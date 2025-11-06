Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului

Kremlinul și agențiile de știri de stat rusești publică în mod regulat videoclipuri preînregistrate ale întâlnirilor lui Vladimir Putin cu oficialii ruși, prezentându-le ca fiind actuale. Materialele sunt difuzate în zilele în care președintele rus nu apare în public, scrie site-ul Meduza, pornind de la o investigație a jurnaliștilor de la Sistema, care a dezvăluit cum procedează aparatul de propagandă al lui Putin.

Jurnaliștii Sistema au numărat cinci astfel de materiale preînregistrate („conserve”, în jargonul presei) în aprilie-mai 2025 și încă cinci publicate de la jumătatea lunii august.

Pregătirile Kremlinului au fost descoperite prin felul în care erau aranjate cărțile pe rafturile din biroul lui Putin sau poziția instrumentelor de scris de pe biroul său.

Mai precis, serviciul de presă al președintelui rus a publicat videoclipuri preînregistrate ale întâlnirilor sale cu oficialii înaintea discuțiilor sale cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, pe 11 aprilie.

Ce este în neregulă cu cărțile și pixurile din biroul lui Putin?

Proiectul Sistema a relatat în mai multe ocazii cum, într-un videoclip difuzat de serviciul de presă, dispunerea cărților într-o bibliotecă din biroul lui Vladimir Putin din Palatul Senatului din Kremlin se schimbă în mod regulat, fără nicio logică.

„Cărțile sunt uneori la locul lor, apoi dispar pentru câteva zile, iar apoi vechiul aranjament revine, perfect centimetru cu centimetru”, scriu jurnaliștii, care cred că acest lucru indică o situație „preînregistrată”: unele dintre întâlniri au fost preînregistrate cu vechiul aranjament al cărților și publicate după videoclipuri mai recente cu noul aranjament din bibliotecă.

Același lucru se aplică și aranjamentului stilourilor și creioanelor de pe biroul lui Putin.

„De exemplu, în timpul celei de-a doua întâlniri a lui Putin cu (directorul general al Agenției pentru Inițiative Strategice) Svetlana Ciupșeva, în septembrie 2025, instrumentele de scris de pe biroul președintelui erau aranjate exact în același mod ca în timpul întâlnirii sale cu (șefa Serviciului Federal pentru Supravegherea Resurselor Naturale) Svetlana Radionova, în octombrie. Au trecut aproape o lună și jumătate între aceste două întâlniri, iar în biroul de la Kremlin au avut loc alte nouă evenimente. Și de fiecare dată, stilourile și creioanele erau aranjate diferit, cu excepția acestor două întâlniri”, explică Sistema.

Cerceii au dat-o de gol

Sistema a menționat, de asemenea, că Putin s-a „întâlnit” cu guvernatorul regiunii Ivanovo, Stanislav Voskresenski, pe 12 mai. Jurnaliștii au făcut legătura între publicarea „conservelor” în acea zi și cea de-a 42-a aniversare a Alinei Kabaeva, care se spune că este partenera de lungă durată a lui Putin și mama fiilor săi.

Într-o nouă anchetă, jurnaliștii de la Sistema au evidențiat și alte detalii care indică faptul că Kremlinul pregătește materiale „preînregistrate” cu Putin. În ziua în care fiecare video „preînregistrat” este difuzat, oficialii care apar în imagini participă la alte evenimente publice și sunt îmbrăcați exact la fel ca în materialele „preînregistrate”. Jurnaliștii cred că oficialii primesc instrucțiuni în acest sens de la Kremlin.

Cu toate acestea, participanții la înregistrări nu reușesc întotdeauna să recreeze cu exactitate imaginea pe care o aveau în scenele „preînregistrate”. Mai precis, accesoriile și alte detalii din videoclipuri îi dau de gol.

De exemplu, în cazul materialelor „preînregistrate” cu Svetlana Ciupșeva și Svetlana Radionova a fost vorba de bijuterii.

În 2025, Ciupșeva a participat la două ședințe foto „preînregistrate”, publicate în aprilie și septembrie. Prima dintre aceste întâlniri, potrivit Sistema, a avut loc de fapt nu mai târziu de februarie același an. Ciupșeva a sosit apoi la Kremlin purtând o jachetă neagră cu nasturi aurii. Ea a purtat exact aceeași jachetă la o ședință a guvernului și la ceremonia de semnare a unui acord cu Societatea Rusă a Chirurgilor, pe 9 aprilie.

Potrivit Kremlinului, toate cele trei evenimente – întâlnirea cu Putin, conferința și semnarea tratatului – au avut loc în aceeași zi. Cu toate acestea, faptul că întâlnirea cu președintele a fost de fapt un eveniment „înregistrat” este indicat de dispunerea cărților din biroul lui Putin, precum și de cerceii lui Ciupșeva – ea a purtat o pereche la Kremlin și alta la celelalte evenimente.

Svetlana Ciupșeva, surprinsă cu cercei diferiți la două evenimente, deși oficial au avut loc în aceeași zi. Sursă foto: Sistema

În cazul Svetlanei Radionova, brățara oficialului a fost elementul care a dat-o de gol. Șefa Rosprirodnadzor a sosit la întâlnirea cu Putin purtând o bluză albastră cu nasturi metalici și o brățară la mâna stângă.

În ziua în care a fost publicat videoclipul, 21 octombrie, Radionova a apărut și la o ședință a Consiliului Federației purtând aceeași bluză, dar fără brățară. În schimb, purta un ceas și un inel la mâna stângă.

Pe Svetlana Radionova au dat-o de gol ceasul și brățara. Sursă foto: Sistema

Jurnaliștii cred că Putin și Radionova s-au întâlnit de fapt nu mai târziu de jumătatea lunii septembrie 2025. Acest lucru este indicat de cărțile din biroul său: biblioteca lui Putin nu conține o colecție de poezie a Forțelor Aeriene, care a apărut pentru prima dată pe raftul său în august.

Cărțile din bibliotecă

Potrivit Kremlinului, viceprim-ministrul Dmitri Grigorenko s-a întâlnit cu Putin pe 25 august. Oficialul a sosit purtând o cravată albastră închisă cu model în formă de lacrimă și un ceas masiv la mâna stângă.

Spre deosebire de colegii săi, Grigorenko a fost atent și, în ziua în care a fost publicat videoclipul întâlnirii, a apărut la o ședință a guvernului purtând aceeași ținută.

Cu toate acestea, Sistema consideră în continuare că videoclipul este o „copie înregistrată”, filmată nu mai târziu de jumătatea lunii august.

„Formatul «înregistrat» al acestei întâlniri este indicat de faptul că raftul de cărți al lui Putin la momentul declarat al întâlnirii nu conținea o colecție de poezii ale parașutiștilor din Kostroma, care a apărut pentru prima dată într-o publicație a Kremlinului pe 13 august”, notează autorii proiectului.

Kremlinul a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor cu privire la utilizarea publicațiilor „preînregistrate”.

Această tactică nu este nouă, mai menționează Meduza, amintind că și alte publicații au avut relatări similare: Kremlinul o folosește în mod regulat pentru a crea iluzia că Putin lucrează fără încetare.

