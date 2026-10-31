Președintele rus Vladimir Putin are un public captivat de interpretările sale asupra trecutului — și o obsesie periculoasă de a corecta ceea ce el consideră a fi erori istorice, scrie jurnalistul The Times Mark Bennets într-o prezentare a modului în care liderul de la Kremlin vede istoria și cum o folosește pentru a servi scopurilor sale politice sau strategice.

Este un lucru normal ca oamenii să-și descopere un nou hobby la o vârstă mai înaintată. Pentru unii, acesta poate fi grădinăritul, în timp ce alții studiază limbi străine sau fac drumeții. Pentru președintele Putin, omul care deține controlul asupra celui mai mare arsenal de arme nucleare din lume, acesta este istoria medievală și modul în care, în viziunea sa, aceasta justifică invazia brutală a Rusiei asupra Ucrainei.

Săptămâna aceasta, când liderii Finlandei și Norvegiei l-au sunat pe Putin pentru a discuta despre eforturile de pace, președintele rus și-a petrecut cea mai mare parte a convorbirii de 90 de minute ținându-le o prelegere despre istoria slavă medievală, a relatat Financial Times, citând surse. Discuțiile erau programate să dureze o jumătate de oră. Deși Jonas Gahr Store, prim-ministrul norvegian, a contestat relatarea ziarului, publicația a afirmat că are încredere în sursele sale.

Oricum ar fi, nu ar fi prima dată când Putin, un fost ofițer al KGB, își expune propria versiune a istoriei. În timpul pandemiei de coronavirus, el a folosit un discurs televizat pentru a le spune rușilor că înfrângerea triburilor turcice nomade din secolele al X-lea și al XI-lea ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru națiune.

„Totul trece și asta va trece. Țara noastră a trecut prin multe provocări grave: pecenegii și cumanii au chinuit-o, dar Rusia a făcut față la toate. Și astfel vom învinge această epidemie de coronavirus”, a spus el, stârnind batjocură pe scară largă.

În timp ce majoritatea pasionaților de istorie amatori se mulțumesc să-și discute opiniile cu prietenii sau familia, Putin are un public vast și captiv pentru interpretările sale asupra trecutului. În 2021, Kremlinul a publicat eseul său de 5.000 de cuvinte intitulat „Despre unitatea istorică a rușilor și ucrainienilor”, un document incoerent și plin de erori care a pus bazele ideologice ale războiului. Se crede că Putin a lucrat la acesta în timpul perioadei de izolare petrecute la reședința sa de lângă Moscova, în timpul pandemiei.

Eseul a fost citit tuturor membrilor forțelor armate ruse înaintea „operațiunii militare speciale” a Moscovei în Ucraina. De asemenea, acesta a stat la baza discursului său televizat din ajunul invaziei, în care Putin a afirmat în mod fals că Ucraina ar fi fost inventată de Vladimir Lenin.

În 2024, când Tucker Carlson, fostul prezentator al Fox News, l-a intervievat pe Putin la Moscova, liderul rus a întrebat dacă poate oferi o „scurtă” prezentare a contextului istoric. „O să dureze doar 30 de secunde sau un minut”, a spus Putin, înainte de a se lansa într-o prelegere de 20 de minute care a inclus referiri la Rurik, un prinț din secolul al IX-lea, la botezul prințului Vladimir în anul 988 d.Hr. și la Bohdan Khmelnitski, un cazac din secolul al XVII-lea.

La un moment dat, Carlson, vizibil nedumerit, l-a întrerupt pe Putin pentru a-i cere lămuriri. „Mă scuzați. Ne puteți spune despre ce perioadă este vorba? Am pierdut firul și nu mai știu în ce moment al istoriei ne aflăm”, a spus el. Putin a răspuns: „A fost în secolul al XIII-lea. Acum vă voi spune ce s-a întâmplat mai târziu și vă voi da datele, pentru a nu exista confuzii. Iar în 1654…”

Se spune că i-ar fi ținut o prelegere similară, fără să i se ceară, președintelui Trump în timpul summitului lor din Alaska, în august anul trecut. De asemenea, a făcut frecvent paralele între Alexandru Nevski, un prinț care a învins forțele suedeze în secolul al XIII-lea, și confruntarea Rusiei cu Occidentul pe tema Ucrainei.

Obsesia periculoasă a lui Putin de a corecta ceea ce el consideră a fi erori istorice în Ucraina a stârnit îngrijorare chiar și la Moscova. „A fost întotdeauna lucid. Cu alte cuvinte, nu și-a pierdut legătura cu realitatea. Acum, nu știu”, a declarat pentru The Times o sursă apropiată de Kremlin.

Kremlinul a rescris manualele școlare de istorie pentru a se asigura că acestea corespund viziunii lui Putin asupra trecutului. Proiectul a fost coordonat de Vladimir Medinski, un fost ministru al culturii care conduce Societatea Istorică Militară Rusă.

Medinski a condus delegațiile ruse la negocierile cu Ucraina. „Am luptat împotriva Suediei timp de 21 de ani. Cât timp sunteți pregătiți să luptați?”, le-a spus el negociatorilor de la Kiev la Istanbul, în luna mai a anului trecut, potrivit publicației The Economist.

Pe lângă opiniile lui Putin cu privire la Ucraina, manualele școlare revizuite le spun în mod eronat copiilor ruși că Trump a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 din SUA „ca urmare a unei fraude electorale evidente comise de Partidul Democrat”.

Medinski este cunoscut în Rusia pentru gafele sale, printre care se numără și descrierea lui Serghei Dovlatov, un cunoscut scriitor din era sovietică, drept „un fenomen literar remarcabil al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea”.

De asemenea, el a afirmat că rușii sunt deosebit de rezistenți deoarece posedă „un cromozom în plus”. Prezența unui cromozom în plus este asociată cu tulburări genetice precum sindromul Down.

Editor : B.E.