De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas

Data publicării:
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
Cele patru orașe-fortăreață din Donețk controlate de ucraineni au devenit un punct defensiv critic pentru Ucraina în războiul contra Rusiei. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Fără „Centura de Fortărețe”, restul Donbasului va cădea în mâinile rușilor 150.000 de soldați pentru asaltul final asupra orașului Pokrovsk

Controlul teritoriilor a devenit una dintre principalele obstacole în calea încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia. Propunerea inițială a Statelor Unite presupunea ca forțele Kievului să abandoneze așa-numita „centură de fortărețe” din vestul regiunii Donețk - un lanț de orașe critice pentru apărarea Ucrainei. Este o condiție pe care liderii ucraineni nu o pot accepta.

Rusia a încercat să cucerească orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantinivka încă din 2014, atunci când separatiștii pro-ruși au pus stăpânire pentru scurt timp pe principalele clădiri administrative din aceste localități, însă au fost respinși de trupele ucrainene.

Orașele-fortăreață se întind pe o distanță de 50 de kilometri de-a lungul autostrăzii H-20 care pornește din Mariupol, în sud, și se termină în Sloviansk, în nord, reprezentând o linie de aprovizionare vitală pentru armata ucraineană.

Aceste orașe au rămas un punct defensiv critic pentru Ucraina în acest război. În 2024, Ucraina a cheltuit peste 1 miliard de dolari pe fortificații, o mare parte din acestea fiind construite în jurul celor patru orașe-fortăreață din Donețk.

Fortificațiile includ o rețea vastă de tranșee, șanțuri anti-tanc, rânduri de piramide de beton numite „dinți de dragon”, sârmă ghimpată și câmpuri minate. Armata rusă va trebui să plătească un preț extrem de scump ca să străpungă fortificațiile controlate de ucraineni.

Fără „Centura de Fortărețe”, restul Donbasului va cădea în mâinile rușilor

Centura de fortărețe din Donețk beneficiază și de o poziție geografică avantajoasă, aflându-se la o altitudine mai mare decât restul regiunii, ceea ce va îngreuna și mai mult înaintarea trupelor ruse, se arată într-o analiză Wall Street Journal.

Terenul ocupat de ucraineni la vest de cele patru orașe este mai jos și mai plat decât teritoriile din jurul fortărețelor. Dacă cedează controlul asupra centurii de fortărețe, forțelor ucrainene le va fi mult mai dificil să îi mai oprească pe soldații ruși.

5th Motor Rifle Brigade Involved In Special Military Operation
În asaltul final asupra orașului Pokrovsk, Rusia a renunțat aproape de tot la tancuri și blindate din cauza amenințării dronelor explozive ucrainene, preferând să trimită la înaintare soldați pe motociclete. Foto: Profimedia Images

Mulți analiști consideră că, prin cucerirea celor patru orașe, Rusia va putea cel mai probabil să ocupe și restul Donețkului pe care nu îl controlează în acest moment (în jur de 30% din întreg teritoriul regiunii).

Planul de pace propus inițial de administrația Trump presupunea cedarea teritoriului din Donbas pe care rușii se chinuie de ani de zile să îl ocupe - o condiție pe care Kievul nu o poate accepta sub nicio formă.

150.000 de soldați pentru asaltul final asupra orașului Pokrovsk

Rusia a anunțat de curând că a capturat orașul Pokrovsk, aflat la sud de centura de fortărețe, însă ucrainenii au negat acest lucru. Orașul a rezistat mai bine de un an în fața asediului forțelor ruse, care au folosit 150.000 de soldați în încercarea de a-l cuceri, potrivit autorităților ucrainene.

În asaltul final asupra orașului Pokrovsk, care avea 60.000 de locuitori înainte de război, Rusia a renunțat aproape de tot la tancuri și blindate din cauza amenințării dronelor explozive ucrainene.

Soldații ruși au folosit motociclete pentru a înainta cât mai repede și pentru a fi cât mai greu de lovit de drone, fiind nevoiți să cucerească orașul clădire cu clădire.

Armata rusă a suferit pierderi uriașe, însă cucerirea orașului Pokrovsk ar fi o victorie importantă pentru trupele Moscovei. I-ar permite lui Putin să susțină că nimic nu poate opri avansul trupelor sale pe câmpul de luptă - un factor cheie în negocierile cu Trump.

Editor : Raul Nețoiu

