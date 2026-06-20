Cum a modelat lumea interlopă din Sankt Petersburg „mentalitatea de mafiot” a lui Putin: „Nu au jocuri în care toată lumea câștigă”

Un om de afaceri înstărit, care are legături cu Vladimir Putin, a fost arestat la Sankt Petersburg în legătură cu o crimă la comandă, ceea ce a readus în prim-plan activitățile președintelui rus din acest oraș în anii ’90, o perioadă „sălbatică”. Ilia Traber a fost reținut miercuri de agenții de securitate ai FSB și dus la Moscova pentru a fi interogat în legătură cu moartea, survenită în 2020, a lui Alexander Petrov, un om de afaceri și politician din oraș, au relatat mass-media ruse, conform The Times.

Petrov a fost ucis de un lunetist neidentificat în fața unei băi publice de la reședința sa de la țară. Se pare că au fost arestați și alți doi bărbați, printre care unul dintre asociații de afaceri ai lui Traber și presupusul autor al împușcăturii.

Traber, în vârstă de 75 de ani, nu a fost încă pus sub acuzare în mod oficial. Cu toate acestea, arestarea sa a scos la iveală legăturile sale cu Putin din perioada haotică post-sovietică, când Sankt Petersburg era cunoscut drept „capitala criminalității” din Rusia. Putin a lucrat la primăria din Sankt Petersburg în anii 1990, ajungând în funcția de viceprimar înainte de a prelua un post în administrația prezidențială de la Moscova.

Traber, un fost ofițer de marină care a servit pe un submarin nuclear sovietic, a stabilit legături cu puternica grupare criminală din Tambov în Sankt Petersburg în anii 1990, afirmă jurnaliștii din opoziția rusă. Putin i-a acordat lui Traber autorizații pentru a prelua controlul asupra portului profitabil al orașului și terminalului petrolier, în numele grupării, potrivit cărții „Putin’s People”, scrisă de autoarea britanică Catherine Belton.

Iuri Shvets, un fost ofițer de rang înalt al KGB-ului, a declarat în fața unui tribunal din Londra, în 2015, că Putin și aliatul său, Viktor Ivanov, au contribuit la transformarea portului într-un nod de contrabandă cu droguri din Columbia către Europa de Vest. Ivanov, care a ajuns ulterior să conducă agenția rusă de combatere a drogurilor, a negat acuzațiile.

Mihail Manevich, un funcționar din Sankt Petersburg care a încercat să restituie statului rus proprietatea integrală asupra portului, a fost ucis de un lunetist în 1997. Viacheslav Shevchenko, un politician local, a declarat poliției în cadrul anchetei privind omorul că, atunci când a propus ca firma Lloyd’s of London să fie angajată pentru a analiza finanțele portului, asociații lui Traber l-au amenințat că îi vor tăia capul cu un topor. Traber, care neagă orice implicare în crima organizată, a calificat acuzațiile drept „fantezie și calomnie”.

De când Putin a devenit președinte în 2000, Traber a fost oaspetele de onoare la sărbătorile de ziua lui de naștere în cel puțin două rânduri, potrivit The Insider, un site web al opoziției ruse care a fost interzis de Kremlin.

O anchetă realizată de TV Rain, un alt canal media al opoziției ruse, a relevat în 2017 că unul dintre partenerii de afaceri ai lui Traber era Nikolai Shamalov, al cărui fiu, Kirill Shamalov, era la acea vreme căsătorit cu fiica lui Putin, Katerina Tikhonova. Ancheta l-a descris pe Traber drept „singurul șef al crimei organizate încă în viață a cărui cunoștință a fost recunoscută de Putin”.

Kremlinul a confirmat în 2011 că Putin discutasese cu Traber despre terminalul petrolier din Sankt Petersburg în anii ’90. A negat însă că cei doi ar fi fost prieteni sau ar fi avut o relație de afaceri.

Cunoștințele lui Traber despre trecutul lui Putin ar putea însemna că viața lui este în pericol, a afirmat un jurnalist de investigație rus. „Mă tem că s-ar putea să nu aibă o moarte naturală”, a declarat sursa, sub condiția anonimatului. „Știe foarte multe”.

Traber a fost unul dintre cei 17 ruși achitați în 2018 de o instanță spaniolă, acuzați că ar fi spălat peste 50 de milioane de euro pentru mafia rusă, prin transferul de bani din conturi offshore către întreprinderi și proprietăți din Spania.

