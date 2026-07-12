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Cum s-a adaptat Rusia la atacurile cu drone ale Ucrainei și ce soluție a găsit pentru înlocuirea terminalelor Starlink dezactivate

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dronă ucraineană
De-a lungul războiului, Ucraina a fost de obicei cea care a introdus noi tactici și capacități de luptă în domeniul dronelor, în timp ce Rusia a preluat aceste inovații, le-a îmbunătățit și le-a folosit cu succes în propriile operațiuni militare. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Unitatea de elită Rubicon și Brigada 50 Sisteme Fără Pilot Armata Rusiei a început să folosească drone de atac complet autonome MANET, răspunsul Rusiei după ce a pierdut accesul al terminalele Starlink Cea mai importantă lecție pe care Occidentul o poate învăța din războiul din Ucraina

Trupele ruse care luptă astăzi în Ucraina nu mai reprezintă aceleași forțe care au invadat țara în 2022. Ucraina a schimbat câmpul de luptă în repetate rânduri. Dar, în cei patru ani de război, și armata Rusiei a învățat să recunoască evoluția războiului modern, să se adapteze și să instituționalizeze lecțiile învățate mult mai repede decât o făcea la începutul conflictului, se arată într-o analiză Forbes.

„Rușii au învățat să asimileze mai bine și mai repede pe măsură ce războiul s-a prelungit”, a spus generalul australian în retragere Mick Ryan.

Acel proces de învățare s-ar putea dovedi mai important decât orice tip de dronă și dezvăluie cum una dintre cele mai mari armate ale lumii se adaptează la un câmp de luptă dominat tot mai mult de sisteme fără pilot ieftine.

Unul dintre cele mai clare exemple este cel din august 2024, atunci când rușii au înființat unitatea Rubicon, Centrul pentru Tehnologii Fără Pilot Avansate al Rusiei.

Rob Lee, din partea Institutului de Cercetare a Politicii Externe din Philadelphia, SUA, și Dmitro Putiata, fost ofițer din Forțele ucrainene de Sisteme Fără Pilot, au scris că Rubicon a fost creat pentru a accelera răspândirea inovațiilor militare în rândul întregii armate ruse.

Rubicon își concentrează atacurile asupra unităților ucrainene care efectuează misiuni cu drone, au echipamente de război electronic sau se ocupă de rutele de aprovizionare aflate la 10-40 de kilometri în spatele liniei frontului, potrivit lui Lee și Putiata.

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Odată ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare folosite de ruși în sudul Ucrainei, în special în Crimeea, Moscova a trebuit să trimită unitățile sale de elită să apere infrastructura din această regiune. Colaj foto: Profimedia Images

Unitatea de elită Rubicon și Brigada 50 Sisteme Fără Pilot

Unitatea Rubicon a demonstrat pentru prima oară această strategie în timpul campaniei rusești de eliberare a teritoriului din regiunea Kursk care fusese ocupat de ucraineni, înainte ca armata rusă să extindă operațiunile acestei unități în tot estul Ucrainei.

La finalul anului 2024, Rubicon s-a folosit mult de terminalele Starlink pe care le deținea pentru a controla dronele cu rază medie de acțiune, ceea ce le permitea să lovească și ținte ucrainene aflate cu mult în spatele liniei frontului.

Accesul la sistemul Starlink prin aceste terminale a fost blocat în luna februarie.

Rusia a reorganizat și felul în care utiliza unitățile de drone pe front. În loc să atașeze câte o unitate la fiecare brigadă individuală, rușii au grupat unitățile de drone în funcție de distanța față de linia frontului.

Lee se așteaptă ca Brigada 50 Sisteme Fără Pilot, recent înființată, să devină principala forță de drone a armatei ruse.

Această brigadă dispune de drone FPV, drone Geran cu rază lungă acțiune și alte sisteme cu care lovește infrastructura de alimentare cu combustibil, vehicule logistice, trenuri, depozite și substații electrice aflate adânc pe teritoriul Ucrainei.

Brigada rusească de operatori de drone pare să răspundă direct Statului Major General al Rusiei și nu unui comandament militar regional, ceea ce reflectă rolul său strategic în cadrul forțelor de drone ale Rusiei, potrivit expertului militar Ivan Kiricevski.

