Prin adoptarea sancțiunilor contra Rusiei, guvernele țărilor occidentale nu au reușit să reducă averea oligarhilor ruși, să producă o ruptură în interiorul elitei ruse sau să stârnească o revoltă a marilor afaceriști ruși împotriva Kremlinului, însă nu este prea târziu pentru a implementa genul de măsuri care ar putea declanșa efectele dorite, a explicat economistul Vladislav Inozemțev, unul din fondatorii Centrului European pentru Analiză și Strategii, într-un articol pentru The Insider.

Decizia recentă de a ridica sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva miliardarilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman, urmată de o măsură similară luată de autoritățile din Elveția , a fost una dintre cele mai controversate decizii din istoria sancțiunilor europene contra Rusiei.

Mulți observatori s-au grăbit să declare că întreaga strategie va începe să se prăbușească. Astfel de pronosticuri pesimiste par a fi premature, totuși, având în vedere că sancțiunile împotriva celorlalți ruși de pe lista UE au fost extinse pentru următorii trei ani.

Al 22-lea pachet de sancțiuni a adăugat alte 800 de persoane pe listă, ceea ce a ridicat numărul total de persoane vizate de sancțiuni la peste 4.000. Unele surse spun că peste 13.000 de ruși ar fi ajuns ținta diverselor tipuri de sancțiuni.

Inozemțev consideră că sancțiunile implementate până acum nu au fost nici eficiente, nici legale, întrucât intră în conflict cu unele principii fundamentale ale dreptului, în mai multe privințe. Economistul a identificat trei probleme majore cu această strategie.

Cele trei probleme majore cu actuala strategie privind sancțiunile

În primul rând, spre deosebire de o lege eficientă, sancțiunile personale nu se aplică unei întregi clase de persoane care se fac vinovați de ceva. Dacă guvernele occidentale vor să îi pedepsească pe liderii politici din Rusia pentru invadarea Ucrainei, ar fi logic să îi sancționeze pe toți miniștrii de cabinet sau pe guvernatori.

Cu toate acestea, sancțiunile nu i-au afectat niciodată pe toți membrii importanți ai guvernului rus – peste 50 dintre cei 89 de lideri regionali din Rusia rămân neafectați de sancțiuni, inclusiv șase persoane din regiunile ucrainene ocupate de armata rusă.

Dacă obiectivul este reduci sursele de finanțare ale unui regim agresiv, atunci categoria „afaceriștilor ruși influenți” ar trebui să includă, spre exemplu, toți cei 155 de miliardari în dolari care dețin pașapoarte rusești. În realitate, listele de sancțiuni au inclus cel mult 65 dintre aceștia.

Dacă scopul este să desemnezi armata rusă sau serviciile de securitate ca organizații criminale, atunci sancțiunile au eșuat și la acest capitol pentru că doar câteva sute din cei între 1.400 și 1.800 de generali ruși au fost vizați.

Acest lucru indică faptul că, spre deosebire de penalitățile care vizează un întreg sector, aceste sancțiuni personale sunt implementate prin selecții arbitrare și manevre politice, potrivit economistului citat de The Insider.

În al doilea rând, scopul sancțiunilor rămâne unul neclar. Legile sunt menite să descurajeze oamenii să comită acte ilegale prin pedepsele pe care riscă să le primească în caz contrar.

Dacă pe data de 24 februarie 2022 ar fi fost deja emis un avertisment privind includerea pe lista sancțiunilor a oricărui afacerist care se întâlnește cu Vladimir Putin, mult mai puțini oameni ar fi participat la întâlnirea președintelui rus cu liderii Uniunii Ruse a Industriașilor și Antreprenorilor din acea zi.

Fiecare persoană care a participat la acea întâlnire a fost, apoi, sancționată în perioada 28 februarie – 8 aprilie, motivul invocat fiind „participarea la o întâlnire a oligarhilor la Kremlin cu președintele Vladimir Putin”.

Cu alte cuvinte, sancțiunile personale au fost impuse pentru acțiuni care nu erau considerate ilegale atunci când au avut loc. Prin impunerea pedepselor în mod retroactiv, acestea își pierd efectul de descurajare.

În al treilea rând, sancțiunile subminează grav principiile pe care se bazează statul de drept în lumea occidentală pentru că diversele restricții, inclusiv asupra drepturilor de proprietate și de cetățenie) sunt impuse prin încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Inozemțev susține că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt îndreptățite să interzică orice categorie de persoane din orice țară să primească vize. Dar revocarea pașapoartelor și a permiselor de ședere care au fost deja emise reprezintă un cu totul alt subiect.

Nu este nedrept să le ceri unor afaceriști să își vândă activele și să își mute banii „murdari” din jurisdicțiile „curate”, dar înghețarea acestor active este problematică întrucât transferă responsabilitatea statului asupra cetățenilor ei.

