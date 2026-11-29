Cheltuielile militare uriașe pun presiune pe finanțele publice ale Rusiei, determinând Kremlinul să caute metode alternative de finanțare a efortului de război

Potrivit unor rapoarte din presă, Rusia confiscă din ce în ce mai mult bunurile propriilor oligarhi, pe măsură ce Moscova caută noi modalități de a acoperi costurile tot mai mari ale războiului din Ucraina.

Chiar și liderii din mediul de afaceri, considerați odată loiali președintelui Vladimir Putin, constată că firmele lor nu mai sunt la adăpost de confiscarea de către stat, pe măsură ce cerințele financiare ale conflictului prelungit se acumulează, a relatat sâmbătă The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit publicației, printre aceștia se numără și Vadim Moskovici, un fost senator care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia. În ciuda loialității sale de lungă durată față de Putin, Moskovici a fost trimis în judecată în iulie sub acuzația de fraudă și mită, iar averea sa de 7 miliarde de dolari a fost confiscată.

Rusia planifică un buget record de apărare de 17,1 trilioane de ruble pentru 2027

Printre alți loialiști proeminenți ai Kremlinului afectați de confiscarea bunurilor se numără Konstantin Strukov, membru al partidului „Rusia Unită” al lui Putin și, până de curând, proprietarul companiei miniere de aur Iuzhuralzoloto, ale cărui active au fost confiscate anul trecut – precum și fostul judecător al Curții Supreme Viktor Momotov, căruia i-au fost confiscate aproape 100 de proprietăți.

Situație financiară dificilă

La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, Rusia se confruntă cu o presiune economică tot mai mare, pe măsură ce cheltuielile militare masive pun presiune asupra finanțelor publice.

Kremlinul intenționează să aloce aproximativ 17,1 trilioane de ruble (202,6 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027 – cu aproximativ 27% mai mult decât se prevăzuse inițial pentru acel an și cea mai mare sumă de la începutul invaziei, în 2022, a raportat Reuters în septembrie.

Val de confiscări

În 2026, confiscările de active private au reprezentat 40% din valoarea tuturor fuziunilor și achizițiilor din Rusia, în creștere față de peste 20% în 2025 și 7% în anul precedent, potrivit AK&M, o agenție economică cu sediul la Moscova.

În Rusia, bunurile pot fi confiscate prin diverse mecanisme legale, multe cazuri bazându-se pe acuzații fabricate împotriva conducătorilor companiilor pentru a transfera proprietatea către stat.

Deși, teoretic, bunurile confiscate de Parchetul General al Rusiei ar trebui să fie vândute la licitație publică, peste 90% dintre acestea ajung în mâinile corporațiilor de stat sau ale prietenilor de lungă durată ai lui Putin, a declarat pentru The Wall Street Journal Arnold Khachaturov, directorul Centrului pentru Date și Cercetare privind Rusia.

Valul de naționalizări s-ar putea accelera și mai mult după ce Putin a semnat, în august, un nou decret care permite statului să preia temporar controlul asupra infrastructurii critice, inclusiv rafinării, rețele de telecomunicații și instalații industriale și logistice, în cazul în care proprietarii nu reușesc să le protejeze de atacurile cu drone ucrainene.

Editor : Sebastian Eduard