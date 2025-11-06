Cum au ajuns trei figuri pro-război în colimatorul mașinăriei represive a lui Vladimir Putin: „Oricine poate fi aruncat în închisoare”

Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele ruse și promotor al retoricii genocidare deschise cu privire la Ucraina. Un voluntar al armatei originar din Ucraina și comentator pentru rețeaua RT controlată de stat, regretând că Rusia nu a lansat mai devreme invazia. Acestea sunt tipurile de personaje care au prosperat în ultimii ani în Rusia condusă de Putin, unde loialitatea neclintită și entuziasmul militant pentru războiul din Ucraina au fost răsplătite cu bani, statut și influență, relatează The Guardian.

Totuși, toți trei – împreună cu alte personalități aparent pro-Kremlin – s-au trezit recent vizați de statul pe care îl lăudau odinioară, care și-a îndreptat aparatul represiv împotriva propriilor cetățeni.

Serghei Markov și Roman Alyokhin, respectiv analist politic și blogger pro-război, au fost desemnați „agenți străini” în acest an, o etichetă folosită anterior împotriva vocilor anti-Putin. Având o conotație negativă din era sovietică, aceasta obligă oamenii să se identifice ca agenți străini pe rețelele sociale și în alte publicații, expunându-i totodată la restricții financiare severe.

Tatyana Montyan, o comentatoare de origine ucraineană, a fost desemnată săptămâna trecută „teroristă și extremistă” – o etichetă aplicată în mod normal celor pe care Kremlinul îi consideră cei mai periculoși dușmani ai săi, inclusiv membrii echipei lui Alexei Navalnîi.

În opinia analiștilor, toate aceste cazuri indică o nouă tendință: o epurare nu numai a disidenților, ci și a propriilor susținători ai regimului, pe măsură ce facțiunile rivale din cadrul sistemului se întorc unele împotriva altora.

„Mai întâi, au urmărit vocile anti-război. Acum nu mai există niciuna, iar mașina represivă nu poate fi oprită”, a spus politologul rus Ekaterina Schulmann.

Moscova nu a oferit nicio explicație oficială pentru represiuni, iar fiecare caz pare, la prima vedere, să fi fost declanșat în mod diferit.

Markov, cunoscut pentru legăturile sale cu elitele politice din Azerbaidjan, se pare că a căzut în dizgrație după ce relațiile dintre Moscova și Baku s-au deteriorat dramatic.

Alyokhin a fost acuzat de deturnarea fondurilor strânse pentru trupele rusești după ce s-a lăudat pe platformele sociale cu o mașină sport nouă și un ceas scump. Montyan a fost, de asemenea, anchetat pentru deturnarea fondurilor strânse pentru front.

În spatele acestor motive aparente, spun observatorii, se ascunde o diviziune mai profundă.

Schulmann descrie această diviziune ca o luptă între două tabere rivale – propagandiștii veterani strâns legați de Ministerul Apărării și de Kremlin, cunoscuți sub numele de „loialiști”, și mișcarea populară în expansiune a susținătorilor ultranaționaliști ai războiului, cunoscuți sub numele de „militariști” sau Z-bloggeri, după litera care a devenit simbolul invaziei.

Formată din sute de bloggeri proeminenți și activiști voluntari, această organizație a strâns fonduri, a cumpărat drone și vehicule și a livrat provizii direct pe linia frontului. Ea a luat naștere ca rețea la scurt timp după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, când a devenit evident că armata nu reușea adesea să furnizeze nici măcar echipamentul și sprijinul de bază.

„Militariștii” intransigenți au criticat uneori în mod deschis modul în care este dus războiul, iar independența lor relativă față de stat a determinat Moscova să susțină atacurile împotriva lor.

„Autocrațiile se tem de orice fel de mobilizare civică”, a afirmat Schulmann. „Orice mișcare autentică, inclusiv una pro-război, este percepută ca fiind obstructivă și potențial periculoasă”.

În trecut, Kremlinul a luat măsuri pentru a limita anumite părți ale mișcării pro-război care i-au scăpat de sub control, în special prin arestarea popularului comentator de extremă dreapta Igor Girkin în 2024.

Cu miliarde de ruble alocate războiului din Ucraina, banii au devenit un alt punct de dispută.

„În esență, conflictul lor este o luptă pentru resurse”, a declarat Ivan Philippov, cercetător și scriitor rus specializat în mișcarea pro-război din țară. El a descris modul în care Vladimir Soloviov, un influent propagandist de televiziune, figura publică a taberei „loialiste” cu legături strânse cu Ministerul Apărării, a condus eforturile de eliminare a bloggerilor și voluntarilor pro-război, fiind supărat, se pare, că mulți dintre ei au strâns mai multe fonduri pentru front decât propria sa organizație caritabilă aprobată de stat.

Ironia represiunii nu a scăpat opoziției anti-Putin din Rusia.

„A fost amuzant să observ cum cei care nu au obiectat niciodată când liberalii erau închiși descoperă brusc că justiția în Rusia este selectivă, că literalmente oricine poate fi aruncat în închisoare fără motiv”, a spus Philippov. În multe privințe, este un ecou modern al vechiului refren sovietic: „Tovarășe Stalin, s-a comis o greșeală teribilă!” – o frază rostită cândva de comuniști devotați care au realizat prea târziu că epurările lui Stalin nu vor cruța nici măcar pe cei fideli.

„Este o neînțelegere”, a protestat Markov, la câteva ore după ce a fost etichetat drept agent străin.

Alyokhin a adoptat un limbaj mai des utilizat de grupurile pentru drepturile omului, deplângând faptul că legea privind agenții străini „încalcă însăși Constituția Rusiei” și constituie „o încălcare gravă a drepturilor civile”.

Schulmann se așteaptă la noi arestări. După ce a închis sau exilat majoritatea disidenților anti-război din Rusia, sistemul va căuta acum noi dușmani, a afirmat analista.

„Aparatul represiv rus trebuie să-și îndeplinească cotele. Mașinăria trebuie să se alimenteze în continuare”, a spus ea.

