Live TV

„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității

Data publicării:
femeie insarcinata se tine de burta
Femeie însărcinată. Foto: Profimedia
Din articol
„Incitare la avort” „Moda de a fi părinte”

Campania Rusiei de creștere a natalității a devenit mai agresivă în ultimul an. Statul a intensificat presiunea asupra femeilor și fetelor, îngreunând accesul la avorturi și promovând sarcina ca normă socială, mai degrabă decât ca alegere personală.Femeile care doresc să recurgă la avort se confruntă acum cu clinici care promovează păpuși „embrioni” incorecte din punct de vedere anatomic, preoți care oferă îndrumare spirituală și slujbe de rugăciune ținute în fața icoanei „Ajutorul la naștere”. Publicația independentă rusă 7×7 a discutat cu experți în drepturile femeilor despre represiunea Kremlinului asupra drepturilor reproductive, relatează Meduza.

Rusia duce o campanie reînnoită — și din ce în ce mai deschisă — de presiune asupra femeilor în ceea ce privește reproducerea, a declarat Irina Fainman, activistă și fondatoare a Fondului de stocare a contraceptivelor de urgență. În numele creșterii natalității, autoritățile au petrecut ultimul an încercând să descurajeze femeile să avorteze, reducând în același timp accesul la proceduri sigure.

Măsurile care odinioară erau implementate în tăcere sunt acum recunoscute în mod deschis. În noiembrie, de exemplu, mitropolitul ortodox rus din Saratov a emis o directivă prin care se desemna un preot pentru fiecare clinică de sănătate pentru femei din oraș. Sarcina lor: descurajarea femeilor să recurgă la avorturi, prezentând procedura ca fiind păcătoasă. „În trecut, oficialii evitau să atragă atenția asupra preoților care lucrau în clinicile de sănătate pentru femei”, a declarat Fainman. „Acum vorbesc deschis despre asta.”

Campanii similare împotriva avortului, conduse de biserică, au apărut și în alte părți. În regiunea Vologda, centrul perinatal local organizează din decembrie slujbe săptămânale de rugăciune în fața unei icoane cunoscută sub numele de „Ajutorul la naștere”. 

Femeile care apelează la aceste clinici pentru a întrerupe o sarcină sunt trimise și la consiliere pre-avort. Una dintre consilierele din Celeabinsk, psihologul Olga Nazarenko, a declarat pentru publicația locală 74.ru că le prezintă femeilor o figurină mică pe care o compară cu un „embrion” – o „păpușă” anatomică incorectă care seamănă cu un făt la termen. Apoi le întreabă dacă sunt dispuse să refuze copilul „care le bate la ușă”. Când femeile participă la ședințe împreună cu partenerii lor, Nazarenko le spune bărbaților că ei sunt „fundamentul” familiei și că „dacă bărbatul decide că ar trebui să păstreze copilul, femeia va naște”.

Maria Karnovich-Valua, activistă pentru drepturile femeilor, a susținut că este puțin probabil ca astfel de presiuni să reducă numărul total al avorturilor, dar este probabil să traumatizeze femeile. Avorturile, a mai precizat ea, vor continua, deoarece femeile vor continua să ceară acces la ele. Atât Karnovich-Valua, cât și Fainman spun că măsurile anti-avort ale statului nu au reușit să crească rata natalității: majoritatea femeilor care solicită avorturi au deja copii și este puțin probabil să se răzgândească.

„Incitare la avort”

Ministerul Sănătății din Rusia a prezentat consilierea pre-avort ca un succes, susținând că, în 2024, psihologii au convins încă 25% dintre femeile care doreau să recurgă la avort să renunțe la planurile lor. Fainman a îndemnat la scepticism față de astfel de cifre, argumentând că acestea reflectă adesea obiectivele instituționale, mai degrabă decât realitatea. Funcționarii regionali și medicii, aflați sub presiunea de a îndeplini indicatorii de performanță în materie de fertilitate, pot manipula statisticile privind avorturile.

Fainman arată că simplul fapt că o femeie refuză oficial procedura de avort nu înseamnă că sarcina va fi dusă la termen. Unele se îndreaptă ulterior spre clinici private din alte regiuni, în timp ce altele suferă avorturi spontane.

În același timp, guvernele regionale au adoptat legi care interzic ceea ce ele numesc „incitarea la avort” — definită ca persuasiune prin sfaturi, oferte, mită sau înșelăciune. În noiembrie 2025, astfel de legi erau în vigoare în 24 de regiuni rusești și în orașul Sankt Petersburg, potrivit The Insider. Criticii susțin că aceste reguli împiedică efectiv medicii să furnizeze informații medicale complete și rudele să ofere sfaturi, deoarece ambele acțiuni ar putea fi interpretate ca încurajând avortul.

În decembrie, un bărbat din Saransk a devenit prima persoană din Rusia amendată pentru „incitare” în temeiul noii legi, după ce s-a oferit să plătească pentru un avort când a aflat că partenera sa era însărcinată cu gemeni. Femeia a refuzat și a solicitat asistență juridică din partea unei organizații anti-avort.

