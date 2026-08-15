Cum încearcă Putin să evite o nouă mobilizare, deși Rusia are nevoie de tot mai mulți soldați pe frontul din Ucraina

Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în găsirea de soldați pentru războiul din Ucraina, pe fondul pierderilor grele de pe front și al încetinirii recrutării voluntare. Kremlinul încearcă să evite o nouă mobilizare în masă, precum cea din 2022, mizând pe prime consistente și pe o presiune tot mai mare asupra regiunilor pentru a furniza noi recruți.

În casele oamenilor și în conversațiile de pe Telegram din întreaga Rusie, aceeași întrebare este pusă tot mai des: va ordona Vladimir Putin o nouă mobilizare? La aproape cinci ani de la începutul războiului, Rusia se străduiește să găsească suficienți soldați pentru a-și reface efectivele, în condițiile în care recrutarea voluntară încetinește, iar trupele suferă pierderi grele pe câmpul de luptă din Ucraina, relatează The Guardian..

Cum Putin nu dă niciun semn că ar renunța la revendicările sale teritoriale ample, chiar dacă ofensiva de vară a Rusiei stagnează, Kremlinul se confruntă cu o problemă tot mai mare în privința efectivelor.

„Problema Kremlinului este că devine mult mai greu să găsească oameni dispuși să lupte, chiar și pentru sume nebunești”, a declarat Aleksei Tabalov, activist pentru drepturile omului și director al unei organizații care îi ajută pe recruții ruși.

Putin a recurs ultima dată la mobilizare în septembrie 2022, când o serie de eșecuri dramatice pe câmpul de luptă au obligat Kremlinul să cheme sub arme 300.000 de rezerviști pentru a stabiliza frontul.

De atunci, Moscova a evitat o nouă mobilizare, profund nepopulară, bazându-se în mare parte pe contracte voluntare bine plătite pentru a completa efectivele. Rusia a recrutat astfel aproximativ 1,3 milioane de militari pe bază de contract.

Cum folosește Rusia noii recruți

Bărbaților, în special celor din regiunile mai sărace ale Rusiei, li s-au oferit prime la semnarea contractului și salarii care le-ar putea schimba viața, în cadrul unor contracte pe perioadă nedeterminată, sumele fiind echivalente cu veniturile locale pe mai mulți ani. Familiilor lor li se oferă, de asemenea, despăgubiri substanțiale dacă aceștia sunt uciși.

Însă pierderile grele ale Rusiei arată că aceasta trebuie să continue să găsească noi soldați într-un ritm susținut. Estimările occidentale indică peste 30.000 de militari ruși morți și răniți în fiecare lună, un bilanț care reflectă tacticile de uzură ale armatei, descrise drept o „mașină de tocat carne”, în care trupele sunt trimise în mod repetat înainte, în mici grupuri de asalt, în pofida pierderilor grele.

Moscova recrutează în prezent aproximativ 1.000 de soldați pe zi, potrivit calculelor lui Janis Kluge, expert în Rusia la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Asta înseamnă că majoritatea noilor recruți sunt folosiți pentru completarea unităților decimate, mai degrabă decât pentru extinderea capacității ofensive a Rusiei. Această situație a readus în discuție perspectiva unei noi mobilizări.

Oficiali ruși de rang înalt au respins informațiile privind o mobilizare iminentă, fostul președinte Dmitri Medvedev calificându-le drept „absurdități” și o „provocare mincinoasă” a Ucrainei.

Obiective de recrutare stabilite de Moscova

O mare parte din responsabilitatea găsirii noilor soldați a fost transferată regiunilor Rusiei. Guvernatorii și administrațiile locale trebuie să îndeplinească obiectivele de recrutare stabilite de Moscova, ceea ce permite Kremlinului să păstreze o anumită distanță față de această campanie, în timp ce oficialii regionali rămân responsabili pentru găsirea unui număr suficient de oameni pe teritoriile lor.

În jurul acestui sistem a apărut o industrie profitabilă a recrutării. Guvernele regionale oferă mii de dolari nu numai soldaților care semnează contracte, ci și celor care îi găsesc, prin programe de tipul „adu un prieten”, în cadrul cărora locuitorii sunt plătiți pentru fiecare persoană pe care o conving să se înroleze.

Recrutori privați și angajați din sectorul public caută candidați pe rețelele sociale, în timp ce reclamele pentru contractele militare au devenit omniprezente online. Regiunile ruse au plătit recrutorilor cel puțin 7,7 miliarde de ruble (96 de milioane de dolari) de la introducerea acestor programe, potrivit publicației ruse independente IStories.

Un recrutor din centrul Rusiei, care a vorbit cu The Guardian sub protecția anonimatului, a declarat că organizația sa trebuie să găsească între 20 și 30 de bărbați în fiecare lună, fiind acordate bonusuri pentru depășirea obiectivului și aplicate penalizări dacă acesta nu este atins.

„Anul trecut era mai ușor”, a spus recrutorul. „Acum devine tot mai greu.” Acesta a precizat că și în biroul său se discută despre mobilizare, dar că nu au existat ordine sau indicii potrivit cărora o nouă campanie de mobilizare ar fi iminentă.

O nouă mobilizare în masă ar presupune însă riscuri politice semnificative pentru Kremlin. Mobilizarea din 2022 a declanșat unul dintre cele mai ample episoade detabilizatoare de la începutul invaziei, determinând un exod masiv al rușilor din țară și o scădere puternică a popularității lui Putin.

Pentru moment, analiștii consideră că Moscova va încerca mai degrabă să intensifice recrutările prin prime mai mari, presiuni sporite asupra oficialilor regionali și tactici din ce în ce mai coercitive. Dacă aceste măsuri vor fi suficiente ar putea determina, în cele din urmă, dacă Putin va recurge la o nouă mobilizare, a declarat activistul Aleksei Tabalov.

„Nu cred că vor reuși să recruteze suficienți oameni în actualul sistem”, a spus el. „Atunci se vor confrunta cu întrebarea ce formă ar trebui să ia mobilizarea.”

Editor : M.I.