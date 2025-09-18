Cum se apără Moscova de sancțiuni: Rusia schimbă regulile bugetare după scăderea veniturilor din petrol

Guvernul de la Moscova a anunțat joi modificări majore ale regulii bugetare, pentru a reduce dependența de veniturile din petrol și gaze și a proteja economia de efectele sancțiunilor occidentale și ale scăderii prețului țițeiului, relatează Reuters.

În cadrul noii inițiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce pragul de preț al petrolului peste care veniturile suplimentare sunt direcționate către fondul de rezervă fiscală, pentru a se asigura că acesta este alimentat suficient.

„Pentru a face finanțele noastre mai reziliente, propunem o reducere a dependenței de diverse constrângeri, fie legate de preț, fie de volum, în ceea ce privește rolul veniturilor din petrol și gaze în buget”, a declarat ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, la un forum public.

Vânzările de petrol și gaze ale Rusiei, așteptate să scadă

Măsura vine în contextul în care, potrivit calculelor Reuters, vânzările de petrol și gaze ale statului rus în luna septembrie urmează să scadă cu aproximativ 23% față de anul trecut, pe fondul prețurilor mai mici și al întăririi rublei.

Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Surse au declarat pentru Reuters că guvernul ia în considerare majorarea taxei pe valoarea adăugată pentru a ține sub control deficitul bugetar și pentru a menține rezervele.

Kremlinul a refuzat să comenteze despre o posibilă creștere a TVA, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că guvernul lucrează la proiect. De obicei, cifrele esențiale din buget sunt stabilite împreună cu președintele Vladimir Putin înainte de publicarea documentului.

Putin, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu principalii membri ai cabinetului pentru a discuta bugetul, și-a exprimat nemulțumirea față de ritmul lent al creșterii economice, care este prognozată să scadă la aproximativ 1%, de la 4,3% anul trecut.

Măsura care va întări bugetul Rusiei

Siluanov încearcă să readucă în vigoare mecanismul de preț al petrolului, cunoscut ca „regula bugetară”, abandonat după declanșarea războiului din Ucraina, deși presa rusă a relatat că ministrul ar fi cerut o reducere mai mare a pragului.

Potrivit acestei reguli, taxele colectate atunci când prețul petrolului depășește pragul stabilit sunt direcționate către fondul de rezervă fiscală, iar restul veniturilor sunt folosite pentru cheltuielile bugetare. Când prețul scade sub nivelul de referință, rezervele sunt utilizate pentru a acoperi deficitul.

Dacă regula, introdusă pentru prima dată de predecesorul lui Siluanov, Alexei Kudrin, în 2004, nu este aplicată, bugetul devine mai vulnerabil atunci când prețul petrolului scade.

Siluanov a afirmat că noua măsură va ajuta la reducerea ponderii veniturilor din energie în bugetul de stat la 22%, de la aproximativ 25% în primele opt luni ale anului 2025, făcând finanțele mai „robuste”.

Rezervele fiscale create prin această regulă au susținut Rusia în perioade de recesiune și au ajutat-o să reziste sancțiunilor occidentale.

Ministrul a precizat că pragul va fi redus cu un dolar pe an, până va ajunge la 55 de dolari pe baril în 2030. În prezent, pragul este de 60 de dolari pe baril.

Fondul de rezervă fiscală, care poate fi folosit pentru a acoperi deficitul bugetar, are în prezent aproximativ 4 trilioane de ruble (48,25 miliarde de dolari). Guvernul intenționează să folosească anul acesta 447 de miliarde de ruble (5,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi o parte din deficitul bugetar, estimat să depășească 1,7% din PIB.

Proiectul de buget pentru 2026 stabilește un preț mediu al țițeiului Urals de 59 de dolari pe baril, a spus Siluanov, ceea ce înseamnă că rezervele nu ar fi alimentate la același prag de referință.

Vorbind alături de guvernatoarea băncii centrale, Elvira Nabiullina, Siluanov a parafrazat o celebră expresie atribuită țarului Alexandru al III-lea, potrivit căreia armata și marina sunt cei mai buni aliați ai Rusiei, adăugând că finanțele sustenabile ar trebui să fie al treilea.

Nabiullina a declarat că un buget mai echilibrat ar permite băncii centrale să reducă rata-cheie la o medie de 12%–13% anul viitor, de la nivelul actual de 17%, o scădere pe care economiștii și mediul de afaceri o consideră necesară pentru a stimula o creștere mai rapidă.

