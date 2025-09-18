Live TV

Video Cutremur cu magnitudinea 7,8 în peninsula rusă Kamceatka, urmat de alertă de tsunami

Această imagine capturată dintr-un videoclip publicat de Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia, filmat și difuzat pe 30 iulie 2025, arată echipele de salvare inspectând o clădire a unei grădinițe avariate în regiunea Kamceatka din Rusia. Foto: Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs la ora 18:58 GMT (n.r. 21.58, ora României), joi, la 143 kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamceatski, din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), preluat de Xinhua. În decurs de mai puţin de două ore, seismul a fost urmat de cel puţin cinci replici cu magnitudinea peste 5.

Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, a indicat USGS, potrivit Reuters.

Pe baza parametrilor preliminari ai cutremurului, sunt posibile valuri tsunami periculoase pentru coastele situate la o distanță de 1.000 de kilometri de epicentrul cutremurului, a declarat NWS PTWC.

Există o amenințare de tsunami pentru anumite zone din Pacific mai apropiate de cutremur, dar este încă prea devreme pentru a determina dacă Hawaii este amenințată, a anunțat centrul. „Dacă se confirmă amenințarea de tsunami pentru Hawaii, ora cea mai devreme de sosire este 14:51 HST.. (n.r. vineri, 3.51, ora României) joi, 18 septembrie”.

USGS a emis o alertă verde pentru decese cauzate de cutremur și o alertă galbenă pentru pierderi economice. Sunt posibile unele daune, iar impactul ar trebui să fie relativ localizat.

Pierderile economice estimate sunt mai mici de 1% din PIB-ul Rusiei. Evenimentele anterioare cu acest nivel de alertă au necesitat o reacție la nivel local sau regional.

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 7,4, lovise deja regiunea sâmbătă, la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceaţki.