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Unitatea Rubicon și Brigada 50 Sisteme Fără Pilot participă la misiunile de contracarare a atacurilor ucrainene cu drone cu rază medie și lungă de acțiune. Colaj foto: Profimedia Images / X

Armata Rusiei a început să folosească drone de atac complet autonome

Inovațiile introduse în luptă de armata ucraineană au forțat Rusia să mai facă o ajustare. Odată ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rutelor de aprovizionare folosite de ruși în sudul Ucrainei, în special în Crimeea, Moscova a trebuit să trimită unitățile sale de elită să apere infrastructura din această regiune.

Rubicon și Brigada 50 Sisteme Fără Pilot participă la misiunile de contracarare a atacurilor ucrainene cu drone cu rază medie și lungă de acțiune.

Modelul Rubicon s-a dovedit a fi mai eficient decât structura militară tradițională a Rusiei, potrivit lui Dmitro Jluktenko, un soldat din Regimentul 413 Sisteme Fără Pilot „RAID” al Ucrainei.

Jluktenko a spus că se așteaptă ca tacticile Rubicon să fie adoptate și de alte unități rusești, la fel cum tacticile folosite de grupul Wagner pe câmpul de luptă au ajuns să se răspândească și în restul armatei ruse.

Forțele ruse folosesc acum versiuni autonome ale dronei de atac Molnia în sectorul Zaporojie, a dezvăluit Serghii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al apărării.

Spre deosebire de versiunile anterioare, noile drone folosesc programe de urmărire a terenului și calculatoare de bord în locul sistemelor de control prin unde radio, ceea ce le face rezistente la mai multe forme de bruiaj al frecvenței radio și le face imposibil de reperat cu detectoarele convenționale de drone.

Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Pierderea accesului la sistemul Starlink a redus semnificativ capacitățile de atac, comunicațiile între unități și desfășurările avansate de drone ale Rusiei. Foto: Profimedia Images

MANET, răspunsul Rusiei după ce a pierdut accesul al terminalele Starlink

„Având o zonă a morții de 20 de kilometri, este practic imposibil să organizezi logistica”, a spus și Anatolii Tkacenko, comandantul unei unități ucrainene din cadrul Brigăzii 92. „Infanteriștii merg pe jos 30 de kilometri. Echipele de mortiere și operatorii de drone merg pe jos între 10 și 15 kilometri.”

Pierderea accesului la sistemul Starlink a redus semnificativ capacitățile de atac, comunicațiile între unități și desfășurările avansate de drone ale Rusiei, potrivit lui Ryan O’Leary, fost comandant al unei unități de voluntari străini care au luptat de partea Ucrainei.

Răspunsul Moscovei a fost să investească în rețele mobile ad-hoc, numite MANET, care le permit dronelor să transmită semnale de control și videoclipuri unele prin celelalte, în loc să depindă de un singur canal de comunicație.

Aceste rețele susțin mai bine operațiunile militare și au refăcut o parte din capacitățile pe care armata rusă le avea când putea folosi sistemul Starlink.

Rusia s-a adaptat și a combinat rețeaua MANET cu folosirea tot mai frecventă a dronelor autonome în încercarea de a îmbunătății eficiența campaniei sale de bombardamente folosind arme cu rază medie de acțiune.

Russian Molniya-2 Drone Crews In Zaporozhye Region
Noile drone autonome folosite de ruși în războiul din Ucraina sunt rezistente la mai multe forme de bruiaj al frecvenței radio sunt imposibil de reperat cu detectoarele convenționale de drone. Foto: Profimedia Images

Cea mai importantă lecție pe care Occidentul o poate învăța din războiul din Ucraina

De-a lungul războiului, Ucraina a fost de obicei cea care a introdus noi tactici și capacități de luptă în domeniul dronelor, în timp ce Rusia a preluat aceste inovații, le-a îmbunătățit și le-a folosit cu succes în propriile operațiuni militare.

Totuși, adaptarea la noile condiții de război nu garantează succesul pe câmpul de luptă. Chiar și aceste unități de elită specializate în atacuri cu drone nu au reușit să obțină o victorie importantă pe frontul din Donbas în toamna anului 2025.

Ryan a susținut într-un raport pentru Institutul Lowy că războaiele viitorului vor favoriza armatele capabile să recunoască schimbările de pe câmpul de luptă, să absoarbă lecțiile și să se adapteze mai repede decât adversarii lor.

Pentru armatele țărilor occidentale, aceasta s-ar putea să fie cea mai importantă lecție pe care o pot învăța din războiul din Ucraina.

Editor : Raul Nețoiu

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