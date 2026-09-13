Live TV

Cum arată războiul lui Putin prin ochii militarilor ruși: abuzuri, corupție și mită pentru a evita „mașina de tocat carne”

Data publicării:
soldat rus militar rus rusia
Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Detaliile studiului Efectele asupra societății ruse Economia războiului lui Putin

Un studiu de 250 de pagini, bazat pe aproape 7.000 de mesaje schimbate în 2025 între militarii ruși și familiile lor, dezvăluie realitatea celor trimiși în „mașina de tocat carne” a „operațiunii militare speciale” declanșate de Vladimir Putin în Ucraina. Documentele descriu soldați tratați drept resurse dispensabile, abuzuri, corupție și mite plătite pentru evitarea atacurilor, obținerea permisiilor sau accesul la îngrijiri medicale, relatează Kyiv Post.

Proiectul de cercetare, intitulat „Dicționarul etnografic al războiului”, a fost publicat în luna iunie de antropoloaga Alexandra Arhipova și psihologul Iuri Lapșin, în colaborare cu ECHO, Comitetul Rus Împotriva Războiului.

Cercetătorii au analizat aproape 7.000 de scrisori, mesaje și alte comunicări între militarii ruși și rudele acestora. Informațiile au devenit accesibile în urma unei scurgeri de date de pe platforma digitală folosită pentru înregistrarea sesizărilor adresate comisarului pentru drepturile omului din Rusia, în perioada aprilie–septembrie 2025.

Instituția, prezentată drept independentă, funcționează ca un organism de tip ombudsman și analizează plângerile cetățenilor ruși privind acțiunile instituțiilor și ale funcționarilor statului.

Totuși, întrucât comisarul este numit de Duma de Stat pentru un mandat de cinci ani, numeroase persoane pun la îndoială imparțialitatea reală a instituției.

Detaliile studiului

Studiul a arătat că aproape trei sferturi dintre sesizările adresate comisarului aveau legătură cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Cercetătorii au identificat și aproape 80 de exemple de „argou modern de tranșee”, rezultat din combinarea eufemismelor provenite din fosta Uniune Sovietică, a jargonului din închisori, a ironizării autorităților, a umorului militarilor și a metaforelor tehnice.

Printre termenii consemnați se numără „200”, folosit pentru un militar ucis în luptă, „trimis în delegație”, cu sensul de trimis pe front, „ptichka” („păsărică”), pentru o dronă, și „ptichnik” („crescător de păsări”), pentru un operator de drone.

Dezvoltarea unui limbaj informal în interiorul armatei îi ajută pe militari să facă față stresului, să creeze legături cu camarazii și să înțeleagă mai ușor sistemele complexe. Fenomenul nu este însă unul nou: fiecare armată, indiferent de epocă, și-a dezvoltat propriul jargon.

Noul argou apărut în rândul militarilor ruși care luptă în Ucraina dezvăluie realitatea vieții în interiorul „mașinii de tocat carne” a Kremlinului și contrazice versiunea cosmetizată a războiului, promovată oficial în presă, în școli și în rândul populației.

Efectele asupra societății ruse

Cercetătorii au remarcat și folosirea pe scară largă a acestui limbaj de către mamele, soțiile, surorile și copiii militarilor.

În opinia autorilor, limbajul folosit arată că războiul din Ucraina afectează întreaga societate rusă și transformă vocabularul cotidian. Cuvinte apărute pe front au ajuns să fie utilizate în conversațiile de zi cu zi.

Documentele descriu viața cotidiană din tranșee, spitale, centre de instruire și tabere militare. Ele prezintă relațiile adesea abuzive dintre comandanți și soldați, în special în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, corupția, tortura, umilințele și fraudarea plăților.

Scopul principal al dicționarului nu este doar explicarea unor termeni de argou, ci și ilustrarea realității în care trăiesc participanții la război.

Analiza sugerează că, atât pentru militari, cât și pentru familiile lor, războiul din Ucraina înseamnă mai mult decât „afacerea morții”: limbajul războiului a devenit unul al logisticii.

Din analiza scrisorilor reiese că soldatul, pentru care este folosit termenul „carne”, este privit ca o simplă resursă de unică folosință, transportat pe o bandă rulantă spre moarte sau rănire.

Sunt frecvente relatările despre recruți obligați să semneze contracte cu armata, după care primele de înrolare le sunt extorcate, cardurile pentru rațiile alimentare le sunt confiscate, iar plățile ajung în conturile comandanților.

Economia războiului lui Putin

În mesaje apar frecvent referiri la plata unui „otkup” – o „răscumpărare”, în fapt o mită oferită pentru a influența soarta unui militar: pentru a evita participarea la un atac de tip „mașină de tocat carne”, pentru a obține permisie sau pentru a beneficia de îngrijiri medicale.