În plus, politica sancțiunilor reduce rolul instanțelor de judecată. Deciziile de impunere a sancțiunilor se bazează de multe ori pe informații secrete care nu pot fi divulgate, iar când o instanță îi dă dreptate unei persoane sancționate care a făcut o contestație, sancțiunile sunt reintroduse uneori în urma unei noi decizii.

Averea oligarhilor ruși a crescut cu aproape 100 de miliarde de dolari în perioada 2021-2026

Sancțiunile personale reprezintă, din multe puncte de vedere, un mod prin care politicienii din Occident își cer scuze pentru că i-au livrat Ucrainei prea puțin ajutor militar, potrivit lui Inozemțev.

În 2026, sancțiunile contra industriei petrolului și gazelor naturale rusești au redus veniturile obținute de Rusia din exporturi cu 10% (aproximativ 24 de miliarde de dolari), în comparație cu sumele înregistrate în 2021.

Însă, pentru a compensa pierderile rezultate în urma acestor restricții, doar Uniunea Europeană a trebuit să cheltuie cu cel puțin 800 de miliarde de euro mai mult în 2022.

Averea oligarhilor ruși a crescut cu aproape 100 de miliarde de dolari în perioada 2021-2026, atingând pragul de 696,5 miliarde de dolari. Sancțiunile nu au dus la pierderi mari de capital pe piața rusă, ci au avut exact efectul opus: mulți afaceriști ruși importanți s-au grăbit să își aducă banii înapoi în Rusia.

În afară de câțiva importanți antreprenori ruși din domeniul tehnologiei, niciun alt membru al elitei din Rusia nu a părăsit țara, nu a renunțat la cetățenia rusă și nu a condamnat războiul din Ucraina.

Motivul pentru care sancțiunile internaționale i-au îndepărtat și mai mult de Occident chiar și pe cei ce făceau parte din grupul rușilor cei mai pro-occidentali ține de caracterul arbitrar – lipsit de o bază juridică solidă – al sancțiunilor, scrie economistul rus.

Dreptul comun permite reducerea sau anularea unei pedepse în cazul în care o persoană renunță la o activitate ilegală înainte de finalizarea ei, precum și ștergerea antecedentelor penale după ce pedeapsa a fost executată sau prejudiciul a fost reparat. Sancțiunile nu oferă ceva comparabil.

Nimic din ceea ce se întâmplă pe plan intern în Rusia nu indică faptul că regimul lui Putin s-ar putea confrunta cu o revoltă, cu toate că războiul dezastruos din Ucraina va intra în curând în al șaselea său an.

Inozemțev consideră că șansele ca sancțiunile personale să limiteze resursele Kremlinului, să convingă marile companii să se distanțeze de regimul lui Putin sau să îi asigure Ucrainei plata unor despăgubiri pe viitor sunt aproape de zero.

„Coridorul verde” pentru a scăpa din „paradisul” lui Putin

Economistul rus a propus ca guvernele occidentale să ridice sancțiunile asupra oficialilor și afaceriștilor ruși care sunt cel mai puțin agreați de Kremlin, astfel încât să creeze tensiuni în rândul elitei ruse.

Regimul de la Moscova va declanșa, cel mai probabil, o campanie de teroare și represiune arbitrară chiar și împotriva rușilor care i-au fost loiali. Scopul este acela de a distruge unitatea elitei ruse, care s-a creat în jurul ideii că toată lumea „se află în aceeași barcă”.

Occidentul ar putea să îi împartă pe rușii vizați de sancțiuni în trei categorii. Primul grup ar fi cel al comandanților și soldaților suspectați de crime de război, precum și cei care au facilitat comiterea acestor crime, inclusiv liderii țării, parlamentarii și principalii propagandiști care au apărat deciziile lor.

Acest grup va fi ținta celor mai dure sancțiuni care nu pot fi ridicate sub nicio formă. În ultimă instanță, ei vor trebui judecați.

A doua categorie include persoane ale căror activități economice sau roluri oficiale au contribuit la funcționarea regimului și au susținut operațiunile militare ale armatei ruse fără să comită, însă, crime de război.

În cazul acestor persoane, sancțiunile ar putea fi ridicate dacă rup orice legătură cu regimul lui Putin și pun capăt activităților economice care susțin Kremlinul.

A treia categorie ar include persoane care au legături indirecte cu sistemul lui Putin – spre exemplu, marii plătitori de taxe. Ei ar trebui să primească un „coridor verde” pentru a scăpa din „paradisul” lui Putin, fiind supuși unor condiții ce nu le-ar mai permite să se întoarcă.

Dacă această diferențiere ar fi fost făcută încă din primele săptămâni ale războiului, ar fi putut, într-o anumită măsură, să dezbine clasa socială superioară a Rusiei, potrivit lui Inozemțev.

Chiar și dacă există îndoieli că o astfel de abordare ar mai putea fi implementată acum în mod eficient, încercarea ar avea mai multe șanse de reușită decât continuarea actualei politici, a mai spus economistul rus.

Editor : Raul Nețoiu