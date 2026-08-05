Cum încearcă Rusia să asasineze soldați ucraineni. SBU a blocat peste 50 de tentative numai în acest an

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a avertizat că serviciile de informații rusești și-au intensificat semnificativ eforturile de a asasina soldați ucraineni folosind „capcane amoroase” – întâlniri false pe site-uri de întâlniri online. SBU declară că a dejucat peste 50 de astfel de tentative în acest an, potrivit Kyiv Post.

Serviciul de Securitate al Ucrainei atrage atenția că serviciile de informații rusești și-au intensificat eforturile de a asasina soldați ucraineni cu ajutorul așa-numitelor „capcane amoroase” - tentative de a ucide militari prin întâlniri false pe site-uri de dating online.

Unitatea de contrainformații militare a SBU a declarat marți că a dejucat peste 50 de astfel de tentative de asasinat numai de la începutul acestui an.

Ce este o „capcană amoroasă”

Pentru a atrage soldații în „capcane amoroase”, agenții ruși folosesc în principal site-uri de întâlniri și chat-uri tematice pe aplicații de mesagerie, a precizat SBU. Agenții ruși utilizează conturi false pe aceste platforme pentru a le propune soldaților ucraineni relații romantice.

Serviciile secrete rusești organizează apoi întâlniri cu soldații, invitându-i în locații pregătite în prealabil pentru asasinat.

Cea mai comună metodă o reprezintă dispozitivele explozive improvizate plasate la locul atacului planificat. Agenții ruși folosesc, de asemenea, otrăvuri letale sintetizate din narcotice, substanțe psihotrope și alte substanțe chimice.

Otravă în medicamente, metadonă într-o sticlă

În martie 2025, o agentă a FSB a fost reținută în regiunea Harkov după ce i-a înmânat unui soldat ucrainean medicamente și produse alimentare contaminate cu otravă, sub pretextul acordării de ajutor „voluntar”.

Într-un alt caz, o agentă rusă i-a trimis unui soldat ucrainean o sticlă conținând o băutură amestecată cu o doză letală de metadonă. Ulterior, ea i-a sugerat acestuia să bea „cadoul” în timpul unei întâlniri video online.

Agenții SBU au interceptat coletul înainte ca soldatul să îl primească. O analiză chimică a confirmat prezența unor substanțe otrăvitoare care ar fi putut provoca moartea.

Soldat ucrainean, înjunghiat de 6 ori de un asasin FSB

În ianuarie 2026, contrainformațiile militare ale SBU au reținut un asasin dirijat de FSB care a încercat să-l înjunghie pe un soldat ucrainean în Zaporojie.

Conform materialelor dosarului, serviciile secrete ruse l-au ademenit pe soldat într-o zonă industrială sub pretextul unei „întâlniri” cu o femeie de pe un site de întâlniri.

În schimb, a apărut un atacator mascat care l-a atacat pe soldat din spate, înjunghiindu-l de șase ori în gât, piept, abdomen și piciorul drept.

SBU l-a reținut pe atacator și a identificat-o pe femeia care, acționând la ordinele FSB, a comunicat cu victima de pe un cont fals și l-a ademenit la locul asasinatului.

SBU a declarat că ancheta se desfășoară în temeiul mai multor articole din Codul penal al Ucrainei, printre care:

Articolul 111 (trădare)

Articolul 115 (omucidere cu premeditare)

Articolul 258 (act terorist)

Persoanele condamnate riscă închisoarea pe viață cu confiscarea bunurilor.

Editor : B.P.