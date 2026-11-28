Mikhail R. Smiryaka și-a petrecut întreaga viață într-un avanpost pustiu din Arctica rusă, deoarece, în urmă cu opt decenii, bunicul său a fost etichetat drept „dușman al poporului” și trimis să muncească în Gulagul lui Stalin. Când era copil, bucătăria familiei sale era singurul loc considerat sigur pentru discuții sincere despre represiunea statului care l-a trimis pe bunicul său într-un lagăr de muncă brutal din apropiere, după ce soția acestuia furase cereale în timpul foametei de după cel de-al Doilea Război Mondial, notează The New York Times.

Smiryaka, în vârstă de 52 de ani, a spus că mama sa l-a învățat că tot ceea ce îl înconjoară — minele de cărbune care înconjoară orașul Vorkuta, situat în apropiere, asemenea cifrelor unui ceas, instituțiile municipale, chiar și teatrul — a fost „construit pe oasele deținuților”.

În ultimii ani ai perioadei sovietice, ororile din lagărele Gulag au ieșit în sfârșit la lumină. O societate însetată de adevăr și dreptate a strâns numele victimelor și a ridicat monumente comemorative, în speranța că consemnarea istorică a acestor evenimente va împiedica repetarea unor astfel de abuzuri.

Acum, acest efort este înăbușit. Guvernul președintelui Vladimir V. Putin desfășoară o campanie națională pentru a suprima memoria a milioane de oameni care, la fel ca bunicul lui Smiryaka, au fost înghițiți de Gulag între anii 1920 și 1950. Aproximativ 1,5 milioane dintre cei închiși — atât disidenți politici, cât și infractori obișnuiți — au murit din cauza frigului extrem, a foametei, a bolilor și a muncii istovitoare.

O nouă narațiune oficială l-a prezentat pe Stalin drept arhitectul principal al victoriei sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial și a minimizat represiunile, considerându-le un efect secundar inevitabil al construirii unui stat sovietic modern.

„Un rus ar trebui să-și amintească doar lucrurile bune, doar victoriile”, a spus Smiryaka, un fost miner de cărbune șomer care locuiește în orașul Zapolyarny, aflat în declin, în timpul unui interviu improvizat într-o după-amiază cu temperaturi sub zero grade.

Când a luat avânt reabilitarea lui Stalin

Reabilitarea lui Stalin s-a accelerat pe parcursul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Autoritățile ruse au transformat memoria celui de-al Doilea Război Mondial într-un fel de religie laică, întrucât Putin a prezentat în mod eronat lupta sa împotriva Ucrainei ca o continuare a luptei sovietice împotriva nazismului.

Prin minimizarea crimelor lui Stalin, spun istoricii, Kremlinul speră să-i facă pe ruși să ignore abuzurile din prezent, în contextul în care guvernul cere loialitate necondiționată pe timp de război. Aproape 2.000 de persoane — atât ruși, cât și ucraineni — sunt deținuți politici în Rusia, potrivit unor estimări, iar mulți alții așteaptă să fie judecați. Acest lucru dovedește reapariția acelui tip de represiune pe care o generație anterioară sperase să o elimine definitiv.

Guvernul rus desființează sistematic organizațiile și monumentele care au păstrat istoria Gulagului.

Cu mai puțin de două luni înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, autoritățile au desființat Memorial, o organizație importantă dedicată păstrării vie a memoriei lagărelor. În primăvara acestui an, Curtea Supremă a Rusiei a declarat Memorial „organizație extremistă”, transformând în infracțiune activitatea în cadrul grupului sau chiar distribuirea postărilor sale pe rețelele sociale. Memorial, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2022, își desfășoară acum activitatea în principal în străinătate.

Anul acesta, autoritățile din Moscova au anunțat închiderea Muzeului Gulagului din oraș. Acesta a fost înlocuit cu un Muzeu al Memoriei, kitsch și dotat cu tehnologie de ultimă generație, care își concentrează atenția asupra a ceea ce numește un genocid comis de naziști împotriva poporului sovietic.

De asemenea, monumentele dedicate victimelor Gulagului dispar din peisaj. Jurnaliștii de la 7x7, o publicație axată pe regiunile Rusiei, au numărat cel puțin 26 de monumente înlăturate din 2022.

Muzeon, un parc memorial din Moscova, a îndepărtat un monument dedicat Gulagului, lăsând însă la locul lor statuile unor personalități responsabile de represiunea politică. În Vladivostok, în Extremul Orient, o statuie a lui Aleksandr Soljenițîn, care a documentat lagărele în „Arhipelagul Gulag”, a fost mutată de pe o promenadă centrală într-un parc îndepărtat. În orașul siberian Iakuțk, un monument dedicat victimelor represiunii a fost înlocuit cu o statuie în cinstea soldaților căzuți în războiul din Ucraina.

În această vară, autoritățile au îndepărtat o placă comemorativă dedicată victimelor Gulagului din Yur-Shor, un sat din Arctica situat la o jumătate de oră cu mașina de locuința lui Smiryaka. Placa se afla lângă un cimitir unde au fost îngropați, între 1944 și mijlocul anilor 1950, deținuții care munceau într-o mină, mormintele lor fiind marcate de țăruși de lemn în tundră.

Prizonierii, dintre care mulți erau disidenți politici, proveneau din toată Europa de Est. Unii dintre ei au participat la o revoltă în 1953, la câteva luni după moartea lui Stalin, cerând condiții mai bune și reexaminarea dosarelor lor. Ca răspuns, administrația lagărului a ucis zeci de persoane.

