Cum arată unul dintre avanposturile „înghețate” ale Kremlinului: Svalbard, poarta norvegiană a lui Putin către Arctica

bustul lui lenin din barentsburg svalbard
Accesul rușilor în zonă  „Trebuie să fii puțin nebun ca să ajungi să trăiești în Arctica" 

Barentsburg este o așezare situată în arhipelagul norvegian Svalbard din Cercul Arctic. Colonia minieră este controlată de o companie de stat rusească care este din ce în ce mai activă în Arctica. Moneda este rubla, apa este îmbuteliată în Caucazul de Nord, iar în fața primei clădiri cu mai multe etaje din Svalbard, ridicată cu mare fast în 1974, bărbatul care privește cu bunăvoință asupra orașului Barentsburg este Lenin, scrie The Times.

Tratatul de la Svalbard din 1920, care reglementează Arctica, poate interzice înființarea de baze militare aici, dar puțini din acest colț al nordului îndepărtat se îndoiesc că acesta este un câmp de luptă geopolitic. Chiar dacă cărbunele nu mai este rentabil, sunt șanse mici ca ceea ce este, de fapt, un avanpost al Kremlinului să fie abandonat. 

Pentru cei care locuiesc la o jumătate de zi de mers cu snowmobilul de Longyearbyen, cea mai mare așezare din Svalbard și căminul a aproximativ 2.500 de oameni, condițiile sunt sumbre. Există penurie de alimente, combustibil și hârtie igienică. Chiar dacă un panou de pe munte proclamă „pacea sovietică pentru lume”, urșii polari nu sunt niciodată departe și sunt mereu flămânzi. Poate fi înțelept să porți o pușcă, chiar și pe drumul scurt până la pub-ul „Red Bear”.

orașul minier rusesc Barentsburg din svalbard
Barentsburg este controlat de Trust Arktikugol, compania de stat rusă care este din ce în ce mai activă în Arctica. Vizitatorilor li se spune să nu călătorească aici. Visit Svalbard a scos orașul de pe traseul turistic, din cauza legăturilor Arktikugol cu Kremlinul, Vladimir Putin, precum și războiul din Ucraina. 

Tensiunile sunt din ce în ce mai mari. Disputele diplomatice sporadice au lăsat loc provocărilor continue și testării termenilor Tratatului de la Svalbard, a spus Bart van der Wal, 24 de ani, cercetător la Institutul Clingendael, un think tank olandez. 

„Rusia contestă din ce în ce mai mult autoritatea norvegiană și împinge limitele a ceea ce li se permite legal să facă pe insule”, a adăugat el, făcând referire la momentul în care Arktikugol a adus în septembrie un vehicul care arăta ca o mașină de poliție rusă în așezare. Între timp, paradele militarizate de Ziua Victoriei din mai 2023, 2024 și 2025 au inclus simboluri paramilitare și elicoptere care zburau la joasă altitudine. 

„Întreaga Arctică, cel puțin partea europeană a acesteia, are o valoare strategică ridicată pentru Rusia”, a adăugat el. „Arctica este catedrala Rusiei — ceva ce poate fi construit pentru a dăinui generații întregi. Pentru a păzi această catedrală prețioasă, Rusia își extinde rapid prezența militară în Arctica, cu Svalbard situat chiar la această poartă de acces.” 

Accesul rușilor în zonă 

Kremlinul facilitează, de asemenea, accesul rușilor în această zonă. Luna trecută, nava de pasageri „Professor Molchanov” a acostat în Barentsburg după o călătorie pe Marea Barents din Murmansk. 

La bord se aflau mineri, familiile acestora și cercetători ai Arcticii, potrivit relatărilor rusești. Navigând direct din Murmansk, rușii nu au fost nevoiți să zboare via Oslo sau Tromso, evitând astfel necesitatea obținerii unei vize norvegiene. Pentru acest an sunt programate zece călătorii cu nava „Professor Molchanov”. 

orașul minier rusesc Barentsburg din svalbard
Rutele de aprovizionare către Barentsburg erau deja contestate. Rusia a acuzat anterior guvernul norvegian că a blocat livrările de alimente și medicamente către cetățenii săi din insulele Svalbard, situate în nordul extrem. Deși Svalbard face parte din teritoriul Norvegiei, aproximativ 500 de ruși constituie cel mai mare grup național din arhipelag, în temeiul unui tratat din 1925 care a deschis zona companiilor străine.

