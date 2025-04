De la agent KGB și proxenet, la aristocrat de Monaco. Cum s-a transformat un spion rus în magnat european

În anii 1990, Vladimir Strjalkovski, cunoscutul lui Vladimir Putin de la KGB-ul din Leningrad, era implicat în afaceri turistice și proxenetism. Când Putin a ajuns la putere, Strjalkovski a intrat în guvern și, ulterior, și-a asigurat postul de CEO la Nornickel, unul dintre giganții minieri ai Rusiei. Acum, fostul agent KGB și fiul său, de asemenea spion rus instruit, s-au stabilit în Europa, unde au creat un grup de companii care include cinci hoteluri spa de lux în Italia și Grecia, un pub în Austria, mai multe restaurante la Moscova și producători de alcool din Italia, Franța și Republica Cehă, potrivit unei investigații a publicației independente The Insider.

În ciuda unei cifre de afaceri masive, multe dintre aceste active prezintă profituri zero sau negative, ridicând suspiciuni de spălare de bani. Între timp, familia Strjalkovski nu numai că a scăpat de sancțiunile internaționale, ci a devenit și apropiată de aristocrații europeni.

Un proxenet de la KGB

Născut la Leningrad în 1954, Vladimir Strjalkovski a absolvit Institutul Electrotehnic din Leningrad în 1977 și s-a alăturat la scurt timp Direcției KGB pentru Regiunea Leningrad, unde a lucrat până la prăbușirea Uniunii Sovietice. În timp ce se afla în KGB, i-a cunoscut pe Nikolai Patrușev și Vladimir Putin, care au jucat un rol decisiv în viitoarea sa carieră.

În 1991, într-o perioadă în care Putin prezida deja Comisia pentru relații externe de la Primăria Sankt Petersburg, Strkalkovski a fondat agenția de turism Neva, pe care a condus-o până în 1999. Pe lângă organizarea de croaziere, compania era implicată în prostituție, fapt care a ieșit la iveală în cadrul unei audieri a unui dosar judecat în 1993 la instanța din orașul finlandez Kouvola. Potrivit hotărârii judecătorești, „Agenția de turism Neva a organizat peste 2.000 de călătorii ale lucrătorilor sexuali ruși în orașele finlandeze Lapinjärvi și Valkeala, din ianuarie 1996 până în octombrie 1997”. Adjunctul lui Strjalkovski, Timraliev, și reprezentanta Neva, Natalia Oksa, au fost numiți drept inculpați pentru rolul lor în „organizarea prostituției practicate în mod deschis de către femeile care vin la motel din Rusia”. Deși instanța a stabilit că firma era angajată în organizarea prostituției, inculpații au evitat răspunderea: Oksa doar ar fi „pregătit cereri de viză pentru turiști conform listelor furnizate”, iar Timraliev „nu este răspunzător penal pentru fapta altei persoane”.

La sfârșitul anului 1999, la trei luni după ce Putin a fost numit prim-ministru, fostul său coleg din KGB a fost numit ministru adjunct pentru cultură fizică, sport și turism. În același timp, judecând după rapoartele din presa finlandeză, Strjalkovski și-a păstrat legătura cu afacerile bordelului chiar și după ce a preluat scaunul ministerial. În mai 2000, Strjalkovski a numit-o pe Oksa ca reprezentant independent al Ministerului Culturii Fizice, Sportului și Turismului al Federației Ruse în Finlanda și i-a încredințat gestionarea proprietății ministerului din Finlanda. O investigație a publicației Yle a arătat că cel puțin două dintre apartamentele deținute anterior de minister au fost folosite ca bordeluri.

După ce Putin a câștigat președinția în primăvara anului 2000, cariera lui Strjalkovski și-a continuat ascensiunea fulgerătoare. În iunie a aceluiași an, a fost numit președinte al Comitetului de stat rus pentru cultură fizică, sport și turism, iar doar o lună mai târziu, a devenit adjunct al ministrului rus al dezvoltării economice și al comerțului, German Gref. În al doilea mandat al lui Putin, Strjalkovski a fost numit șef al Agenției Federale pentru Turism și promovat la gradul de consilier de stat clasa I.

