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Cum este descris Putin de doi jurnaliști care au fugit din Rusia: „Războiul din Ucraina este doar un mijloc de a se menține la putere”

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vladimir putin profimedia
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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La ora 6 dimineața, pe 29 iunie 2021, jurnalistul rus Roman Badanin a fost trezit de o bătaie în ușa apartamentului familiei sale din Moscova. „Vino repede, cineva ți-a zgâriat mașina în curte”, a strigat o voce de afară. În momentul în care a deschis ușa, bărbați mascați au pătruns cu forța înăuntru, relatează The Guardian.

În același timp, în altă parte a orașului, avea loc o razie similară la domiciliul colegului lui Badanin, Mihail Rubin. Bărbații mascați erau ofițeri ai FSB, serviciul de informații rus, instrumente ale „climatului de teamă și violență” pe care, potrivit jurnaliștilor, Vladimir Putin l-a impus în Rusia, conform unei noi biografii a președintelui rus, redactată cu o atenție deosebită la detalii.

„The Tsar in Person” are aproape 800 de pagini și a câștigat Marele Premiu de la Strasbourg, un premiu literar francez, al cărui juriu a afirmat că se citește ca un „roman de spionaj” și a lăudat „curajul și dedicarea” autorilor pe parcursul a zeci de ani de jurnalism de investigație.

Pentru Badanin și Rubin, raidurile efectuate în zori au reprezentat un avertisment. În calitate de fondatori ai proiectului media independent Proekt, specializat în jurnalism de investigație, cei doi au fost amenințați, interogați, etichetați drept trădători și agenți străini, li s-a interzis accesul la evenimentele de știri și li s-au percheziționat birourile. Alți colegi nu au avut același noroc: mai mulți au murit subit, în accidente inexplicabile sau în urma unor atacuri aparent aleatorii.

Rubin a declarat pentru The Guardian: „Prima dată când am fost amenințați a fost în 2019, când am publicat o anchetă despre șeful operațiunii de propagandă a lui Putin. Un oficial de la Kremlin m-a avertizat că consecințele ar putea fi înfricoșătoare. Agenții de securitate i-au vizitat pe părinții mei și i-au întrebat de ce eu, fiul lor, îmi vindeam țara și trădam Rusia”.

După descinderea efectuată în zori de agenții FSB la domiciliul său, Rubin și-a găsit pașaportul așezat cu grijă pe o masă. „Era un mesaj. Dacă l-ar fi luat, nu mi s-ar fi permis să părăsesc țara, dar ei voiau să plec, așa că l-au pus acolo unde l-aș fi văzut”, a spus el. „La momentul respectiv nu aveam de gând să plec. Nu voiam să mă gândesc prea mult la pericol, pentru că credeam că încercau doar să mă împiedice să-mi desfășor activitatea”.

La mai puțin de trei săptămâni, Kremlinul a declarat Proekt o instituție media „nedorită”, iar soarta era deja pecetluită. „Am părăsit Moscova în dimineața următoare”, a spus Rubin. „Aveam de ales între închisoare și exil, iar eu nu voiam să ajung la închisoare”. Badanin, care se afla în vacanță cu familia în Maroc, a decis că era prea periculos pentru el să se întoarcă.

Cartea lor, publicată până acum doar în rusă și franceză, urmărește ascensiunea lui Putin de la un funcționar obișnuit și agent sub acoperire al KGB la primăria din Sankt Petersburg până la Kremlin, unde se menține la putere încă din anul 2000.

Nu este prima biografie care îl descrie pe președintele rus și cercul său de apropiați ca fiind cruzi și corupți, dar diavolul se ascunde în detaliile enciclopedice. Badanin și Rubin, amândoi foști jurnaliști acreditați la Kremlin, au la activ 40 de ani de jurnalism de investigație și au realizat sute de interviuri pentru a crea un portret sumbru al lui Putin.

Îl descriu ca pe un țar al zilelor noastre, lipsit de ideologie sau convingeri, un dictator capabil de „o cruzime fără limite”, care se consideră deasupra moralității și a legilor. Rivalii și adversarii săi sau pur și simplu cei care au devenit incomozi își găsesc sfârșitul în mod neașteptat în accidente, prăbușiri și căderi sau sunt otrăviți cu toxine și particule radioactive care le provoacă o moarte agonizantă.

„Aceste pagini sunt rezultatul războiului și al represiunii, al exilului și al morții unora dintre cei apropiați nouă, al suferinței prietenilor aruncați în închisoare”, scriu cei doi. „Sperăm că vor contribui la eliminarea circumstanțelor care au făcut posibilă toată această nenorocire și la înfrângerea celui care a provocat-o cu propriile sale mâini”.

Este, de asemenea, povestea Rusiei de la sfârșitul Uniunii Sovietice și până în prezent. Badanin afirmă că această carte se adresează tinerilor ruși care nu au nicio idee despre cum era țara lor înainte ca Putin să preia puterea, acum 26 de ani. Nu este de mirare că a fost interzisă de Kremlin.

Badanin a declarat pentru Le Monde: „Ne adresăm și publicului din străinătate, unde circulă numeroase mituri despre Putin. Nu este nevoie să inventăm mituri despre Putin. Să lăsăm faptele să dezvăluie adevărul despre el și despre sistemul său”.

„Liderul de la Kremlin nu are nicio ideologie. Războiul din Ucraina a demonstrat acest lucru: acest război nu este o extensie a ideilor sale, ci doar un mijloc de a se menține la putere”.

Astăzi, chiar și la mii de kilometri de Moscova, niciunul dintre cei doi jurnaliști nu se simte pe deplin în siguranță față de ceea ce ei numesc „echipele de asasini ale lui Putin”, trimise să-i ucidă pe disidenții ruși din străinătate pentru a demonstra puterea Kremlinului.

Anul trecut, agenții FBI s-au prezentat la reședința lui Badanin din California pentru a-l avertiza că dețineau informații potrivit cărora acesta era expus riscului unui atac „din partea serviciilor speciale străine”.

„Mă simt puțin mai în siguranță aici decât în Europa, dar nu complet în siguranță”, a spus Badanin.

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Editor : A.M.G.

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