Cincizeci de ani mai târziu, istoricul Aleksandr V. Kolmakov și alți cercetători au folosit listele din arhivele de stat pentru a stabili cine fusese îngropat în cimitir și pentru a monta plăcuțe cu numele pe fiecare cruce care ieșea din vegetație.

Kolmakov a sosit la Vorkuta, în apropiere de Yur-Shor, în 1968, pentru a lucra ca geolog. După ce a dat peste ceea ce păreau a fi morminte nemarcate, a început să întrebe oamenii ce se întâmplase. Nimeni nu era dispus să vorbească, a spus el. I-au trebuit 20 de ani pentru a înțelege amploarea coșmarului.

În 2010, a fost ridicat un monument comemorativ. Pe acesta figurau în principal numele unor ucraineni, dintre care unii fuseseră acuzați că promovau autodeterminarea Ucrainei. Fotografiile de la ceremonia de inaugurare îi înfățișau pe participanți înfășurați în steaguri ucrainene și rusești.

Șaisprezece ani mai târziu, simpla prezență a unor nume ucrainene a fost suficientă pentru ca un membru al consiliului local din Vorkuta — un veteran al războiului din Ucraina — să ceară îndepărtarea monumentului comemorativ.

„Trebuie să ne amintim cu toții ce s-a întâmplat pentru a împiedica repetarea acestor evenimente”, a declarat membrul consiliului, Grigoriy Dyshlik, într-un comunicat de presă. „Cu toate acestea, locul de înmormântare în sine trebuie doar marcat pe o hartă. În ceea ce privește placa comemorativă, aceasta ar trebui îndepărtată — nu există niciun motiv pentru care să rămână în orașul nostru”.

„Istoria nu ne învață nimic”

Kolmakov a înfruntat viscolul sporadic pentru arăta NYT lagărele, cimitirele și așezările din jurul orașului Vorkuta. Georgy Mamulashvili; tatăl său, de origine georgiană, a muncit în Gulag timp de 15 ani după ce a fost denunțat de un coleg de clasă invidios, iar mama sa, de origine ucraineană, a ispășit o pedeapsă de 10 ani pentru că a fost forțată să lucreze ca menajeră pentru oficialii ocupației germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Persoanele de altă etnie decât cea rusă au fost trimise în număr disproporționat în Gulag de către un regim hotărât să le înăbușe aspirațiile la autonomie.

Kolmakov s-a străduit să sublinieze că adevărații criminali de război au fost închiși după război. El a arătat NYT un cimitir în care erau îngropați în mare parte criminali de război maghiari și germani.

A arătat și niște cărți, tipărite la începutul anilor 1990, care enumerau cotele stabilite de guvern în epoca stalinistă pentru fiecare regiune, precizând câți „dușmani ai poporului” trebuiau împușcați sau condamnați la muncă silnică. Kolmakov a deplâns interzicerea organizației Memorial și blocarea inițiativelor civice din Vorkuta de a construi un muzeu dedicat memoriei Gulagului.

„Astăzi, în societatea noastră, cuvântul «Memorial» a devenit un cuvânt jignitor”, a spus el. „Societatea s-a divizat și a devenit din ce în ce mai înverșunată”, a adăugat el. „Istoria nu ne învață nimic. Aceasta este crucea țării mele: bate-i pe ai tăi, ca să se teamă ceilalți de tine”.

Alții au reflectat noua poziție a guvernului cu privire la era stalinistă. În Zapolyarny, NYT a întâlnit-o pe Larisa Sundaryova, al cărei tată a fost trimis la Vorkuta pentru 25 de ani de muncă silnică, ca pedeapsă pentru faptul că fusese capturat în timpul războiului, fapt considerat de Uniunea Sovietică drept trădare.

Sundaryova a atribuit amploarea represiunii nu lui Stalin însuși, ci faptului că, în acea perioadă, mulți oameni și-au denunțat vecinii.

„Ar fi obținut acele rezultate dacă nu ar fi condus cu mână de fier?”, a întrebat ea.

O excepție de la eforturile de a șterge amintirile din epoca stalinistă poate fi găsită în regiunea Yamal, situată în vecinătatea orașului Vorkuta.

Acolo, autoritățile au renovat recent un avanpost al Gulagului numit Tabăra Glukhariny. Deținuții din această tabără izolată munceau în condiții extrem de dure la proiectul feroviar transpolar 501/503, care nu a fost niciodată finalizat.

Unele dintre lagărele înființate pentru construirea căii ferate există și astăzi sub forma unor închisori cu condiții dure, precum Colonia Penală 3, unde, potrivit agențiilor de informații occidentale, ar fi fost ucis politicianul rus din opoziție Aleksei A. Navalnîi.

Muzeul în aer liber de la tabăra Glukhariny ilustrează viața grea a deținuților. Dar asta este tot. Niciunul dintre panourile informative nu oferă un context mai larg despre Gulag și nici nu menționează faptul că mulți dintre cei deținuți acolo erau prizonieri politici.

În Salekhard, capitala regiunii Yamal, NYT l-a întâlnit pe istoricul German Bardin. Acesta susținea că Stalin avea nevoie de munca deținuților pentru a dezvolta Uniunea Sovietică, indiferent de condițiile cu care aceștia ar fi trebuit să se confrunte.

„De ce să ne concentrăm asupra faptului că piramidele au fost construite de sclavi?”, a întrebat el retoric. „Cum sunt percepute piramidele de noi astăzi? Ca a șaptea minune a lumii”.

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Editor : A.M.G.