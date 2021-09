De ce seacă unul dintre cele mai mari lacuri cu apă dulce din Rusia? Localnicii nu cred în explicațiile autorităților

Chiar dacă protecția mediului nu e pe lista urgențelor pentru politicienii de la Moscova, ea este importantă pentru oamenii din zona lacului Urgun, aflat la 2.000 de kilometri de capitala rusă. Elvira Galiamova a crescut aici și de-a lungul anilor a văzut cum întinderea de apă se micșorează. Îi este teamă că va pierde acest colț de natură, cu apa sa prețioasă, pe care o consideră magică. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Două găleți pline pe zi - Elvira Galiamova a ajuns să aprecieze această corvoadă. „Apa asta e magică!”, spune ea.

Tânăra femeie din Republica Bașkiria locuiește lângă Lacul Urgun. Dar drumul până la întinderea de apă crește tot mai mult, în timp ce unul dintre cele mai mari lacuri ale țării se micșorează. Lacul Urgun seacă. Dispar, astfel, un loc de recreere pentru oamenii din Bașkiria și un habitat pentru pești ca șalău, babușcă sau știucă.

În plus, Lacul Urgun este și o sursă importantă de apă pentru Elvira Galiamova. O folosește ca să ude plantele din grădină.

„Acesta este un lac cu apă dulce, alimentat de izvoare subterane și apă de ploaie. Este un lac incredibil de frumos, de mare. Apropo, în limba din Bașkiria, urgun înseamnă mare”, spune Elvira.

O mină de cupru, arătată cu degetul

Dar în ultimii zece ani, malul lacului s-a schimbat. Localnicii au văzut cum apar alge și au fost martorii contaminării apei.

„Priviți aceste trepte! Treapta de jos indică nivelul apei, apa venea până aici. Treptele acestea au fost făcute de localnicii care coborau la apă ca să înoate. Apa ajungea până unde unde sunt eu acum”, arată Elvira Galiamova.

Ecologiștii cred că de vină pentru micșorarea lacului sunt unitățile industriale din zonă. Una dintre ele este mina Ucealinski, deschisă în anii 1960 pentru extragerea cuprului și zincului. Mina are nevoie de apă. Are un permis de pompare a apei dintr-un alt lac, dar, din păcate, ambele lacuri sunt conectate printr-o conductă - o construcție din epoca sovietică destinată uniformizării nivelului apei.

„Apa valoroasă curge din lacul Urgun prin această conductă. Se varsă în celălalt lac pentru a fi folosită la producție”, explică Elvira Galiamova.

Mina Ucealinski oferă locuri de muncă pentru aproape 3.000 de oameni. Dar, spun localnicii, poluează toată zona.

Localnică: „Am primit o scrisoare care nu spunea nimic”

Deutsche Welle a cerut un punct de vedere conducerii companiei și a primit un mesaj video în care se spune: „Conducta dintre lacurile Uceali și Urgun a fost închisă în 2019 și nu a mai fost folosită de atunci. În mai 2021, mina a oprit în întregime pomparea apei din lacul Uceali prin stația de pompare și de atunci a folosit tehnologia circuitului închis”, a declarat Tatiana Lizunova, de la Departamentul de Mediu al minei Ucealinski.

Mulți localnici nu cred asta. Au format un grup de activiști de mediu și cer o întâlnire cu conducerea companiei - până acum, fără succes. Adună semnături și le scriu autorităților. Sunt dispuși să facă orice pentru a împiedica dispariția lacului Urgun.

„Am vorbit cu 300 de familii și am strâns peste 500 de semnături. Am cerut ajutor Ministerului Mediului. În schimb, am primit doar o scrisoare care nu spunea nimic”, spune Elvira Galiamova.

Autoritățile dau vina pe încălzirea climatică

Totuși, guvernul a trimis anul trecut o comisie să inspecteze lacul Urgun. Concluzia a fost că reglementările de mediu nu au fost încălcate în niciun moment. Potrivit comisiei, lacul se micșorează din cauza încălzirii globale.

„Observăm acest proces încă din 2007. Colegii de la Administrația Apelor din Bașkiria au confirmat asta. În toată republica am observat o scădere a rezervelor de apă”, susține Ildar Garifulin, adjunct al ministrului Mediului.

Pentru Elvira Galiamova, lacul Urgun înseamnă mai mult decât aprovizionarea cu apă. Ea crede că lacul este fermecat și îți poate îndeplini diverse dorințe dacă îi vorbești.

„Chiar cred că te vom salva! Dă-ne șansa să protejăm această frumusețe primordială. Cu ajutorul apei de ploaie și zăpezii topite, lacul se va regenera singur. Trebuie doar să-l lăsăm în pace”, spune femeia.

Acum trei ani, Combinatul Ucealinski a decis să intensifice producția.

Deocamdată, turiștii vin în continuare la lacul Urgun, la fel și pescarii, dar nimeni nu știe pentru cât timp.

