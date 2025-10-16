Live TV

Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz

Data publicării:
friedrich merz face declaratii
Freidrich Merz.Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi elaborarea "în următoarele zile" a "unui plan de acţiune cuprinzător" împotriva "războiului hibrid" dus de Rusia împotriva Europei.

În faţa deputaţilor din Bundestag, Friedrich Merz a punctat din nou sabotajele, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare şi de spionaj atribuite Moscovei, în contextul în care incidentele s-au înmulţit în ţările UE de la invadarea Ucrainei în februarie 2022.

"Nu vom lăsa societatea noastră liberă să fie destabilizată de atacuri hibride. De aceea, Consiliul Naţional de Securitate, pe care l-am creat recent, elaborează în prezent un plan de acţiune cuprinzător pentru combaterea ameninţărilor hibride, pe care îl va examina în câteva zile, în cadrul reuniunii sale constitutive", a declarat liderul german.

"În ultimele săptămâni, s-au înmulţit încălcările spaţiului aerian european cu drone, în special la noi, în Germania", a constatat Merz.

Preşedintele rus Vladimir Putin mizează pe "faptul că frica paralizează o societate liberă şi ne subminează voinţa de a acţiona cu hotărâre". Însă "se înşeală: nu ne vom lăsa intimidaţi", a afirmat cancelarul german.

Creat la sfârşitul lunii august, Consiliul Naţional de Securitate trebuie să coordoneze într-un mod mai eficient răspunsul Germaniei la provocările în materie de securitate şi să elaboreze strategii pe termen lung.

Prezidat de cancelar, acesta este compus din ministrul finanţelor, care este şi vicecancelar, miniştrii de interne, afacerilor externe, justiţiei, economiei, apărării, cooperării, digitalizării şi şeful cancelariei.

În acelaşi timp, cancelarul german a declarat că la viitoarea reuniune a Consiliului European va solicita Uniunii Europene să utilizeze activele ruseşti îngheţate în Occident pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari) pentru a-şi finanţa eforturile de război, potrivit Reuters.

"Acordate în tranşe (aceste împrumuturi) ar garanta capacitatea de rezistenţă militară a Ucrainei pentru ani de zile, dacă ar fi necesar", a insistat el în discursul său dedicat summitului din 22-24 octombrie, notează AFP, potrivit news.ro.

La trei ani şi jumătate după invadarea Ucrainei de către Rusia, UE încă dezbate modul în care pot fi utilizaţi cei 210 miliarde de euro ai Băncii Centrale Ruse îngheţaţi de sancţiunile europene.

Căci europenii nu doresc să le utilizeze în mod direct, temându-se să creeze un precedent care ar submina încrederea în euro şi ar pune în pericol activele europene din străinătate.

Potrivit lui Merz, Kievul nu va trebui să ramburseze creditele decât după ce va primi despăgubiri din partea Rusiei şi numai în această condiţie Rusia şi-ar putea recupera în timp banii.

Acest plan este în consonanţă cu cel al preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a lansat ideea unui împrumut acordat Ucrainei, rambursabil după plata despăgubirilor.

Cancelarul Merz a recunoscut că este un lucru "ieşit din comun" de a crea un mecanism juridic viabil în acest sens, dar, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să înţeleagă că "sprijinul nostru pentru Ucraina nu va înceta, ci va creşte".

Aproximativ 210 miliarde de euro din activele Băncii Centrale Ruse sunt blocate în UE, iar o mare parte din aceste active, respectiv aproximativ 185 miliarde de euro, sunt sau vor ajunge la scadenţă în acest an şi sunt, prin urmare, disponibile sub formă lichidă, potrivit unui document al Comisiei transmis celor 27 de state membre, din care AFP a obţinut o copie în septembrie.

 

Totodată, Merz a apreciat că Uniunea Europeană ar trebui să înveţe din planul de pace pentru Gaza al preşedintelui american Donald Trump pentru a acţiona mai "hotărât" pe scena internaţională, conform DPA. "În această lume, care devine şi a devenit mai dură, se aplică următoarea regulă: numai forţa menţine pacea", a spus Merz în acelaşi discurs susţinut în Bundestag.

 

"Europa trebuie să-şi valorifice oportunităţile cu mai multă hotărâre şi unitate şi să-şi folosească puterea pentru a schimba lumea în bine", a declarat cancelarul german.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Digi Sport
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei...
Florești, județul Cluj.
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe...
Ultimele știri
Primarul Sectorului 3 vine la Digi24, de la ora 21:00
Şeful unui post de Poliţie din Gorj, cercetat după ce şi-a ameninţat fosta soţie. I s-a montat dispozitiv de monitorizare
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova
Flag,Of,Sweden,Painted,On,The,Cracked,Wall,With,Soldier
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
tancuri, ue
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Oraşele din România care s-au golit. Aproape 80 de localităţi vor dispărea
Digi FM
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Nu i-ai mai văzut așa. Andrea Bocelli și Veronica Berti pe skijet, în Miami. Fanii au reacționat imediat: „Un...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”