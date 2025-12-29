Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”

În timpul războiului din Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record. Dar în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, cei bogați și puternici din Rusia – cunoscuți sub numele de oligarhi – și-au pierdut aproape toată influența politică, relatează BBC.

Acestea sunt vești bune pentru președintele rus. Sancțiunile occidentale nu au reușit să-i transforme pe cei extrem de bogați în adversarii săi, iar politica sa de recompense și sancțiuni i-a transformat în susținători tăcuți.

Fostul miliardar bancar Oleg Tinkov știe exact cum funcționează aceste măsuri.

A doua zi după ce a criticat războiul ca fiind „nebunesc” într-o postare pe Instagram, directorii săi au fost contactați de Kremlin. Li s-a spus că banca sa, Tinkoff Bank, a doua ca mărime din Rusia la momentul respectiv, va fi naționalizată dacă nu vor fi întrerupte toate legăturile cu fondatorul său.

„Nu am putut discuta prețul”, a declarat Tinkov pentru New York Times. „Era ca și cum aș fi fost un ostatic – accepți ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia.”

„Nu am văzut în el viitorul tiran lacom și uzurpator”

În decurs de o săptămână, o companie legată de Vladimir Potanin – în prezent al cincilea cel mai bogat om de afaceri din Rusia, furnizor de nichel pentru motoarele avioanelor de vânătoare – a anunțat că va cumpăra banca. Aceasta a fost vândută la doar 3% din valoarea sa reală, spune Tinkov. În final, Tinkov a pierdut aproape 9 miliarde de dolari din averea pe care o avea cândva și a părăsit Rusia.

Este o diferență enormă față de situația de dinainte ca Putin să devină președinte.

În anii care au urmat destrămării Uniunii Sovietice, unii ruși au devenit fabulos de bogați, devenind proprietari ai unor întreprinderi uriașe care aparțineau anterior statului și exploatând oportunitățile oferite de capitalismul incipient al țării lor.

Bogăția nou dobândită le-a adus influență și putere într-o perioadă de tulburări politice, iar ei au devenit cunoscuți sub numele de oligarhi.

Cel mai puternic oligarh al Rusiei, Boris Berezovski, a afirmat că a orchestrat ascensiunea lui Putin la președinție în 2000, iar ani mai târziu a prezentat scuze pentru acest lucru: „Nu am văzut în el viitorul tiran lacom și uzurpator, omul care avea să calce în picioare libertatea și să oprească dezvoltarea Rusiei”, a scris el în 2012.

Berezovski poate că și-a exagerat rolul, dar oligarhii ruși erau cu siguranță capabili să tragă sforile la cele mai înalte niveluri ale puterii.

La puțin mai mult de un an după scuzele sale, Berezovski a fost găsit mort în circumstanțe misterioase în exilul său din Marea Britanie. La acel moment, oligarhia rusă era și ea cu adevărat moartă.

Așadar, când Putin i-a adunat pe cei mai bogați oameni din Rusia la Kremlin, la câteva ore după ce a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, aceștia nu au avut ce să obiecteze, chiar dacă știau că averile lor urmau să sufere o lovitură puternică.

„Sper că, în aceste noi condiții, vom colabora la fel de bine și la fel de eficient”, le-a spus el.

Un reporter prezent la întâlnire i-a descris pe miliardarii adunați acolo ca fiind „palizi și privați de somn”.

„Oricine conducere o afacere în Rusia trebuie să aibă o relație cu guvernul”

Perioada premergătoare invaziei a fost foarte nefavorabilă pentru miliardarii ruși, la fel și perioada imediat următoare. Potrivit revistei Forbes, în perioada aprilie 2021-aprilie 2022, numărul acestora a scăzut de la 117 la 83 din cauza războiului, a sancțiunilor și a deprecierii rublei. În total, aceștia au pierdut 263 de miliarde de dolari, adică în medie 27% din averea fiecăruia.