Cu toate acestea, hotărârea judecătorească a precizat că, deși nu existau dovezi suficiente care să indice că fondurile ar fi avut o origine ilicită, rămâneau semne de întrebare cu privire la activitățile comerciale „ciudate” ale inculpaților din Spania. Se spune că procurorul principal ar fi primit amenințări din cauza implicării sale în acest caz, în care era implicat și un deputat din partidul de guvernământ al lui Putin. Traber a fost achitat în lipsă.

O fotografie realizată la reședința lui Traber, publicată de site-ul rus Fontanka, îl înfățișa pe acesta întâlnindu-se cu regina Elisabeta în timpul vizitei acesteia la Sankt Petersburg, în 1994. Traber, care comercializa antichități din epoca țaristă la începutul anilor 1990, a susținut că i-a oferit reginei un cadou modest, fără a preciza însă despre ce era vorba.

Susținător al invaziei Rusiei în Ucraina, Traber a finanțat panouri publicitare pro-război în Sankt Petersburg în 2022. Legăturile sale cu liderul rus au făcut ca acesta să fie considerat de mulți ca fiind de neatins, iar Putin ar fi trebuit, aproape sigur, să aprobe arestarea sa.

Jurnaliștii din opoziție au afirmat că ar fi putut fi arestat în urma unei dispute privind controlul asupra veniturilor din petrol, posibil legată de flota „din umbră” a Rusiei, pe care Kremlinul o folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale.

El deține 30% dintr-un port rus din zona Mării Baltice, aflat în construcție, numit Primorsk, care urmează să devină punctul de plecare al Rutei Maritime Arctice, susținută de Kremlin. Portul este proiectat să gestioneze până la 65 de milioane de tone de mărfuri pe an, inclusiv minerale, cărbune și cereale.

Sergei Kovalchenko, un jurnalist rus exilat, a scris: „Traber este implicat în transferul de petrol către petrolierele aparținând flotei fantomă, așa că este posibil ca arestarea sa pentru uciderea lui Petrov să fie doar un pretext pentru a-l pedepsi pentru dorința sa de a obține profit din exporturile de petrol și din alimentarea cu combustibil a navelor străine peste limita permisă. Vladimir Putin nu iartă un astfel de comportament în timp de război”.

Miercuri, publicația The Insider l-a descris pe Traber drept un „șef al lumii interlope”. S-a menționat că acesta era apropiat de Vladimir Kumarin, fostul lider al grupării criminale din Tambov, care ispășește o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru infracțiuni legate de activitatea grupării, inclusiv omor.

În 1994, Putin l-a ajutat pe Kumarin, cunoscut și sub numele de Vladimir Barsukov, să obțină un monopol practic asupra vânzărilor cu amănuntul de benzină în Sankt Petersburg, inclusiv un contract profitabil pentru aprovizionarea imensei flote de ambulanțe, autobuze și mașini de poliție a orașului, potrivit unor surse citate de Belton în cartea „Putin’s People”.

Documentele divulgate de Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate a SUA (NSA) care trăiește în exil la Moscova, sugerează că serviciile secrete americane au interceptat convorbirile telefonice ale lui Kumarin la începutul anilor 2000, pentru a încerca să stabilească amploarea relației sale cu Putin.

Deși Putin a fost ofițer al KGB în perioada sovietică, criticii susțin că experiențele sale din Sankt Petersburg din anii 1990 sunt esențiale pentru modul în care percepe lumea, inclusiv războiul din Ucraina.

Mihail Hodorkovski, fostul oligarh rus care este acum unul dintre cei mai fervenți critici ai Kremlinului, a declarat pentru The Times: „Primăria din Sankt Petersburg în acei ani era ca Chicago-ul anilor 1930. Iar Putin și-a petrecut tot timpul acolo înconjurat de mafioți, adoptându-le mentalitatea”.

El a afirmat că „mentalitatea de mafiot” a lui Putin a fost unul dintre motivele pentru care acesta nu a putut renunța la cererea sa ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, despre care Kremlinul susține că aparține Rusiei.

„Mafioții nu au jocuri în care toată lumea câștigă. Ei au doar jocuri cu sumă zero”, a spus Hodorkovski. „Am spus asta de 100 de ori atât oficialilor americani, cât și celor europeni. Toți au spus că au înțeles. Dar nu e așa”.

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Editor : A.M.G.