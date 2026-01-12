„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității

Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avorturi și promovând sarcina ca normă socială, mai degrabă decât ca alegere personală.Femeile care doresc să recurgă la avort se confruntă acum cu clinici care promovează păpuși „embrioni” incorecte din punct de vedere anatomic, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei „Ajutorul la naștere”. Publicația independentă rusă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, relatează Meduza.

Rusia duce o campanie reînnoită — și din ce în ce mai deschisă — de presiune asupra femeilor în ceea ce privește reproducerea, a declarat Irina Fainman, activistă și fondatoare a Fondului de stocare a contraceptivelor de urgență. În numele creșterii natalității, autoritățile au petrecut ultimul an încercând să descurajeze femeile să avorteze, reducând în același timp accesul la proceduri sigure.

Măsurile care odinioară erau implementate în tăcere sunt acum recunoscute în mod deschis. În noiembrie, de exemplu, mitropolitul ortodox rus din Saratov a emis o directivă prin care se desemna un preot pentru fiecare clinică de sănătate pentru femei din oraș. Sarcina lor: descurajarea femeilor să recurgă la avorturi, prezentând procedura ca fiind păcătoasă. „În trecut, oficialii evitau să atragă atenția asupra preoților care lucrau în clinicile de sănătate pentru femei”, a declarat Fainman. „Acum vorbesc deschis despre asta.”

Campanii similare împotriva avortului, conduse de biserică, au apărut și în alte părți. În regiunea Vologda, centrul perinatal local organizează din decembrie slujbe săptămânale de rugăciune în fața unei icoane cunoscută sub numele de „Ajutorul la naștere”.

Femeile care apelează la aceste clinici pentru a întrerupe o sarcină sunt trimise și la consiliere pre-avort. Una dintre consilierele din Celeabinsk, psihologul Olga Nazarenko, a declarat pentru publicația locală 74.ru că le prezintă femeilor o figurină mică pe care o compară cu un „embrion” – o „păpușă” anatomică incorectă care seamănă cu un făt la termen. Apoi le întreabă dacă sunt dispuse să refuze copilul „care le bate la ușă”. Când femeile participă la ședințe împreună cu partenerii lor, Nazarenko le spune bărbaților că ei sunt „fundamentul” familiei și că „dacă bărbatul decide că ar trebui să păstreze copilul, femeia va naște”.

Maria Karnovich-Valua, activistă pentru drepturile femeilor, a susținut că este puțin probabil ca astfel de presiuni să reducă numărul total al avorturilor, dar este probabil să traumatizeze femeile. Avorturile, a mai precizat ea, vor continua, deoarece femeile vor continua să ceară acces la ele. Atât Karnovich-Valua, cât și Fainman spun că măsurile anti-avort ale statului nu au reușit să crească rata natalității: majoritatea femeilor care solicită avorturi au deja copii și este puțin probabil să se răzgândească.

„Incitare la avort”

Ministerul Sănătății din Rusia a prezentat consilierea pre-avort ca un succes, susținând că, în 2024, psihologii au convins încă 25% dintre femeile care doreau să recurgă la avort să renunțe la planurile lor. Fainman a îndemnat la scepticism față de astfel de cifre, argumentând că acestea reflectă adesea obiectivele instituționale, mai degrabă decât realitatea. Funcționarii regionali și medicii, aflați sub presiunea de a îndeplini indicatorii de performanță în materie de fertilitate, pot manipula statisticile privind avorturile.

Fainman arată că simplul fapt că o femeie refuză oficial procedura de avort nu înseamnă că sarcina va fi dusă la termen. Unele se îndreaptă ulterior spre clinici private din alte regiuni, în timp ce altele suferă avorturi spontane.

În același timp, guvernele regionale au adoptat legi care interzic ceea ce ele numesc „incitarea la avort” — definită ca persuasiune prin sfaturi, oferte, mită sau înșelăciune. În noiembrie 2025, astfel de legi erau în vigoare în 24 de regiuni rusești și în orașul Sankt Petersburg, potrivit The Insider. Criticii susțin că aceste reguli împiedică efectiv medicii să furnizeze informații medicale complete și rudele să ofere sfaturi, deoarece ambele acțiuni ar putea fi interpretate ca încurajând avortul.

