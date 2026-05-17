Cum încearcă Putin să forțeze rușii anti-război să se întoarcă în țară din statele europene

Cetățenii ruși se confruntă din ce în ce mai des cu refuzul eliberării pașapoartelor de călătorie la ambasadele ruse. Un nou caz a avut loc în Finlanda. Activista Ana Eva Devdariani nu mai deține de peste doi ani un pașaport valabil al Federației Ruse și un permis de ședere în această țară europeană.

Potrivit Yle, consulatul Rusiei din Helsinki i-a refuzat eliberarea unui nou pașaport, iar fără acesta autoritățile finlandeze nu îi prelungesc permisul de ședere. Lipsa documentelor i-a interzis accesul la multe aspecte cotidiene: servicii bancare complete, primirea de alocații și servicii publice electronice.

Devdariani a plecat din Rusia în 2019 pentru a urma cursuri de limbă, apoi s-a înscris la un colegiu și a obținut permisul de ședere în Finlanda. În 2023, i-a expirat mai întâi permisul de ședere pentru studii, pe care intenționa să îl prelungească pe baza locului de muncă, apoi a expirat și pașaportul rus. Potrivit lui Devdariani, la consulat motivul refuzului a fost o datorie și i s-a propus să se întoarcă în Rusia. Ulterior, ea a aflat că, după plecarea sa în Finlanda, fusese deschis un proces împotriva ei, pe care l-a pierdut. Consulatul Federației Ruse nu a răspuns la solicitarea Yle.

Devdariani nu dorește să se întoarcă în Rusia din cauza poziției sale anti-război și de opoziție. În Rusia, ea a participat la acțiunile susținătorilor lui Alexei Navalnîi și a fost voluntară în cadrul organizațiilor sale. Odată ajunsă în Finlanda, ea și-a continuat activitatea politică: a făcut donații și s-a pronunțat public împotriva autorităților ruse. Devdariani spune că se teme de urmărirea penală în cazul întoarcerii.

Serviciul finlandez de migrație Migri recunoaște că astfel de cazuri sunt posibile, deși rare. Șeful departamentului de servicii informaționale, Johannes Hirvela, a declarat că persoanele care nu pot să-și reînnoiască pașaportul din cauza riscului de persecuție în țara de origine pot solicita protecție internațională în Finlanda. Devdariani însăși spune că este gata să ia în considerare această opțiune, dacă nu va reuși să-și recupereze permisul de ședere prin instanță.

Nu este prima dată când se întâmplă astfel de lucruri. În 2024, consulatele ruse au refuzat să elibereze pașapoarte de călătorie fostelor susținătoare și angajate ale FBC-ului lui Navalny — Lilia Chanyșeva și Ksenia Fadeeva. Ambele au fost expulzate din Rusia. Chanysheva a primit refuzul eliberării pașaportului prin intermediul misiunii diplomatice ruse. Ea a fost condamnată la 9,5 ani în dosarul privind „comunitatea extremistă”. Fadeeva a primit refuzul departamentului consular al Ambasadei Rusiei în Lituania, i s-a propus să obțină doar un certificat de intrare — un document pentru întoarcerea în Rusia. În document se menționa că i se interzice părăsirea Rusiei din cauza condamnării în dosarul privind organizarea unei „comunități extremiste”. În decembrie 2023, ea a fost condamnată la nouă ani de colonie și la o amendă de 500.000 de ruble.

Despre refuzul eliberării documentelor au raportat, de asemenea, fosta angajată a sediului lui Navalny din Iaroslavl, Elena Lekiașvili, activista Alipat Sultanbegova și politicianul Vladimir Kara-Murza din SUA. În toate cazurile, motivul invocat a fost restricțiile de ieșire din Rusia — din cauza amenzilor, a proceselor judiciare sau a dosarelor penale.