Însă anii care au urmat au demonstrat că participarea la economia de război a lui Putin aducea beneficii imense. Cheltuielile generoase pentru război au stimulat creșterea economică cu peste 4% pe an în Rusia în 2023 și 2024. Acest lucru a fost benefic chiar și pentru cei din rândul ultra-bogaților ruși care nu câștigau miliarde direct din contractele de apărare.

În 2024, mai mult de jumătate dintre miliardarii ruși au jucat un rol în aprovizionarea armatei sau au beneficiat de pe urma invaziei, a declarat Giacomo Tognini, de la echipa Forbes Wealth.

„Asta fără a-i număra pe cei care nu sunt implicați direct, dar care au nevoie de o relație de un fel sau altul cu Kremlinul. Și cred că este corect să spunem că oricine conduce o afacere în Rusia trebuie să aibă o relație cu guvernul”, a adăugat el pentru sursa citată.

Anul acesta, Rusia a înregistrat cel mai mare număr de miliardari din istorie – 140 – pe lista Forbes. Averea lor colectivă (580 de miliarde de dolari) a fost cu doar 3 miliarde de dolari mai mică decât recordul istoric înregistrat în anul anterior invaziei.

În timp ce le permite loialiștilor să profite, Putin i-a pedepsit în mod constant pe cei care au refuzat să se conformeze.

Rușii își amintesc prea bine ce s-a întâmplat cu magnatul petrolier Mihail Hodorkovski. Cândva cel mai bogat om din Rusia, el a petrecut 10 ani în închisoare după ce a înființat o organizație pro-democrație în 2001.

De la invazie, aproape toți mega-bogații Rusiei au păstrat tăcerea, iar cei puțini care s-au opus public au fost nevoiți să-și părăsească țara și să renunțe la o mare parte din averea lor.

Cei mai bogați oameni din Rusia sunt în mod evident esențiali pentru efortul de război al lui Putin, iar mulți dintre ei, inclusiv cei 37 de oameni de afaceri convocați la Kremlin pe 24 februarie 2022, au fost vizați de sancțiunile occidentale.

Dar dacă Occidentul a vrut să-i sărăcească și să-i întoarcă împotriva Kremlinului, a eșuat, având în vedere bogăția continuă și absența disidenței în rândul miliardarilor ruși, notează BBC.

O „armată de loialiști influenți”

Dacă vreunul dintre ei s-ar fi gândit să fugă în Occident cu miliardele lor, sancțiunile au făcut acest lucru imposibil.

„Occidentul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că miliardarii ruși se vor ralia în jurul steagului”, a afirmat Alexander Kolyandr de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA).

„Nu exista absolut niciun plan, nicio idee, nicio cale clară pentru ca vreunul dintre ei să părăsească nava. Activele au fost sancționate, conturile înghețate, proprietățile confiscate. Toate acestea l-au ajutat efectiv pe Putin să mobilizeze miliardarii, activele și banii lor și să le folosească pentru a susține economia de război a Rusiei”, a spus el.

Exodul companiilor străine în urma invaziei Ucrainei a creat un vid care a fost rapid umplut de oameni de afaceri apropiați Kremlinului, cărora li s-a permis să cumpere la prețuri mici active extrem de profitabile.

Acest lucru a creat o nouă „armată de loialiști influenți și activi”, a susținut Alexandra Prokopenko de la Carnegie Russia Eurasia Center.

„Bunăstarea lor viitoare depinde de continuarea confruntării dintre Rusia și Occident”, în timp ce cea mai mare teamă a lor este întoarcerea fostului proprietar, este de părere ea.

Numai în 2024, 11 noi miliardari au apărut în Rusia în acest fel, potrivit lui Giacomo Tognini.

Liderul Rusiei a menținut un control ferm asupra principalilor factori de decizie din țară, în ciuda războiului și a sancțiunilor occidentale - și, în anumite privințe, tocmai datorită acestora.

Citește și:

Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu sigur pentru oligarhii ruși la sancțiuni și lupte în instanță

Lichtenstein vs. Rusia: Rolul crucial pe care îl are una dintre cele mai mici țări din lume în sancțiunile economice impuse Kremlinului

Editor : A.M.G.