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Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei

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poster de recrutare din vremea Revoluției Ruse / recruți în armata rusă
La fel cum Comintern a fost cândva un instrument al Uniunii Sovietice, noua organizație pare să fie folosită pentru a ascunde operațiunile speciale ale Rusiei în străinătate. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Partidele din SUA și Marea Britanie care fac parte din Sovintern Cum ajung activiștii afiliați cu internaționala socialistă să lupte în Ucraina?

Rusia a creat o rețea care leagă grupuri socialiste și anti-globaliste din afara țării sub pretextul susținerii unor idealuri ale stângii politice. Inițiativa începe de cele mai multe ori prin evenimente aparent inofensive, precum diverse acțiuni comunitare și cluburi de discuții, înainte de a se transforma în proteste de stradă, campanii de dezinformare, operațiuni de sabotaj în țări occidentale și, chiar, recrutarea membrilor rețelei în războiul Rusiei contra Ucrainei. O investigație The Insider a identificat mai mulți cetățeni britanici și americani care au ajuns să lupte în armata Rusiei cu ajutorul „comuniștilor” și a activiștilor de extremă stânga.

La finalul lunii aprilie, rețeaua socialistă internațională Sovintern a organizat un prim forum la Casa Sindicatelor din Moscova. Evenimentul a fost organizat de partidul pro-Putin „Rusia Justă”, iar printre participanți s-au numărat partide și grupuri populiste din SUA, Marea Britanie, Maroc, Republica Moldova, Serbia, Nicaragua, Tunisia și Togo.

Numele Sovintern aduce aminte de Comintern, Internațională Comunistă din era sovietică pe care Moscova a folosit-o pentru a coordona partidele comuniste străine și pentru a răspândi influența Uniunii Sovietice în toată lumea.

Kremlinul nu și-a ascuns susținerea pentru acest gen de activități internaționale. Evenimentul a început cu un mesaj din partea președintelui rus Vladimir Putin.

Fiecare membru al Sovintern este de așteptat să răspândească mesajele „socialiste și anti-imperialiste” susținute de această organizație în țara lor de proveniență cu scopul de a motiva și mai mulți viitori participanți să se alăture eforturile de discreditare a propriilor lor guverne naționale.

La fel cum Comintern a fost cândva un instrument al Uniunii Sovietice, noua organizație pare să fie folosită pentru a ascunde operațiunile speciale ale Rusiei în străinătate.

Press Conference For Sovintern Forum
George Galloway, liderul Partidului Muncitorilor din Marea Britanie și fondatorul mișcării „No2Nato”, a participat la evenimentul de la Moscova. Foto: Profimedia Images

Partidele din SUA și Marea Britanie care fac parte din Sovintern

O parte din participanți sunt implicați direct în recrutarea de soldați străini pentru războiul din Ucraina.

Un exemplu este cel al Partidului Comunist American (ACP). Partidul a fost fondat pe 21 iulie 2024 de doi streameri marxist-leniniști rusofili: Adam Tahir, cunoscut sub numele de Haz Al-Din și Infrared, și Jackson Hinckle.

Cu toate că se identifică cu stânga politică, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi să fie mari admiratori ai ideologului fascist Alexander Dughin și ai filozofului german Martin Heidegger, care a făcut parte din Partidul Nazist al lui Adolf Hitler.

Fanii ACP susțin și grupările Hamas și Hezbollah, iar unii dintre membrii săi luptă în războiul din Ucraina de partea Rusiei.

În Marea Britanie, rolul ACP este îndeplinit de Partidul Muncitorilor al lui George Galloway, care a fondat și mișcarea „No2Nato” și este invitat de multe ori la emisiunile propagandistice de la televiziunea rusă.

În afară de campania de dezinformare desfășurată de liderul partidului, ceilalți membri caută mereu noi potențiali mercenari.

Până să declanșeze războiul din Ucraina, Rusia folosea o rețea de centre culturale și agenți asociați controlați de stat pentru a recruta agitatori în străinătate și, uneori, luptători pentru diverse structuri militare auxiliare.

După izbucnirea războiului, cele mai multe organizații de acest gen au fost desființate sau expulzate din lumea occidentală. Ca atare, celulele de extremă stânga sau socialiste semi-legale și, de multe ori, marginale au devenit din ce în ce mai importante pentru Moscova.

Cum ajung activiștii afiliați cu internaționala socialistă să lupte în Ucraina?

Activiștii care ajung să facă parte din mișcări de extremă stânga din Occident afiliate cu internaționala socialistă trec, de obicei, prin trei etape.

La început, ei se înscriu în grupuri de interes și participă la întruniri unde membrii comunității curăță străzile, distribuie alimente oamenilor fără adăpost, susțin proiecte verzi și organizează evenimente caritabile în beneficiul minorităților sau a unor grupuri vulnerabile.

Cu toate că par inofensive, unele evenimente sunt menite să insufle sentimente revoluționare și dorința de a susține invazia rusească din Ucraina. Într-un eveniment organizat de ACP, membrii partidului au purtat haine inscripționate cu simbolul rusesc pro-război „Z” și au tras la țintă cu arme cu muniție letală.

Unii dintre membrii rețelei Sovintern sunt implicați direct în recrutarea de soldați străini pentru războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

În a doua etapă, activitățile devin mai radicale: proteste deschise împotriva NATO și în sprijinul Kremlinului, Iranului sau al independenței palestinienilor.

La aceste evenimente, Ucraina este prezentată ca fiind o țară dominată de naziști, iar alianța NATO este considerată o succesoare a politicii imperiale a lui Hitler.

Pe data de 2 mai 2026, proteste pro-ruse au fost organizate în fața ambasadelor Ucrainei de la Londra, Berlin, Edinburgh, Lisabona, Dublin, Dakar și Pretoria pentru a comemora victimele luptelor din Odesa din 2014, inclusiv în incendiul de la Casa Sindicatelor în care au murit 42 de persoane, potrivit unui raport ONU.

Activiștii care au participat la evenimentul de la Londra au denunțat „nazismul” din Ucraina și au fluturat steaguri ale Rusiei, ale Republicii Populare Donețk și ale Novorusiei. Ei au protestat și împotriva livrării de rachete Storm Shadow Ucrainei.

În a treia etapă, cei mai activi participanți pot fi recrutați să lupte în Ucraina.

De cele mai multe ori, recruții care sunt trimiși pe front nu se mai întorc niciodată acasă – ori pentru că sunt uciși în asalturile sângeroase ale armatei ruse, ori pentru că riscă să ajungă la închisoare.

Dacă reușesc să supraviețuiască, aceștia pot deveni, la rândul lor, recrutori care caută alți potențiali membri.

Editor : Raul Nețoiu

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