În decembrie, un bărbat din Saransk a devenit prima persoană din Rusia amendată pentru „incitare” în temeiul noii legi, după ce s-a oferit să plătească pentru un avort când a aflat că partenera sa era însărcinată cu gemeni. Femeia a refuzat și a solicitat asistență juridică din partea unei organizații anti-avort.

Autoritățile federale au intensificat aceste eforturi prin restricționarea accesului la informații. Din septembrie 2025, agenția federală de cenzură a Rusiei, Roskomnadzor, a blocat site-urile web acuzate de „promovarea refuzului nașterii”. Ca răspuns, Fondul de stocare a contraceptivelor de urgență și-a închis pagina VK și și-a mutat conținutul pe un site web găzduit în străinătate. Zece zile mai târziu, Roskomnadzor a blocat și acel site.

Între timp, clinicile private din întreaga țară au redus „voluntar” serviciile de avort. Deși această tendință a început în 2024, ea s-a accelerat brusc în 2025. Clinicile din 52 de regiuni au încetat complet sau parțial să mai practice avorturi. Iar în 15 regiuni, procedura este acum disponibilă doar în spitalele de stat, unde femeile sunt supuse consilierii și avertizate cu privire la efectele secundare asociate așa-numitului „sindrom post-avort”. Karnovich-Valua a declarat că clinicile private se confruntă cu inspecții neîncetate și amenințări implicite de urmărire penală, dacă nu renunță la licențele de a practica procedura.

Între timp, așa-numitul turism al avortului a crescut, femeile ruse călătorind în regiunile învecinate pentru a beneficia de aceste proceduri. Într-un caz, o femeie căreia i s-a refuzat avortul în Vologda a călătorit la Iaroslavl pentru a beneficia de această procedură, cheltuind 50.000 de ruble – peste 600 de dolari – pe călătorie.

Citește și: Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii

„Moda de a fi părinte”

Ca parte a eforturilor sale de a crește natalitatea, Kremlinul a depus eforturi considerabile pentru a promova sarcina și a prezenta maternitatea într-o lumină pozitivă. În 2025, autoritățile au sărbătorit de două ori Ziua Femeilor Însărcinate, declarată sărbătoare națională cu doi ani mai devreme.

În cadrul conferinței sale anuale din decembrie 2025, președintele Vladimir Putin a declarat că a avea copii ar trebui să devină „la modă”. La scurt timp după aceea, Tatyana Butskaya, membru senior al comitetului pentru politica familială al Dumei de Stat, a afirmat că trebuie cultivată „moda de a fi părinte” în rândul tinerilor.

În practică, acest lucru a ajuns să includă elevele și studentele. În 2025, autoritățile din 21 de regiuni rusești au introdus plăți de sprijin pentru studentele însărcinate, descriind banii ca fiind o asistență pentru „fete aflate în situații dificile”.

Karnovich-Valua a avertizat că sarcina precoce are consecințe bine documentate. Adolescentele care nasc, a menționat ea, au șanse mai mici să finalizeze programele de învățământ superior sau să-și construiască cariere stabile. Multe dintre ele rămân fără sprijinul tatălui biologic al copilului și sunt nevoite să abandoneze școala pentru a avea grijă de copil, ceea ce le face vulnerabile la incertitudini economice pe termen lung. În același timp, ea și-a exprimat îndoielile că plățile guvernamentale ar duce la o creștere semnificativă a numărului de adolescente care nasc.

Fainman și Karnovich-Valua afirmă că rezultatul cel mai probabil al acestui mesaj nu este creșterea natalității, ci o creștere a infecțiilor cu transmitere sexuală în rândul adolescenților. Promovarea „valorilor tradiționale”, axată pe castitate și „sfințenia” sarcinii la adolescente, descurajează educația sexuală și lasă adolescenții fără cunoștințe de bază despre contracepție.

Deocamdată, spune Karnovich-Valua, eforturile de normalizare a sarcinilor în rândul adolescentelor rămân în mare parte o inițiativă regională. În aprilie 2025, deputata Dumei de Stat Ksenia Goryacheva, din partidul New People, a criticat public această politică, calificând sarcinile în rândul adolescentelor drept „nu eroism, ci tragedie” și îndemnând oficialii să nu „folosească naivitatea copiilor ca mijloc de a îmbunătăți statisticile demografice”.

Citește și:

Rata natalității în Rusia a scăzut la minimul ultimilor 200 de ani. „Se va ajunge la o populație comparativă cu cea a Imperiului Rus”

Editor : A.M.G.