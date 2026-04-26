Cum construiește Rusia mașinăria de război a viitorului și de ce armata SUA a rămas în urmă: Cele patru decizii cruciale ale Moscovei

În ultimii zeci de ani, americanii au ironizat armata rigidă și centralizată a Rusiei și incapacitatea ei de a se adapta la condițiile războiului modern. În realitate, însă, abordarea pragmatică a Moscovei în privința inovației militare, care pune accent pe ceea ce produce rezultate pe câmpul de luptă și nu pe ceea ce impresionează pe hârtie, transformă în timp real felul în care vor arăta războaiele viitorului, potrivit unei analize publicate în New York Times.

Rusia dezvoltă un sistem de comandă și control bazat pe inteligența artificială și desfășurarea de arme complet autonome, nefiind constrânsă de principiile etice care limitează armatele țărilor occidentale, potrivit Katerinei Bondar, fost consilier al guvernului ucrainean și actual cercetător din partea Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) de la Washington.

Miza este mult mai mare decât războiul din Ucraina, după cum au observat pe pielea lor și americanii în timpul războiului contra Iranului. Dronele Shahed folosite de Iran cu susținerea Rusiei au lovit echipamente și instalații militare americane în Orientul Mijlociu.

Progresul pe care Moscova îl face în domeniul războiului autonom va face ca astfel de atacuri cu drone să fie din ce în ce mai devastatoare. A înțelege abordarea Rusiei cu privire la evoluția războiului reprezintă o misiune urgentă pentru Statele Unite, a scris Katerina Bondar, cercetătoare CSIS specializată în inteligența artificială.

Rusia nu a intrat în războiul din Ucraina din postura de lider în tehnologie, însă a făcut progrese rapide. Patru decizii luate de Moscova în acest sens au fost cruciale.

Rusia nu construiește doar drone, ci un cadru mai extins pentru implementarea inteligenței artificiale

În primul rând, dezvoltarea de sisteme AI și fără echipaj a devenit o prioritate națională pentru Rusia, care a construit un ecosistem coordonat. Până în 2030, un milion de specialiști ruși vor lucra în sectorul sistemelor autonome, potrivit estimărilor Kremlinului.

Rușii vor să crească numărul absolvenților în domeniul AI cu peste 400% și să se asigure că 95% din industriile prioritare vor fi „pregătite de implementarea tehnologiilor de inteligență artificială”.

Progresul pe care Moscova îl face în domeniul războiului autonom va face ca atacurile cu drone să fie din ce în ce mai devastatoare. Foto: Profimedia Images

Industriile civile generează date, talent și programe care susțin apoi industria de apărare, iar armata le oferă un teren de testare permanent.

Rusia nu construiește doar drone, ci un cadru extins de susținere: poligoane de testare, fabrici, sisteme de gestionare a spațiului aerian și oportunități de dezvoltare a învățării automate.

În loc să se concentreze pe schimbarea felului în care armata cumpără arme de la companiile existente, Rusia încearcă să schimbe forța de muncă și industria în sine.

Rusia, în căutarea armelor complet autonome

În al doilea rând, Rusia face mereu experimente și pune accent doar pe ceea ce supraviețuiește contactului cu câmpul de luptă. Dronele Shahed sunt un bun exemplu.

După ce a obținut accesul la designul acestor drone din Iran, în 2022, Rusia a făcut zeci de modificări în mai puțin de trei ani pentru a ajusta navigația, comunicațiile, încărcătura explozivă și tacticile.

Aceste schimbări nu au venit doar din partea inginerilor profesioniști, ci și de la studenți care lucrează în cadrul unui centru de producție din apropiere de Ielabuga, în regiunea Tatarstan, la aproximativ 1.000 de kilometri la est de Moscova.

Fabrica funcționează și ca o școală și un laborator de cercetare și dezvoltare. Linia care desparte educația de dezvoltarea armelor a fost estompată în mod deliberat.

Rusia folosește acum drone capabile să opereze fără să comunice cu o sursă externă, având capacitatea de a se deplasa, de a identifica ținte și de a ataca în mod independent, potrivit serviciilor de informații ucrainene.

