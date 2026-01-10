De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”

Așezat pe un scaun aurit în salonul verde al Marelui Palat Kremlin, Nicolas Maduro, liderul capturat al Venezuelei, s-a întors către președintele rus Vladimir Putin și a vorbit despre viitorul lor luminos împreună. „Vom vedea relații înfloritoare între marea Rusie, astăzi o putere de frunte a omenirii, și Venezuela”, a proclamat Maduro la întâlnirea din luna mai a anului trecut, relatează The New York Times.

Opt luni mai târziu, Nicolas Maduro se află la aproximativ 7.500 de kilometri distanță, într-un centru federal de detenție plin de violență și supraaglomerat din Brooklyn, după ce a fost scos din Caracas sâmbăta trecută în urma unui raid militar american ordonat de președintele american Donald Trump.

A trecut o săptămână, iar Vladimir Putin nu a spus nimic.

Tăcerea, deși parțial determinată de perioada tradițională a sărbătorilor de Anul Nou din Rusia, reflectă o tendință de câteva luni în care Kremlinul a minimizat acțiunile Statelor Unite care anterior ar fi stârnit furia și amenințările Moscovei.

Liderul de la Kremlin a avut grijă să evite confruntarea cu Washingtonul, în încercarea sa de a obține un rezultat favorabil în Ucraina, chiar dacă asta înseamnă să rămână deoparte în alte părți ale lumii unde anterior ar fi adoptat o atitudine dură.

Cel mai recent exemplu a avut loc miercuri, când armata americană a confiscat un petrolier sancționat care a arborat pavilionul Rusiei după ce nava a fugit de Paza de Coastă a SUA în Oceanul Atlantic. Rusia a răspuns inițial cu o declarație de trei paragrafe din partea Ministerului Transporturilor, o abținere excepțional de mare pentru o națiune care a amenințat periodic cu războiul nuclear. Vladimir Putin nu a spus nimic din nou.

„El are un singur obiectiv, acela de a ajunge în fruntea Ucrainei, iar totul este subordonat acestui obiectiv”, a declarat Hanna Notte, directoarea programului Eurasia al Centrului James Martin pentru Studii privind Neproliferarea.

Deși Rusia ar fi putut complica misiunea SUA de capturare a lui Maduro în Venezuela, a spus Notte, acest lucru ar fi riscat o ruptură completă cu Trump.

„Toți indicatorii din politica externă rusă în acest moment arată că Ucraina depășește cu mult orice altceva, așa că de ce ai vrea să le dai americanilor o lecție dură acolo și să te pui cu ei?”, a spus Notte.

Războiul din Ucraina, o „gaură neagră care consumă resursele Rusiei”

Deși reacția moderată a Moscovei poate fi strategică, Putin are și el limite în ceea ce poate face, întrucât Rusia se confruntă cu o deteriorare mai amplă a puterii sale globale și, chiar și în cele mai bune momente, nu poate controla pe deplin dinamica din statele autoritare care îi sunt cliente.

Pierderea influenței a început odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, care a erodat dominația Moscovei în alte foste țări sovietice din Asia Centrală, Caucaz și Moldova.

Această tendință s-a accelerat la sfârșitul anului 2024 odată cu prăbușirea guvernului lui Bashar al-Assad în Siria, pe care Putin a încercat să-l salveze timp de un deceniu printr-o intervenție militară rusă costisitoare. Ea a continuat cu afirmarea puterii SUA asupra Venezuelei, unul dintre principalii parteneri ai Rusiei în America Latină, și cu protestele stradale antiguvernamentale în masă care pun în pericol guvernul favorabil Kremlinului din Iran.

Anul trecut, liderii Armeniei și Azerbaidjanului, două foste republici sovietice care au privit mult timp Moscova ca mediator al disputelor lor, s-au deplasat la Casa Albă pentru a semna un acord de pace prezidat de Donald Trump.

„Războiul din Ucraina este o gaură neagră care consumă resursele Rusiei”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia. „Pe măsură ce țara devine mai rezistentă la presiunea occidentală pe plan intern, ea devine tot mai slabă ca actor global, deoarece nu dispune de suficiente resurse pentru a-și îndeplini ambițiile.”

Chiar dacă Rusia ar fi vrut să intervină și să apere Caracasul, a adăugat domnul Gabuev, Moscova nu era dispusă să intre în război în Venezuela cu Statele Unite, o altă putere nucleară. El a spus că Rusia nu l-ar înfrunta pe liderul american pe probleme periferice dacă ar risca să-și compromită obiectivele în Ucraina.

De ani de zile, Kremlinul privește lumea ca pe o aglomerare de regiuni în care marile puteri precum Rusia, China și Statele Unite ar trebui să aibă interese privilegiate. În timpul primului mandat al lui Donald Trump, oficialii ruși au oferit la un moment dat Washingtonului mână liberă în Venezuela, în schimbul unei libertăți totale în Ucraina.

„Acest lucru ar fi incredibil pentru ruși”

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a considerat, de asemenea, că Washingtonul are o sferă de influență privilegiată, afirmând că atât Canada, cât și Groenlanda ar trebui să devină parte a Statelor Unite și, în ultimele zile, promițând că va „conduce” Venezuela, posibil pentru ani de zile.

Trump are, de asemenea, o putere semnificativă de a influența rezultatul pentru Rusia în Ucraina și, în general, în Europa. Deși și-a redus sprijinul pentru Kiev, Statele Unite rămân forța dominantă în domeniul securității europene și continuă să furnizeze armatei ucrainene informații și arme esențiale.

De la capturarea lui Maduro, administrația Trump a reluat discuțiile privind preluarea Groenlandei de la Danemarca, punând în pericol viitorul NATO, alianță creată în 1949 după cel de-al Doilea Război Mondial ca bastion condus de SUA în Europa împotriva influenței Moscovei.

„Dacă Trump ar reuși să invadeze Groenlanda și să o cucerească militar, NATO ar fi terminată, iar acest lucru ar fi evident incredibil pentru ruși”, a spus Notte.

Vladimir Putin încearcă de ani buni să îndepărteze Statele Unite de aliații lor de lungă durată din cadrul alianței. O astfel de distanțare ar conferi Rusiei mai multă putere în Europa, unde Kremlinul încearcă de mult timp să-și reafirme influența, după ce Moscova a pierdut controlul asupra unei mari părți a continentului în urma prăbușirii Uniunii Sovietice.

În contextul negocierilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Marea Britanie și Franța au convenit în ultimele zile să trimită contingente de trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace, pentru a descuraja o nouă invazie rusă, o măsură pe care Moscova a respins-o rapid. Vineri, Rusia a lansat o rachetă balistică cu capacitate nucleară, cunoscută sub numele de Oreșnik, către o țintă din vestul Ucrainei, chiar lângă granița cu Uniunea Europeană.

