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Cum se foloseşte Rusia de „super-aplicaţia” mobilă Max pentru a-şi spiona cetăţenii. „E cea mai ingenioasă şi înfricoşătoare tactică”

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hacker telefon
. Foto: Profimedia
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Zeci de milioane de ruşi au fost obligaţi, în ultimele 18 luni, să instaleze pe telefoanele lor o nouă aplicaţie – un buton albastru-violet destinat mesageriei şi plăţilor, denumit Max. Autorităţile au prezentat-o drept o alternativă patriotică la Telegram şi WhatsApp, iar vedete din Rusia au promovat-o în videoclipuri rap şi momente de comedie. În această vară, Max a devenit cea mai utilizată aplicaţie de mesagerie din ţară, relatează The Guardian.

Este un produs al VKontakte, compania rusă de social media care are legături strânse cu statul rus. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar deţine indirect o participaţie la Max, potrivit unor informaţii apărute în presă.

Max este versiunea rusească a unei „super-aplicaţii”, reunind un ecosistem de servicii pe o singură platformă. Aceasta găzduieşte o serie de „mini-aplicaţii” care facilitează acum activităţi cotidiene în Rusia – aplicaţii bancare, un serviciu de mesagerie care îşi propune să înlocuiască Telegram şi aplicaţii pentru servicii publice esenţiale, scrie News.ro. Cea mai cunoscută super-aplicaţie din lume este WeChat, platforma multifuncţională din China, care facilitează inclusiv mecanismele de control social ale statului.

Însă, în timp ce WeChat a fost dezvoltată de-a lungul mai multor decenii, în paralel cu celelalte mecanisme chineze de control al internetului, Max a fost impusă unei populaţii care, în trecut, beneficia de un acces în mare parte liber la internet.

Cercetări criminalistice digitale au dezvăluit acum o imagine mai completă asupra capacităţilor puternice de supraveghere ale Max. Acestea echivalează cu o „uşă din dos” către întregul ecosistem de mini-aplicaţii de pe dispozitivul fiecărui utilizator, afirmă Roya Ensafi, profesor asociat de informatică la Universitatea din Michigan.

„Am studiat intensificarea controlului Rusiei asupra internetului în ultimul deceniu”, a declarat Ensafi. „Ceea ce oferă Max este cea mai ingenioasă şi, totodată, cea mai înfricoşătoare tactică folosită de guvernele autoritare” pentru a-şi supraveghea cetăţenii, afirmă Ensafi.

Max reprezintă „un model pe care orice guvern îl poate urma” în direcţia autoritarismului digital, a adăugat Ensafi.

Aplicaţia reprezintă avangarda unor mecanisme pe care guverne precum cele din Iran, Kazahstan şi India ar putea încerca în curând să le implementeze.

Echipa condusă de Ensafi a reuşit să descarce versiunea aplicaţiei utilizată în Rusia. Cercetătorii au descoperit că Max poate realiza capturi de ecran ale dispozitivelor utilizatorilor – inclusiv ale conţinutului mini-aplicaţiilor sale – fără ca aceştia să ştie.

Aplicaţia poate accesa toate informaţiile stocate în aceste mini-aplicaţii, inclusiv mesajele şi plăţile. De asemenea, poate acţiona în numele utilizatorilor fără ştiinţa acestora.

Max poate chiar să introducă cod în mini-aplicaţii, ceea ce ar însemna, potrivit lui Ensafi, că guvernul rus ar putea utiliza Max pentru lansarea unor atacuri cibernetice.

Cercetarea aduce noi clarificări într-o dezbatere aflată deja în desfăşurare cu privire la capacităţile de supraveghere ale Max.

Un aspect esenţial, subliniază Ensafi, este că Max nu poate pătrunde în aplicaţii precum Telegram şi WhatsApp dacă acestea sunt instalate pe dispozitivele utilizatorilor. Rusia le-a interzis însă pe amândouă.

Mulţi ruşi care lucrează în instituţii de stat sau în structuri aflate în legătură cu acestea au fost, în fapt, obligaţi să folosească Max. Funcţionari şi angajaţi din sectorul public, studenţi, profesori şi chiar elevi au fost supuşi presiunilor pentru a-şi muta comunicaţiile pe această platformă.

Un profesor din Moscova a declarat că angajaţilor şcolii sale li s-a cerut să treacă la Max în urma unor instrucţiuni venite din partea autorităţilor oraşului.

„Directorul şcolii ne-a chemat în martie anul trecut şi ne-a spus direct: „De acum înainte, totul se desfăşoară pe Max. Asta includea conversaţiile cu părinţii, trimiterea temelor pentru acasă şi alte comunicări legate de şcoală”, a declarat profesorul.

„În realitate, nu prea ai posibilitatea să spui nu, aşa că, până la urmă, pur şi simplu foloseşti aplicaţia”, a adăugat acesta.

Editor : A.P.

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