Aceste sisteme, cunoscute sub denumirea de drone V2U, par să fi făcut tranziția de la drone controlate sau programate de la distanță la arme complet automate ce funcționează chiar și după ce pierd contactul cu operatorii lor.

Armele folosite de Rusia sunt departe de a fi perfecte. Există destule cazuri în care dronele autonome lovesc ținte civile în loc de cele militare, însă Moscova nu așteaptă să perfecționeze aceste sisteme înainte să le folosească și nici nu se lasă constrânsă de probleme etice – le utilizează în războiul din Ucraina și le modifică în timp real.

Proiectul Arhanghel și sistemul Glaz/Groza

În al treilea rând, Rusia evită abstractizarea. În loc să încerce să construiască o arhitectură de comandă și control atotcuprinzătoare, precum rețeaua pe care armata Statelor Unite încearcă de ani de zile să o dezvolte, Moscova dezvoltă programe menite să rezolve probleme actuale de pe câmpul de luptă.

Cel mai clar exemplu este sistemul Glaz/Groza. Programul Glaz extrage coordonatele țintei din imaginile filmate de drone cu un singur click și transmite imediat informația către Groza, un sistem de control al focului ce poate fi operat de pe un laptop sau o tabletă.

Acest sistem reduce intervalul de timp dintre detectarea țintei și impactul artileriei de la ore la câteva minute. Sistemul este studiat acum în academiile militare rusești și folosit de soldații de pe front.

Decizia cea mai importantă pentru progresul armatei ruse, însă, a fost promovarea inițiativei private. Școli private de drone și rețele de instruire conduse de voluntari, precum Proiectul Arhanghel, sunt părți critice ale acestui sistem.

Proiectul Arhanghel și alte inițiative asemănătoare s-au dezvoltat din grupuri mici de voluntari, devenind rețele naționale de instruire ce formează operatori de drone, testează noi tehnologii și adaptează mereu tacticile armatei, de multe ori, mai repede decât instituțiile militare oficiale.

Statul rus nu pare să controleze acest ecosistem. În schimb, Kremlinul observă, selectează și extinde ceea ce funcționează din acest sistem.

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, a lăudat descentralizarea producției de drone și sisteme de război electronic, inclusiv ceea ce el a numit dezvoltarea și asamblarea la „nivel de garaj”.

Rusia a demonstrat că până și o țară cu o armată mare și centralizată poate deveni un centru al inovației antreprenoriale. Foto: Profimedia Images

Gigantul birocratic a devenit un centru al inovației antreprenorială

În războiul cu drone, armata rusă a devenit tot mai inovativă și capabilă să se adapteze, în timp ce Statele Unite au rămas constrânse de restricții centralizate, achiziționare lentă și integrare limitată, potrivit lui Bondar.

Țara care a fost considerată mult timp un gigant birocratic a devenit un centru al inovației antreprenoriale.

Statele Unite investesc miliarde de dolari în drone și AI, însă, ca să fie eficiente, noile tehnologii trebuie integrate în unități militare, conectate prin software și adaptate mereu prin instruire și doctrină.

America trebuie să se concentreze mai puțin pe cum să cumpere noi tehnologii și mai mult pe cum să lupte folosind aceste sisteme.

Rusia a demonstrat că până și o armată mare și centralizată poate valorifica inovația descentralizată, atunci când le oferă inginerilor și operatorilor civili spațiul necesar pentru a se adapta împreună și, apoi, crește producția tehnologiilor care funcționează.

Statele Unite pornesc cu o fundație a inovației mult mai dezvoltată decât cea a Rusiei, însă nu dispun încă de voința instituțională de a profita la maximum de ea.

Spațiul în care se poartă în prezent conflictele militare este unul plin de drone, războiul modern având potențialul de a deveni mai automatizat și letal decât a fost vreodată. De aceea, Statele Unite nu își mai permit să răspundă noilor amenințări folosind vechiul mod de gândire, se arată în analiza publicată în New York Times.

