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De 33 de ori mai mult: ce prevede noua lege a amenzilor din Rusia pentru critici și comportamente considerate „periculoase”

Data publicării:
Duma de Stat
Duma de Stat Foto; Profimedia
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Guvernul rus intenţionează să crească valoarea mai multor amenzi administrative, inclusiv sancţiunile pentru criticile aduse armatei şi extremism, potrivit relatărilor apărute joi în presa locală, informează EFE.

Potrivit presei, guvernul a prezentat un proiect de lege în Duma de Stat (Camera Deputaţilor) pentru a mări amenzile pentru diverse infracţiuni de natură administrativă sperând să genereze 5,2 miliarde de ruble (aproximativ 62 de milioane de dolari) anual pentru buget.

Proiectul de lege măreşte amenzile prevăzute în cazul a circa 30 de articole din Codul infracţiunilor administrative.

Creşterea variază în funcţie de caz. Pentru unele încălcări, amenzile se vor dubla, în timp ce pentru altele se vor mări de zece ori.

Creşterea cea mai mare propusă de guvern afectează persoanele fizice care produc şi distribuie „materiale extremiste”.

Dacă va fi aprobată de Duma de Stat, amenda maximă va creşte de peste 33 de ori, de la 1.000 - 3.000 de ruble în prezent (adică 12 - 36 de dolari) la între 50.000 şi 100.000 de ruble (600 - 1.200 de dolari).

În schimb, nu va creşte atât de spectaculos pedeapsa pentru „discreditarea armatei”, o infracţiune imputată de multe ori cetăţenilor critici faţă de operaţiunea militară desfăşurată de Rusia în Ucraina.

Pentru cetăţeanul de rând, amenda era cuprinsă înainte între 30.000 şi 50.000 de ruble (de 360 până la 600 de dolari), iar acum va fi între 35.000 şi 50.000 de ruble (420 şi 600 de dolari).

În acelaşi timp, dacă este comisă de un funcţionar, amenda maximă poate ajunge la 370.000 de ruble (4.400 de dolari), faţă de 200.000 de ruble (2.300 de dolari) cât era anterior.

De asemenea, vor creşte amenzile pentru fumatul în locuri neautorizate şi pentru apariţia în public în stare de ebrietate.

Conform autorilor documentului, sancţiunile actuale nu contribuie la "educarea" contravenienţilor şi nu sunt proporţionale cu gravitatea greşelilor comise.

Proiectul de lege include şi o justificare financiară şi economică.

Potrivit oficialilor, înăsprirea sancţiunilor nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare şi va contribui la atragerea mai multor fonduri în bugetele regionale şi federale.

Editor : S.S.

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