Un manager slab performant cu o p lată compensatorie de 100 de milioane de dolari

Cea mai profitabilă slujbă a lui Strjalkovski a fost cea de președinte al consiliului de administrație al gigantului minier Norilsk Nickel, funcție pe care a deținut-o din august 2008 până în decembrie 2012. După cum au remarcat analiștii, funcția sa principală nu a fost să gestioneze compania, ci să facă lobby pentru interesele proprietarului Nornickel, Vladimir Potanin, la Kremlin. Strjalkovski însuși a fost supranumit „Turistul” la întreprinderile lui Nornickel - nu numai ca urmare a muncii sale anterioare în sectorul turismului, ci și pentru că a preferat să gestioneze una dintre cele mai mari întreprinderi industriale din țară - una care funcționa în mare parte la nord de Cercul Arctic - fără a părăsi Moscova.

Între timp, plata Turistului a fost mai mult decât generoasă - una dintre cele mai mari din Rusia. Strjalkovski a primit 400.000 de dolari pe lună și două tipuri de bonusuri pe lângă asta: primul în valoare de 3 milioane de dolari pe an cu condiția ca compania să nu prezinte pierderi, iar al doilea calculat pe baza creșterii anuale a valorii acțiunilor fantomă Nornickel pe numele lui Strjalkovski. Sursele Vedomosti au estimat că aceste bonusuri erau în valoare de până la 25 de milioane de dolari pe an, compania RBC situând intervalul veniturilor totale ale lui Strjalkovski pentru 2009 între 17 și 25 de milioane de dolari. În timp ce Strjalkovski primea plăți record, autoritățile municipale din orașul cu o singură industrie, Norilsk, amânau reparațiile infrastructurii uzate în efortul de a-și reduce deficitul bugetar. Folosind cursul de schimb mediu ponderat din 2009, Strjalkovski ar fi primit aproximativ 500 de milioane de ruble la Nornickel în acel an. Între timp, primarul din Norilsk a amânat reparațiile la două canalizări uzate și instalarea de iluminat pe străzile Krasnoiarskaia și Ordjonikțe pentru a economisi 99,6 milioane de ruble din bugetul orașului.

În ciuda plăților record către conducerea de top, dezvoltarea Nornickel a rămas în urmă față de cea a altor întreprinderi rusești. Analiştii chestionaţi de Vedomosti au subliniat că în cei patru ani sub conducerea lui Strjalkovski, valoarea companiei a crescut cu 11,6%, în timp ce indicele MICEX a adăugat 42% în aceeaşi perioadă. Dar, în ciuda performanței sale dezamăgitoare, Strjalkovski a primit cea mai mare plată de reziliere din istoria Rusiei. Compensațiile s-au ridicat la 100 de milioane de dolari, ceea ce a reprezentat puțin sub 10% din dividendele plătite de Nornickel pentru perioada respectivă.

O bancă din Cipru l-a legat pe fostul KGB-ist de anturajul lui Trump

Zecile de milioane de dolari primite de Strjalkovski de la Nornickel l-au condus la postul de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Ciprului - împotriva voinței sale. Strjalkovski a plasat cel puțin jumătate din pachetul său de indemnizație rusească într-un cont de familie la Banca Populară din Cipru (Laiki). Dar criza bancară din 2013 i-a deraiat planurile. În mai, în urma unei decizii a autorităților cipriote, majoritatea activelor și împrumuturilor Laiki Bank au fost transferate către Bank of Cyprus. Banca a fost în curând restructurată ca parte a acordului de salvare a guvernului cipriot cu creditorii internaționali. Peste 20.000 de clienți ai băncii care aveau depozite de peste 100.000 de euro au devenit proprietari ai 81,4% din acțiunile lor după ce 47,5% din economiile lor neasigurate au fost convertite în capitaluri proprii la o rată de 1 euro pe acțiune. Ca urmare, Strjalkovski a devenit vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii și șeful comitetului de risc. De altfel, lista acţionarilor principali ai băncii a ajuns să includă şi patru persoane legate direct sau indirect de Donald Trump.

