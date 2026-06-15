Live TV

Cum ar fi putut câteva mii de voturi să oprească ascensiunea lui Vladimir Putin la putere în Rusia

Data publicării:
Vladimir Putin și Anatoli Sobceak
Dacă Anatoli Sobceak (dreapta) ar fi câștigat alegerile din 1996 pentru postul de guvernator al Sankt Petersburgului, traiectoria politică a lui Vladimir Putin, care lucra la acea vreme ca prim-adjunct al lui Sobceak, ar fi putut fi una diferită. Foto: Profimedia Images
Din articol
O campanie electorală dezastruoasă și o înfrângere la limită Dacă Sobceak câștiga alegerile din Sankt Petersburg, Putin nu ar mai fi plecat la Moscova Putin a ajuns la putere fiind omul potrivit la momentul potrivit

Soarta Rusiei moderne a fost pecetluită în urmă cu 30 de ani, atunci când înfrângerea primarului din Sankt Petersburg de la acea vreme, Anatoli Sobceak, în alegerile din mai-iunie 1996 a alimentat ascensiunea lui Vladimir Putin la Moscova. Doar câteva mii de voturi ar fi putut schimba rezultatul acelor alegeri cruciale, modificând, de asemenea, traiectoria politică a actualului președinte rus, care nu ar mai fi devenit succesorul lui Boris Elțîn, potrivit analistului rus Serghei Șelin.

Înfrângerea lui Sobceak în 1996 nu era inevitabilă. La începutul anului, primul primar al Sankt Petersburgului ales în mod democratic nu și-a dat seama cât de nepopular devenise și era sigur că va câștiga alegerile din acel an.

Dar unii dintre subalternii săi nu erau atât de siguri. Unul dintre cei trei prim-adjuncți ai săi, Vladimir Yakovlev, era mai interesat de propriul său viitor la Kremlin și începuse să îl critice pe Sobceak pentru starea precară a orașului pe care l-a administrat timp de cinci ani.

Un alt prim-adjunct, Alexei Kudrin, a interpretat aceste critici drept un atac personal și, după cum au remarcat și jurnaliștii de la acea vreme, nu știa ce să facă pentru a ieși din această situație.

Al treilea era Putin, care a încercat pe cât de mult posibil să rămână în umbră, așa cum făcuse și până atunci, și se purta de parcă alegerile nu erau problema lui, a scris Șelin într-un articol pentru The Moscow Times.

O campanie electorală dezastruoasă și o înfrângere la limită

Perioada alegerilor din 1996 nu a fost prima dată când Putin a avut de gestionat o înfrângere electorală. Cu un an înainte, în calitate de șef regional al partidului primului ministru Viktor Cernomîrdin, Casa Noastră – Rusia, el a condus campania electorală din Sankt Petersburg în alegerile pentru Duma de Stat, în care partidul a obținut doar 13% din voturi.

Putin pare să fi tratat acea primă înfrângere ca o formalitate ce nu avea să îi afecteze în niciun fel viitorul politic. El nu a făcut niciun efort în timpul campaniei electorale, preferând să angajeze alți specialiști care să muncească în locul său și să fie trași la răspundere pentru orice eventual eșec.

vladimir-yakovlev-vladimir-putin
Vladimir Yakovlev (stânga) a câștiga cursa pentru postul de guvernator al Sankt Petersburgului în fața lui Anatoli Sobceak în 1996. Foto: Profimedia Images

Haosul creat în jurul campaniei electorale a lui Sobceak i-a indus lui Putin o stare de panică. Acea agitație i-a creat o imagine negativă despre democrație: ceva imposibil de controlat, imprevizibil și umilitor pentru cei aflați într-o poziție de autoritate.

Totuși, înfrângerea lui Sobceak nu era inevitabilă. În afară de problemele de organizare și incompetența electorală a echipei sale, tabăra sa a avut, pur și simplu, ghinion.

Mai întâi, Sobceak, cunoscut pentru calitățile sale de orator, a pierdut în mod surprinzător dezbaterea televizată. El și-a subestimat adversarul, Yakovlev, care deși nu părea foarte inteligent era, de fapt, un bun interpret și polemist. Teama lui Putin de dezbateri se trage tocmai de la această experiență care l-a marcat profund.

În ziua celui de-al doilea scrutin al alegerilor pentru postul de guvernator al Sankt Petersburgului, tabăra lui Sobceak a întâmpinat un nou obstacol neașteptat: condițiile meteorologice.

Un sondaj realizat cu o zi înainte arăta că o prezență ridicată la urne ar fi mărit șansele lui Sobceak de a câștiga alegerile. Vremea, însă, a fost atât de frumoasă încât mulți oameni au preferat să petreacă timpul în afara orașului, ceea ce a făcut ca numărul total al voturilor să scadă cu 190.000 față de primul scrutin.

Într-un final, Yakovlev l-a bătut pe Sobceak cu 28.000 de voturi în plus: o diferență de nici măcar 2% (47,5% vs. 45,8%). În timp ce voturile erau numărate, Putin rătăcea în liniște și complet palid la față prin Palatul Mariinski.

anatoli-sobceak-vladimir-putin
Tot ceea ce realizase Putin pe plan politic până atunci depindea de victoria lui Sobceak în alegerile din 1996. Foto: Profimedia Images

Dacă Sobceak câștiga alegerile din Sankt Petersburg, Putin nu ar mai fi plecat la Moscova

În viziunea lui Putin, înfrângerea nu era a lui, întrucât el nu a participat activ în campania electorală a lui Sobceak, dar tot ceea ce realizase el pe plan politic până atunci depindea de victoria acestuia.

Dacă Sobceak ar fi câștigat, el l-ar fi păstrat pe Putin în rolul de șef al prim-adjuncților săi, urmând a fi apoi un candidat la postul de guvernator al Sankt Petersburgului.

Istoria, însă, a ales o altă cale pentru Putin. Primul succes al lui Putin la Moscova a venit în urma luptelor interne între membrii elitei de la Kremlin. După ce Boris Elțîn a câștigat alegerile prezidențiale din 1996, în ciuda scandalului de corupție care a izbucnit cu doar câteva săptămâni înainte, tehnocrații au câștigat puterea și au transformat conducerea țării.

Cel mai probabil, Kudrin a fost cel care l-a ajutat pe Putin să primească un job în departamentul de administrare a proprietăților prezidențiale, în august 1996.

Mai târziu, când s-a mutat la Ministerul de Finanțe, în martie 1997, Kudrin l-a avansat pe Putin în fosta lui funcție ca șef al agenției responsabile de supravegherea și verificarea administrației prezidențiale.

Acesta a fost rolul care l-a transformat pentru prima dată pe Putin într-un jucător important în disputele din interiorul elitei ruse. 

vladimir-putin-boris-elțîn
Vladimir Putin, un membru al serviciilor de securitate care îi era loial în continuare lui Boris Elțîn, s-a dovedit a fi omul potrivit la momentul potrivit. Foto: Profimedia Images

Putin a ajuns la putere fiind omul potrivit la momentul potrivit

Putin a devenit un potențial succesor al lui Elțîn în 1998, atunci când clanul lui Anatoli Ciubais și rețeaua sa de patronaj s-a prăbușit. Putin a arătat că a învățat din înfrângerea electorală din Sankt Petersburg și s-a distanțat la timp de aliații lui din tabăra lui Ciubais.

Putin, un membru al serviciilor de securitate care îi era loial în continuare lui Elțîn, s-a dovedit a fi omul potrivit la momentul potrivit. În doar un an și jumătate, el a avansat rapid dintr-o funcție importantă în alta până când, pe 31 decembrie 1999, a devenit președintele interimar al Rusiei.

Dacă stelele s-ar fi aliniat puțin diferit, Putin s-ar putea să nu mai fi fost nevoit să plece din Sankt Petersburg și poate că un alt membru al serviciilor de securitate ar fi devenit conducătorul Rusiei la începutul secolului XXI.

Oricum s-ar fi numit el, bagajul său politic nu ar fi fost foarte diferit de cel al lui Putin, iar Rusia ar fi trecut prin același proces lung de transformare într-o dictatură.

Totuși, poate că un alt lider rus nu ar fi invadat Ucraina 20 de ani mai târziu. Nu orice autocrat este în stare să meargă atât de departe – doar cineva care a trecut prin aceleași experiențe ca Putin și care are temperamentul lui ar putea lua astfel de decizii, potrivit analistului rus Serghei Șelin.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Donald Trump
5
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi...
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
Digi Sport
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
silueta unui bărbat care vorbește la telefon pe un pod din Moscova cu o antenă de telefonie mobilă și un turn al Kremlinului în fundal
„Marea luptă” dintre serviciile secrete rusești și oficialii civili ai Kremlinului: Cum au blocat spionii lui Putin internetul în Rusia
donald trump vladimir putin
Mesajul lui Vladimir Putin pentru Donald Trump de ziua lui de naștere: „Un om politic atât de strălucit și remarcabil”
Camion lapte Rusia
Rusia deghizează camioanele cu combustibil în cisterne de lapte pentru a putea aproviziona în Crimeea
volodimir zelenski
Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski: „Indicatorii care prevăd nemulțumirea rușilor față de Putin vor crește”
Crossed arms Dutch soldier with national waving flag on background - Netherlands Military theme.
Olanda testează un nou model de tabără destinată prizonierilor de război, în eventuala capturare a 2.000 de militari ruși
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan...
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui...
adrian veștea
Ce spune Adrian Veștea, premierul desemnat, despre ruperea PNL. Luni...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fritz, despre o posibilă scindare a PNL: „Există acest risc. Am...
Ultimele știri
Casa ta te spionează: cum pot fi ținute sub control dispozitivele cu tehnologie smart conectate la internet
Crimeea sub presiune, Rusia în dificultate: apare un nou echilibru de forțe. Analiștii cer prudență: Nu confundați un val cu o victorie
Revoluția computerelor cuantice este mai aproape decât credeți: beneficiile tehnologiei și riscul „Zilei Cuantice” (FT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Ea este viitoarea campioană mondială! Românii și-au ales favorita la CM 2026. Surprize mari în...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
După Olaru, FCSB poate pierde un alt titular. Gigi Becali a acceptat oferta dintr-o țară aflată în plin război
Adevărul
Avertisment de la Oxford: „Asistăm la o dinamică periculoasă”. Corneliu Bjola compară manevrele lui Nicușor...
Playtech
Transferurile între rude, în vizorul ANAF? Ce trebuie să știe românii despre banii primiți în cont
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Controversă uriașă: președintele UEFA, condamnat de 13 țări participante la Cupa Mondială!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Mizele din spatele desemnării lui Adrian Veștea. Cum vrea Nicușor Dan să blocheze anticipatele și să izoleze...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme