Cum funcționează rețeaua cu „bancnote de tip Monopoly” a lui Ilan Șor, cu care Rusia ocolește sancțiunile și face tranzacții uriașe

Data publicării:
Ilan Șor / bancnote rusești emise de firma de plăți A7
Colaj foto: Profimedia Images / Telegram
Din articol
Tranzacții cu criptomonede, bilete la ordin și bani cash Rusia face tranzacții de miliarde de dolari cu China și alți parteneri străini cu ajutorul criptomonedelor 

Bancnotele emise de A7, o companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, arată ca banii din jocul Monopoly, dar au devenit esențiale pentru planurile Moscovei de a continua să facă tranzacții internaționale, în condițiile în care băncile rusești au fost excluse din sistemul Swift. O serie de documente interne ale A7 postate recent pe internet, după un aparent atac cibernetic, dezvăluie cum funcționează rețeaua pusă la cale pentru a ocoli sancțiunile occidentale.

A7 a înlocuit numeroși agenți informali de plăți online care au prosperat de când capitalele occidentale au impus sancțiuni împotriva Rusiei.

Compania susține că a realizat tranzacții în valoare de 7,5 trilioane de ruble (98 de miliarde de dolari) în doar primele șase luni de la înființare. Până în luna decembrie a anului trecut, A7 a transmis că gestionează aproape 19% din volumul total al operațiunilor de comerț exterior ale întreprinderilor din Rusia.

Aceste cifre sunt greu de verificat, dar sunt plauzibile, a spus Elise Thomas, investigator principal al grupului de cercetare Centrul pentru Reziliență Informațională. „Ei construiesc un avion foarte complicat în timp ce zboară cu el foarte repede.”

În ciuda faptului că a fost sancționată de UE, Marea Britanie și SUA anul trecut, A7 a deschis filiale noi în cel puțin două țări africane și s-a angajat să își extindă operațiunile în fiecare oraș mare din Rusia, potrivit Financial Times.

Președintele rus Vladimir Putin a participat prin video conferință la ceremonia de deschidere a unei filiale A7 în orașul Vladivostok.

ilan-șor-criptomonede-a7a5
A7A5, criptomoneda lansată anul trecut de compania lui Ilan Șor și Promsvyazbank, joacă acum un rol important în plățile transfrontaliere ale Rusiei, volumul agregat al tranzacțiilor sale depășind 100 de miliarde de dolari. Colaj foto: Profimedia Images / X

Tranzacții cu criptomonede, bilete la ordin și bani cash

Imitațiile de bancnote emise de A7, care sunt decorate cu imagini stilizate ale unor zgârie-nori din Rusia, ajung până la valoarea de 5.000 de dolari și sunt promovate pe Telegram drept un serviciu pentru turiștii ruși.

Cei care dețin bancnotele A7 le pot schimba în ruble la reprezentanțele din Rusia ale companiei sau în valută străină în alte țări. În străinătate, deținătorul bancnotei trebuie să răzuiască o folie argintie pentru a dezvălui un cod QR ce trebuie trimis prin mesaj unui bot de Telegram.

Teoretic, după trimiterea codului, un agent A7 ar trebui să livreze banii cash în persoană, potrivit materialelor promoționale. Dar, botul oferă aceste servicii doar în Dubai (dirhami) și Istanbul (dolari).

Bancnotele pot fi schimbate și pentru active digitale A7A5, o criptomonedă lansată anul trecut de A7 și Promsvyazbank, fiind primă monedă stabilă raportată la cursul rublei și promovată ca fiind garantată de depozite la banca de stat.

Compania de analiză blockchain Elliptic a estimat că 2.300 de bancnote au fost schimbate până acum în jetoane A7A5, având o valoare totală de 8,6 milioane de dolari.

A7A5 joacă acum un rol important în plățile transfrontaliere, volumul agregat al tranzacțiilor sale depășind 100 de miliarde de dolari de la lansarea sa, la începutul anului trecut, potrivit Elliptic.

Reprezentanții companiei au explicat recent că importatorii ruși pot cumpăra bilete la ordin emise de A7, pe care le pot transfera, spre exemplu, furnizorilor lor din China, acestea fiind garantate de legislația rusă.

A7 își asumă responsabilitatea pentru realizarea tranzacției. Aceasta este gestionată „în afara sistemului bancar”, a spus Irina Akopian, director adjunct al A7, fără să mai fie nevoie de folosirea sistemului Swift.

xi-jinping-vladimir-putin (1)
În prima jumătate a anului 2025, tranzacțiile în criptomonede ale Rusiei cu parteneri străini ar fi ajuns la valoarea de 1 trilion de ruble (13 miliarde de dolari). Foto: Profimedia Images

Rusia face tranzacții de miliarde de dolari cu China și alți parteneri străini cu ajutorul criptomonedelor 

Documentele interne scurse recent în mediul online dezvăluie un sistem care folosește bani cash, bilete la ordin și criptomonede pentru a transfera fonduri prin intermediul unei rețele complexe de companii, inclusiv câteva înregistrate în Kârgâzstan.

Grupul de analiză blockchain TRM Labs a descoperit tranzacții cu criptomonede în valoare de 56 de miliarde de dolari din portofele asociate cu A7 și „fluxuri suplimentare transferate prin portofele intermediare, cel mai probabil asociate cu companii fantomă ale A7 sau parteneri comerciali străini din locuri precum China, Asia de Sud-Est sau Africa de Sud”.

Reclamele rusești care promovează serviciile A7 susțin că tranzacțiile gestionate de această companie către China sunt realizate în mai puțin de patru ore.

Cu toate că Rusia s-a opus în trecut tranzacțiilor în criptomonede, acestea au devenit, în ultimul timp, o soluție foarte utilă pentru rezolvarea problemei plăților transfrontaliere.

În prima jumătate a anului 2025, tranzacțiile în criptomonede ale Rusiei cu parteneri străini ar fi ajuns la valoarea de 1 trilion de ruble (13 miliarde de dolari), potrivit șefului comitetului de finanțe din Duma de Stat, Anatoli Aksakov.

A7A5 a devenit, în luna octombrie a anului trecut, primul tip de jeton recunoscut oficial drept „activ financiar digital” de către banca centrală a Rusiei, ceea ce legalizează utilizarea sa în comerțul exterior.

Compania A7 plănuiește să își extindă operațiunile în alte 20 de țări, inclusiv din America Latină, în următorii doi ani. A7 „intră acum în arena internațională”, susține Șor în materialele promoționale ale companiei.

Editor : Raul Nețoiu