Militarilor li se cer adesea bani pentru pierderile suferite pe câmpul de luptă. Un „ptichnik” a cărui dronă este doborâtă poate fi obligat să cumpere un aparat nou din fonduri proprii.

Scrisorile conțin povești despre viața și moartea din spatele frontului. Militarii mobilizați sunt numiți „mobiki”, deși familiile îi descriu adesea drept războinici care au plecat la luptă nu pentru bani, ci „în ajutorul Patriei”.

Cu toate acestea, o mare parte a comunicărilor se referă la bani. Numeroase mesaje conțin întrebări despre motivul pentru care nu au fost plătite indemnizațiile de luptă sau despăgubirile cuvenite în cazul rănirii ori al morții unui militar și despre procedurile prin care aceste sume pot fi obținute.

Trupurile militarilor uciși rămân adesea pe câmpul de luptă, deoarece recuperarea lor presupune eforturi logistice și riscuri prea mari. Prin urmare, pot trece șase luni sau chiar mai mult, fiind necesară și aprobarea unei instanțe, înainte ca un militar să fie declarat dispărut în acțiune (BO).

Mulți sunt înregistrați drept dezertori sau militari care și-au părăsit unitatea fără permisiune (SOCH), ceea ce împiedică plata despăgubirilor către familii.

Militarii luați prizonieri sunt considerați simple componente ale unui „fond de schimb” și sunt eliberați numai atunci când numărul captivilor sau al pierderilor justifică un schimb. Până la eliberare, ei sunt înregistrați doar ca dispăruți (BP).

Autorii concluzionează că, în războiul lui Putin, se petrece ceva mai profund decât simpla apariție a unui nou argou. Potrivit acestora, autoritățile ruse nu doar că îi tratează pe militari ca pe niște ființe dezumanizate și dispensabile, ci și limbajul folosit de soldați și de apropiații lor pare să reflecte acceptarea acestui statut.

În cele din urmă, moartea pe câmpul de luptă nu mai este prezentată drept o „chemare nobilă”, ci ca simplul rezultat al participării militarilor la mecanismul logistic al războiului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
3
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
nazare nunta miri
4
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
804792504_1656765889343764_6445452896872991476_n
5
Alexandru Nazare va fi cununat de șeful Eurogrup, Kyriakos Pierrakakis, ministru al...
FOTO ”Ești cu Bellaarouch?”. Actrița Oana Ioniță a răspuns
Digi Sport
FOTO ”Ești cu Bellaarouch?”. Actrița Oana Ioniță a răspuns
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1133798128
Rusia a atacat sudul Ucrainei. Explozii la Odesa și pene de curent în mai multe cartiere din Nikolaev
drona in marea neagra
„Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e un gest imens de bunăvoință”
Vladimir Putin
Declarația Kremlinului în legătură cu deplasarea în care Putin s-ar putea întâlni față în față cu Zelenski
Vladimir-Putin-și-Volodimir-Zelenski.-Foto-Profimedia-Images-e1782538655141
Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20 din Miami: „Trebuie să discutăm și să luăm decizii”
Recomandările redacţiei
conducta gaze
„Griji peste griji”: Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă în...
umbrela si soare
Meteorologii anunță o încălzire a vremii, după episodul cu ploi și...
nicusor dan inquam
Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție...
o mana robotica apasa pe un buton din care ies circuite
Un alt atac „ascuns” OpenAI iese la iveală. Șeful Anthropic cere...
Ultimele știri
Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac, reținut după o bătaie în Centrul Vechi. Victima a refuzat să depună plângere
Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldați în războiul din Ucraina. „O risipă fără sens pentru un progres teritorial minim”
Operațiune disperată în Indonezia după ce o navă cu 243 de oameni la bord a naufragiat. Mai bine de jumătate din oameni sunt dispăruți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Fanatik.ro
Singura nemulțumire a lui Victor Angelescu după Rapid – Voluntari 2-1: „E îngrijorător!”
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Bunul prieten al lui Dan Petrescu, verdict despre sosirea antrenorului la FCSB!
Adevărul
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho, fără dubii despre Andrei Rațiu, după Real Madrid - Rayo Vallecano
Pro FM
Katy Perry, apariție discretă cu fiica ei după despărțirea de Orlando Bloom. Daisy Dove a împlinit recent 6...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Cursa infernală care a schimbat istoria unei națiuni. Aventura fascinantă a doi războinici și a unui copil...
Newsweek
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Migrația păsărilor, în pericol din cauza vremii extreme. Ce se întâmplă cu berzele și pelicanii
Film Now
Paul Bettany, oprit și acum pe stradă pentru o scenă din „A Knight's Tale”. „Sunt într-un total dezavantaj”
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță