Cursuri pentru „soții tradiționale”: cum reinventează Rusia Institutele pentru Fecioare Nobile în școlile moderne

În perioada țaristă, aristocrația Rusiei își trimitea fiicele la școli de absolvire cunoscute sub numele de Institute pentru Fecioare Nobile, unde erau perfecționate grațiile sociale și abilitățile domestice în pregătirea unei căsătorii avantajoase, scrie The Times.

Academii similare apar acum în toată țara cu scopul de a instrui următoarea generație de soții și mame. La fel ca strămoașele lor, aceste fete învață să lucreze cu flori, să gătească și să danseze. Și astfel sunt numite și „fecioare nobile”. În jargonul secolului XXI însă, o traducere mai apropiată ar putea fi „soție tradițională”.

Cursul de Educație Tradițională a Fetelor a fost fondat acum doi ani în Udmurtia, o regiune din centrul Rusiei, pentru fete cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Lansat în patru școli din jurul capitalei regionale Ijevsk, programul s-a extins, cu sprijin financiar din partea administrațiilor locale, la școli din Udmurtia, precum și în Krasnodar, în sudul Rusiei, și în Crimeea, peninsula anexată ilegal de ruși în 2014.

De când președintele Putin a venit la putere, programa școlară rusă a devenit treptat mai doctrinară, punând accentul pe patriotism, conservatorism cultural și instrucție militară. Cursul de Educație Tradițională a Fetelor a atras atenția politicienilor de la Moscova.

Conform unui raport al Verstka, o publicație media independentă rusă, programul a primit luna trecută aprobarea statului de la organismul responsabil de certificarea standardelor educaționale, deschizând calea pentru o extindere mai amplă. De asemenea, recent, programul a încheiat un parteneriat cu Gimnaziul Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Moscova.

Gimnaziul este condus de Konstantin Malofeev, „oligarhul ortodox” care a servit drept punct de reper ideologic pentru remodelarea ultraconservatoare a societății de către stat în ultimele două decenii.

Fetele înscrise la curs, care servește ca o completare la școlarizarea lor obișnuită, sunt obligate să poarte o uniformă constând într-o rochie albastru închis, guler alb, șosete albe și pantofi negri. Nu au voie să poarte pantaloni. Potrivit Olgăi Novgorodțeva, fondatoarea programului și președinta Uniunii Femeilor Ortodoxe din Udmurtia, fetele ar trebui să poarte rochii în fiecare zi pentru a le reaminti „să fie feminine, manierate și blânde”.

Prinsă de uniformă, fetele poartă o broșă în forma literei D, care reprezintă devița, care înseamnă „fetiță”, precum și dostoinstvo, care înseamnă „virtute”, pe care cursul o promovează cu tărie în predare. Odată ce fetelor li s-au înmânat broșele la o ceremonie de inițiere, ele devin „fetițe nobile”.

O ceremonie care a avut loc pe 6 octombrie la Ijevsk a fost frecventată de mai mulți parlamentari, precum și de alți funcționari locali și politicieni. Fotografiile postate pe VKontakte, o rețea socială rusească, arată sute de fete în ținute identice, fiecare ținând în mână câte un trandafir alb. „Astăzi, este crucial să ne pregătim viitoarele mame și soții să fie gardienii căminului și ai tradițiilor”, a declarat un politician local după ce a înmânat broșele, înainte de a cita descrierea lui Putin despre familie ca fiind „piatra de temelie a societății”.

Pregătirea pe care o primesc fetele cuprinde cursuri intitulate „înțelegerea artei”, „istoria modei”, „florărie”, „arte culinare” și „istoria tradițiilor de nuntă”.

Programul este finanțat din bugetele administrațiilor locale, deși părinții trebuie să achiziționeze uniformele, dar nu este obligatoriu în școlile în care a fost introdus. Cu toate acestea, se iau în considerare inițiative similare care ar face parte din programa școlară obligatorie. Anul trecut, ministerul Educației a început să introducă o nouă materie pilot numită „studii familiale”, menită să insufle tinerilor un „angajament față de valorile spirituale și morale tradiționale rusești”.

Dorința Kremlinului de a dicta viața de familie este la fel de ideologică pe cât este de practică. În ultimii 30 de ani, Rusia s-a luptat cu declinul natural al populației: rate scăzute ale natalității, dublate de rate ale mortalității notoriu de ridicate. Rata natalității țării este de aproximativ 1,36 până la 1,40 copii pe femeie, similară cu cea din Regatul Unit.

Între timp, statul a restricționat și incriminat agresiv orice consideră că se încadrează în afara definiției sale privind valorile familiale tradiționale, un proces care s-a accelerat de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. În 2023, Curtea Supremă a desemnat grupurile LGBT drept organizații extremiste, făcându-le echivalente în ochii legii cu grupările neonaziste și cu gruparea Statul Islamic.

În anul următor, Kremlinul a introdus o legislație care a interzis promovarea unui „stil de viață fără copii” în mass-media, internet, literatură și filme. În schimb, statul oferă o serie de stimulente financiare pentru a încuraja femeile să aibă mai mulți copii. În 2022, titlul de „Mamă Eroină” din epoca stalinistă a fost reînviat pentru a onora mamele care au zece sau mai mulți copii.

Jurnaliștii de la Verstka au vorbit cu unii dintre părinții care și-au înscris fiicele la cursul de Educație Tradițională a Fetelor. O femeie a spus că inițial programul a avut dificultăți în recrutarea de elevi. „Au existat multe zvonuri în sală despre cum vor crește călugărițe și menajere”, a spus femeia.

O altă femeie a spus că, după câteva luni, fiica ei a întrebat-o dacă poate renunța la școală pentru că nu voia să poarte rochie, în timp ce toate prietenele ei erau în blugi și tricouri. „Acum e fericită”, a spus mama ei. „Acum e în clasă cu cea mai bună prietenă a ei și nu mai umbla prin școală ca un fel de pustnic.”

Editor : Ș.R.