Autoritățile ruse au interzis vânzarea și au suspendat importul apei minerale „Djermuk” din Armenia, relatează RBC, citând declarațiile Rospotrebnadzor și ale sistemului național de etichetare.

Decizia a fost luată „din cauza necesității de a lua măsuri urgente pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra vieții și sănătății cetățenilor Federației Ruse”, a subliniat Rospotrebnadzor: în apă s-a constatat un conținut excesiv de hidrocarbonat — un ion clorurilor și sulfaților, ceea ce „nu corespunde informațiilor de pe etichetă și încalcă cerințele regulamentului tehnic al UEEA”.

Au fost retrase de la vânzare 338 de mii de sticle de apă „Djemruk” — cu datele de producție 17 februarie 2026 și 5 martie 2026. „Până la finalizarea verificării, aceasta nu va ajunge în mâinile consumatorilor”, a promis Revaz Yusupov, directorul general adjunct al CRPT (operatorul de etichetare).

La începutul lunii aprilie, Rosalkogoltabkontrol a interzis activitatea SRL „Fabrica de coniac din Proshyan”, care importa coniac armean. Autoritatea a declarat că în probele de produs au fost găsite alcooli care nu provin din struguri, compoziția „nu corespunde denumirii declarate” (nu poate fi considerat coniac) și, în plus, sunt încălcate normele tehnice privind producția și depozitarea.

Autoritățile ruse au început să aibă pretenții față de produsele armene la scurt timp după întâlnirea dintre Nikol Pashinyan și Vladimir Putin de la Kremlin, în cadrul căreia premierul Armeniei a declarat că în țara sa domnește democrația și că nu se restricționează accesul la internet.

„Știți, Armenia este o țară democratică”, a spus Pashinyan. „La noi, practic, există întotdeauna procese politice, iar acest lucru este deja ceva obișnuit pentru noi. La noi, rețelele sociale, de exemplu, sunt 100% libere. Nu există nicio restricție, absolut niciuna”. De asemenea, Pashinyan a confirmat cursul de apropiere de Uniunea Europeană și a reamintit că Erevanul a înghețat calitatea de membru în CSTO din cauza inacțiunii organizației în timpul războiului din Nagorno-Karabah.

La trei săptămâni după negocieri, secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexei Shevtsov, a avertizat că Armenia nu poate fi membră simultan a UEEA și a UE, motiv pentru care va trebui să iasă din Uniunea Economică Eurasiatică. Iar acest lucru, la rândul său, se va transforma într-un dezastru economic pentru Armenia, a amenințat Shevtsov. „În concluzie, aderarea la UE va costa Armenia, conform celor mai modeste și conservatoare estimări, aproximativ 23% din PIB, iar reducerea masivă a pieței muncii și creșterea inflației vor duce la o scădere semnificativă a nivelului de trai. Consumul intern va scădea cu peste 20%”, a declarat oficialul.

