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Cum speră Rusia să-și reducă izolarea internațională cauzată de război: „Sistemul ONU este obosit de problema Ucrainei”

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rezultatul votului din adunarea generala a onu pentru excluderea rusiei din consiliul drepturilor omului
Adunarea Generală a ONU. Foto: Profimedia Images
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Rusia speră să obțină luni posturi importante în cadrul agenției ONU pentru telecomunicații, într-o mișcare pe care diplomații o consideră o încercare a Moscovei de a-și reduce izolarea internațională cauzată de războiul din Ucraina și de a-și consolida controlul asupra tehnologiei digitale, relatează Reuters.

Potrivit unor diplomați ai ONU, la Națiunile Unite se manifestă din ce în ce mai mult o reticență de a se opune public Rusiei, unele țări începând să-și restabilească relațiile comerciale și de securitate cu Moscova pe măsură ce conflictul se prelungește.

Unii diplomați ai ONU afirmă că Rusia profită de o oboseală tot mai mare față de război pentru a obține posturi care i-ar putea spori influența în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Moscova speră să obțină două funcții importante în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) ⁠în cadrul alegerilor pentru zeci de posturi care vor avea loc la o reuniune la Doha, capitala Qatarului, decizie care va fi luată de cei 194 de membri ai UIT.

„(Alegerea lor) ar demonstra că Rusia s-a reîntors în sistemul multilateral. Sistemul ONU este obosit de problema Ucrainei”, a declarat un diplomat occidental, care a dorit să rămână anonim din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Anul trecut, Rusia a eșuat în încercarea de a obține un loc în consiliul de administrație al Organizației Mondiale a Sănătății și, în 2023, nu a obținut suficiente voturi pentru a se întoarce în Consiliul pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva, cel mai important organism al ONU în domeniul drepturilor omului.

Șansele Moscovei de a obține astfel de posturi sunt mai mari, deoarece unele state doresc acum să-și normalizeze relațiile comerciale și de securitate cu Rusia și, prin urmare, nu vor să se opună deschis acesteia în cadrul ONU, a declarat un alt diplomat al ONU.

Misiunea diplomatică a Rusiei la ONU din Geneva a refuzat să comenteze.

Ambasadorul Ucrainei pe lângă ONU la Geneva, Yevhenii Tsymbaliuk, a declarat că atacurile rusești au provocat pagube în sectorul telecomunicațiilor din Ucraina în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari, fără a include atacurile cibernetice.

„Un astfel de comportament nu ar trebui recompensat”, a declarat el pentru Reuters.

UIT, una dintre cele mai vechi agenții ale ONU, are sediul la Geneva, dar organizează conferințe importante în întreaga lume. Înființată în 1865 cu scopul de a armoniza serviciile telegrafice, aceasta alocă spectrul radio la nivel mondial și contribuie la stabilirea standardelor pentru inteligența artificială și tehnologiile emergente.

Țările se luptă cu înverșunare pentru posturile din cadrul UIT, deoarece obținerea acestora le poate conferi o influență mai mare asupra unor subiecte importante, precum standardele privind inteligența artificială și alocarea globală a spectrului radio.

Americanca Doreen Bogdan-Martin a fost realeasă în funcția de secretar general al UIT în cadrul reuniunii de joi de la Doha.

Diplomații occidentali sunt îngrijorați de ceea ce consideră a fi o imagine negativă generată de prezența Rusiei în funcții de conducere și de influența sa tot mai mare asupra politicii în domeniul telecomunicațiilor.

UIT, cu sediul la Geneva, a dat curs anterior unor plângeri privind interferențele provocate de Rusia asupra semnalelor satelitare, iar o propunere, inițiată de Lituania și aflată în prezent în curs de analiză, vizează adoptarea unor măsuri mai stricte împotriva unor astfel de atacuri.

Unul dintre posturile pe care Rusia le vizează este cel din cadrul Consiliului pentru Reglementările Radio, care se ocupă de aceste reclamații. Rusia se află în competiție cu Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan și Uzbekistan pentru două locuri din regiunea sa.

Un alt post este cel din cadrul consiliului format din 48 de membri, care are influență asupra bugetului, strategiei și administrării agenției.

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Editor : A.M.G.

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