Autoritățile federale au intensificat aceste eforturi prin restricționarea accesului la informații. Din septembrie 2025, agenția federală de cenzură a Rusiei, Roskomnadzor, a blocat site-urile web acuzate de „promovarea refuzului nașterii”. Ca răspuns, Fondul de stocare a contraceptivelor de urgență și-a închis pagina VK și și-a mutat conținutul pe un site web găzduit în străinătate. Zece zile mai târziu, Roskomnadzor a blocat și acel site.

Între timp, clinicile private din întreaga țară au redus „voluntar” serviciile de avort. Deși această tendință a început în 2024, ea s-a accelerat brusc în 2025. Clinicile din 52 de regiuni au încetat complet sau parțial să mai practice avorturi. Iar în 15 regiuni, procedura este acum disponibilă doar în spitalele de stat, unde femeile sunt supuse consilierii și avertizate cu privire la efectele secundare asociate așa-numitului „sindrom post-avort”. Karnovich-Valua a declarat că clinicile private se confruntă cu inspecții neîncetate și amenințări implicite de urmărire penală, dacă nu renunță la licențele de a practica procedura.

Între timp, așa-numitul turism al avortului a crescut, femeile ruse călătorind în regiunile învecinate pentru a beneficia de aceste proceduri. Într-un caz, o femeie căreia i s-a refuzat avortul în Vologda a călătorit la Iaroslavl pentru a beneficia de această procedură, cheltuind 50.000 de ruble – peste 600 de dolari – pe călătorie.

Citește și: Un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea: Cu cât trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii

„Moda de a fi părinte”

Ca parte a eforturilor sale de a crește natalitatea, Kremlinul a depus eforturi considerabile pentru a promova sarcina și a prezenta maternitatea într-o lumină pozitivă. În 2025, autoritățile au sărbătorit de două ori Ziua Femeilor Însărcinate, declarată sărbătoare națională cu doi ani mai devreme.

În cadrul conferinței sale anuale din decembrie 2025, președintele Vladimir Putin a declarat că a avea copii ar trebui să devină „la modă”. La scurt timp după aceea, Tatyana Butskaya, membru senior al comitetului pentru politica familială al Dumei de Stat, a afirmat că trebuie cultivată „moda de a fi părinte” în rândul tinerilor.

În practică, acest lucru a ajuns să includă elevele și studentele. În 2025, autoritățile din 21 de regiuni rusești au introdus plăți de sprijin pentru studentele însărcinate, descriind banii ca fiind o asistență pentru „fete aflate în situații dificile”.

Karnovich-Valua a avertizat că sarcina precoce are consecințe bine documentate. Adolescentele care nasc, a menționat ea, au șanse mai mici să finalizeze programele de învățământ superior sau să-și construiască cariere stabile. Multe dintre ele rămân fără sprijinul tatălui biologic al copilului și sunt nevoite să abandoneze școala pentru a avea grijă de copil, ceea ce le face vulnerabile la incertitudini economice pe termen lung. În același timp, ea și-a exprimat îndoielile că plățile guvernamentale ar duce la o creștere semnificativă a numărului de adolescente care nasc.

Fainman și Karnovich-Valua afirmă că rezultatul cel mai probabil al acestui mesaj nu este creșterea natalității, ci o creștere a infecțiilor cu transmitere sexuală în rândul adolescenților. Promovarea „valorilor tradiționale”, axată pe castitate și „sfințenia” sarcinii la adolescente, descurajează educația sexuală și lasă adolescenții fără cunoștințe de bază despre contracepție.

Deocamdată, spune Karnovich-Valua, eforturile de normalizare a sarcinilor în rândul adolescentelor rămân în mare parte o inițiativă regională. În aprilie 2025, deputata Dumei de Stat Ksenia Goryacheva, din partidul New People, a criticat public această politică, calificând sarcinile în rândul adolescentelor drept „nu eroism, ci tragedie” și îndemnând oficialii să nu „folosească naivitatea copiilor ca mijloc de a îmbunătăți statisticile demografice”.

Citește și:

Rata natalității în Rusia a scăzut la minimul ultimilor 200 de ani. „Se va ajunge la o populație comparativă cu cea a Imperiului Rus”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ziua internationala a femeii protest franta
Franța exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975. Legea, adoptată în unanimitate de Parlament
proteste lege anti-avort
Parlamentul European a votat dreptul la avort garantat în toate țările membre. Ce se întâmplă mai departe și cum au votat aleșii români
Ședință în Senatul României.
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
angajat fericit
Ministerul Muncii promite stimulente pentru tineri și mame cu trei copii. Economist: „E o măsură 90% populistă”
mother and her newborn baby, maternity concept, soft image of beautiful family
Rata natalității în scădere adâncește criza economică: „Forța de muncă se reduce, iar presiunea pe pensii crește”
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
globurile de aur
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și...
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra...
Ultimele știri
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România
Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune
Unii câini pot învăța cuvinte doar ascultând oamenii, așa cum fac copiii mici, arată un nou studiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan...
Fanatik.ro
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...