orașul minier rusesc Barentsburg din svalbard
„Trebuie să fii puțin nebun ca să ajungi să trăiești în Arctica” 

Martinique du Toit, în vârstă de 34 de ani, o muziciană sud-africană care lucrează ca promotor turistic pentru Arktikugol, a declarat că administrarea orașului este „arhaică”. Ea a spus: „Îmi plătesc chiria persoanei care îmi plătește salariul. Dacă nu lucrezi pentru companie [Trust Arktikugol], este aproape imposibil să te descurci. Ai nevoie de un cont bancar rusesc, deoarece banii sunt procesați acolo, ceea ce înseamnă că suntem dependenți de Rusia, care nu ne acordă suficientă atenție.” 

Du Toit, care a menționat că era liberă să vorbească cu The Times deoarece nu era rusoaică, a descris, de asemenea, cum au început penuriile în magazinul alimentar al orașului în 2024. Ea susținea că Barentsburg nu ar trebui să fie pedepsit pentru acțiunile Rusiei, fiind practic izolat de circuitul turistic, deoarece „nu este Rusia”. 

Darya Slyunyaeva, în vârstă de 25 de ani, reprezentantă oficială a Arktikugol, a spus că turiștii încă mai găsesc drumul spre Barentsburg. „În prima mea iarnă, în 2024, era ca un vid aici, dar anul trecut am observat o schimbare majoră”, a spus ea. „De vineri până duminică, auzeam grupuri de până la 15 snowmobile intrând în așezare de mai multe ori pe zi.” 

snowmobile barentsburg svalbard
Wolfgang Lempe, în vârstă de 56 de ani, originar din Germania, a petrecut mai mult de un deceniu în oraș. Proprietarul independent al unei companii de turism, Norwegen Experte, a spus: „Aici suntem suflete libere, dar trebuie să fii puțin nebun ca să ajungi să trăiești în Arctica. Aici suntem o comunitate. De exemplu, odată un turist a furat whisky în valoare de 3.000 de euro. Oamenii au știut imediat cine era și a primit o vizită, spunându-i-se nu se mai întoarcă niciodată.” 

Chiar dacă localnicii promovează turismul, locul pe care îl ocupă Barentsburg pe harta Arcticii elaborată de Kremlin este cel care îi va asigura supraviețuirea, a afirmat Mathias Albert, în vârstă de 59 de ani, profesor de științe politice la Universitatea din Bielefeld. „Dacă ne uităm la cealaltă așezare rusă din arhipelag, Pyramiden, aceasta nu era mică, dar acum are foarte puțini locuitori, deoarece mina a fost închisă din cauza unui accident și nu mai era rentabilă. Este greu de spus dacă Barentsburg ar fi putut urma aceeași traiectorie fără intensificarea conflictului geopolitic”.

Valeriya Burlacenko-Mihalskaia, în vârstă de 26 de ani, a locuit o perioadă în Barentsburg și Pyramiden ca ghid turistic înainte de pandemie. Deși nu are pașaport rusesc, a crescut cu părinți vorbitori de limbă rusă, a frecventat o școală cu predare în limba rusă și a urmărit canalele de televiziune rusești în Herson, Ucraina. Când un mic grup de ruși din Barentsburg a protestat împotriva încarcerării lui Alexei Navalnîi în ianuarie 2021, Burlacenko-Mihalskaia a afirmat că conducerea Artikugol din Moscova a observat „rebeliunea” și i-a avertizat că și-ar putea pierde locurile de muncă. 

Burlacenko-Mihalskaia, care locuiește acum în Republica Irlanda, consideră, de asemenea, că locuitorii din Barentsburg nu sunt liberi să vorbească deschis cu presa sau cu turiștii. „În trecut existau multe prietenii între așezări. Am ajutat la organizarea unui concert la cererea corului școlii din Longyearbyen, care a vizitat Barentsburg și s-a întâlnit cu copiii locali”, a spus ea. „A fost un eveniment frumos.” 

Majda Pieters, în vârstă de 57 de ani, care a călătorit din Belgia la Barentsburg, a spus că a vrut să viziteze locul, având în vedere că cei care lucrează la mină „nu sunt persoanele care au declanșat acest conflict”. Orașul, a spus ea, „nu are nimic de-a face cu asta”. 

Observatorii internaționali, însă, nu sunt de aceeași părere, în timp ce Putin urmărește să preia controlul asupra resurselor din Arctica. 

