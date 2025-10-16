Live TV

Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie

Imagine cu caractre ilustrativ. Foto: Profimedia

Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru.

Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o lege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din cadrul G7 să exploateze activele ruseşti prezente pe teritoriul lor.

”Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşti blocate”, a anunţat într-un interviu acordat AFP miercuri comisarul european.

”Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Valdis Dombrovskis, transmite news.ro.

Anterior, Stubb a lăudat planurile UE de a mobiliza activele înghețate ale Rusiei, calificându-le drept „ingenioase”. O propunere recentă, care a câștigat teren în ultimele săptămâni, chiar și în rândul țărilor sceptice precum Germania, prevede ca blocul să împrumute aproximativ 140 de miliarde de euro în numele tuturor statelor membre ale UE, fiecare țară împărțind riscul în funcție de ponderea sa în Venitul Național Brut (VNB).

Mai degrabă decât un „cec în alb” pentru Kiev, schema ar încadra sprijinul ca o compensație de război, a explicat el: efectiv un împrumut fără dobândă, care va fi rambursat numai dacă Rusia însăși plătește reparații.

Înțeleg că propunerea este de a încadra acest sprijin ca o compensație de război, în loc să se acorde un cec în alb Ucrainei”, a spus Stubb. „Ceea ce înseamnă, practic, că se acordă banii sub forma unui împrumut fără dobândă Ucrainei”.