Unul dintre ei este oligarhul rus Dmitri Ribolovlev, o figură în ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o afacere imobiliară suspectă din Florida . În 2004, Trump a cumpărat un teren cu un conac în Florida pentru 41 de milioane de dolari. Când, în apogeul crizei din 2008, Trump avea nevoie urgentă de bani, Ribolovlev a cumpărat conacul de la el — nu cu o reducere, ceea ce ar fi fost logic având în vedere prăbușirea prețurilor imobiliare, ci pentru 95 de milioane de dolari. Procedând astfel, Ribolovlev l-a salvat pe Trump de la faliment. Ulterior, rusul a revândut proprietatea în pierdere, pentru doar 30 de milioane de dolari.

Un alt acționar major al Băncii Ciprului - omul care l-a pus pe Strjalkovsky în consiliul său de administrație - este miliardarul american Wilbur Ross. Ross lucrase cu Rusia în anii 1990 ca membru al consiliului de administrație al Fondului de investiții SUA-Rusia, promovând interesele de afaceri americane în țară. S-a specializat în tranzacții care implică active aflate în dificultate, dintre care una era banca cipriotă. Ross a apărut în multe povești scandaloase și a fost foarte apropiat de Trump, fiind consilier economic al celui carea avea să devină președinte, în timpul primei sale campanii înainte de a prelua postul de secretar al Comerțului.

Un alt membru al consiliului de administrație a fost Maxim Goldman, care a reprezentat grupul Renova al oligarhului Viktor Vekselberg. Ulterior, Vekselberg s-a dovedit a fi unul dintre donatorii de campanie ai lui Trump, iar FBI a descoperit că avocatul lui Trump, Michael Cohen, a primit sute de mii de dolari de la firmele lui Vekselberg pentru „servicii de consultanță”.

Consiliul de administrație era condus de o altă persoană legată de Vekselberg, Josef Ackermann, directorul Renova Management AG. Ackerman este remarcabil nu numai ca omul lui Vekselberg, ci și ca fost director al Deutsche Bank. În timpul mandatului său ca director executiv în 2002-2012, Deutsche Bank s-a angajat la mai multe nereguli financiare, dintre care cea mai mare a implicat spălarea a 10 miliarde de dolari de bani ruși prin birouri din New York, Moscova și Cipru. Banca a fost amendată cu peste 670 de milioane de dolari în 2017 pentru aceste încălcări. Unul dintre cei mai buni clienți ai băncii s-a dovedit a fi nimeni altul decât Donald Trump: rapoartele sale financiare din 2016 au arătat că avea împrumuturi de la Deutsche Bank în valoare totală de 364 de milioane de dolari, care trebuiau rambursate înainte de 2024.

Nu există ex-KGB

Numirile ulterioare ale lui Strjalkovski au arătat că acesta păstrează legături atât cu Putin, cât și cu un alt coleg KGB din Leningrad, Nikolai Patrușev, care a ocupat funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei din 2008 până în 2024. În 2015, Strjalkovski s-a alăturat consiliului de supraveghere al Rosselkhozbank. Sursele Kommersant au atribuit numirea sa apropierii de Nikolai Patrușev, al cărui fiu Dmitri a prezidat consiliul de administrație al băncii.

În 2019, PASMI a atras atenția asupra faptului că copiii lui Patrușev și Strjalkovski dețin cabane învecinate în stațiunea rusă Gelendjik, nu departe de locul infamului palat de 1 miliard de dolari al lui Putin. Vecina soților Patrușev – proprietarul nominal al unei cabane cu trei etaje evaluate la 240.000 de dolari – era Vanda Vladimirovna Strjalkovskaia, în vârstă de nouă ani.

Din 2016 până în 2019, Strjalkovski a condus Societatea Dinamo de Cultură Fizică și Sport din întreaga Rusie (VFSO). De la înființarea sa în 1923, Dinamo a rămas clubul sportiv al serviciilor de securitate sovietice - și apoi ruse. Echipe formate din ofițeri ai Serviciului Federal de Protecție, Serviciului Federal de Securitate (FSB), Serviciului de Informații Externe (SVR) și Ministerului Afacerilor Interne (MVD) concurează în turneele sale, în timp ce societățile regionale Dinamo sunt conduse de șefi locali FSB și MVD. Nikolai Patrușev este, de asemenea, membru al Consiliului de administrație al Societății Dinamo.

Un fiu spion cu vederi naziste

Evgheni Strjalkovski, fiul lui Vladimir și deținătorul bunurilor sale, este și un „cercetaș” profesionist. S-a născut în 1980, a absolvit Academia Serviciului de Informații Externe (SVR, Unitatea Militară 21247) în 2001, a primit ID militar #007203 și a început să lucreze sub acoperirea Vnesheconombank (ceea ce este tipic pentru ofițerii de informații străini). Conform înregistrărilor bazei de date de zbor, în 2007 Evgheni a împărtășit o rezervare cu alți ofițeri SVR: Sviatoslav Kobiakov, care a pozat în jurnalist RIA Novosti și apoi oficial al Ministerului Economiei într-o misiune comercială în Argentina; și Evgheni Sokolov (Unitatea militară 33949), care a lucrat și sub acoperirea Vnesheconombank și apoi în compania controlată de SVR / FSB Abrella Industrial.

Când nu era ocupat să spioneze, tânărului Strjalkovski îi plăceau reconstituirile istorice, dar cu o întorsătură – el a condus Morgil, care se descria ca o „echipă de joc de rol alko-nazi-fanatic-huligan”. Termenul „nazist” nu este o exagerare: ideologia grupului a fost exprimată prin „teoria celr respinși”, care sugera că există „oameni normali” și „respinși”. Tolkieniștii, de exemplu, intrau în această din urmă categorie și, prin urmare, utilizarea violenței împotriva lor a fost încurajată.

Sesiunile de antrenament ale Morgil erau similare cu cele ale unităților paramilitare, iar membrii echipei au învățat să combine scrima cu tehnicile de luptă corp la corp și utilizarea armelor improvizate. Probabil din cauza legăturilor bătrânului Strjalkovski, prietenii fiului său au putut să folosească aceste abilități cu impunitate. Cel mai infam episod criminal care a implicat Morgil a avut loc la festivalul de jocuri de rol Blinkom-3 de la o școală din Sankt Petersburg, în decembrie 2002. În acel incident, membrii Morgil au bătut doi participanți și au împușcat un altul de mai multe ori la o distanță mică cu o pușcă cu aer comprimat, lăsându-i gloanțele blocate în craniu. Potrivit victimelor, membrii Morgil au amenințat că le vor ucide dacă merg la poliție. Chiar și după depunerea unui proces-verbal oficial, Ministerul Afacerilor Interne a refuzat să inițieze deschiderea unui dosar penal până când Centrul Orășenesc pentru Prevenirea Neglijenței și Dependenței de Droguri a Minorilor a mers la parchet.

Imperiul alcoolului în Europa

Zecile de milioane de dolari pe care le-a câștigat Vladimir Strjalkovski la Norilsk Nickel s-au transformat în cele din urmă într-un imperiu al alcoolului cu drepturi depline în Europa, înregistrat pe numele fiului său. Fostul ofițer SVR Evgheni Strjalkovski a devenit cetățean al principatului Monaco și a preluat controlul bunurilor străine ale familiei. În centrul acestei operațiuni se află discreta companie monegască Thesauro Praetor SAM, al cărei nume se traduce din latină drept „trezorier”. Tânărul Strjalkovski este atât președinte, cât și beneficiar majoritar, fapt confirmat de documentele de înregistrare pentru compania franceză Maison Eugene Rene și firma britanică The Leeward Rum Company Limited. Prin Thesauro Praetor SAM, el controlează o rețea de companii din Austria, Marea Britanie, Italia și Franța.

Până de curând, partenerul de afaceri al lui Evgheni Strjalkovski în industria alcoolului a fost unul dintre cei mai promițători experți în vin din Marea Britanie, Liam Stevenson. El deține distincția de a fi cea mai tânără persoană care a promovat vreodată examenul Master of Wine, un test pe care doar 425 de persoane din întreaga lume l-au finalizat. În 2024, Stevenson a câștigat două premii de afaceri prestigioase: Premiul O2 Antreprenorul Anului și Comerciantul Regional al Anului IWC. Una dintre întreprinderile sale, Global Wine Solutions, este un furnizor global de frunte de alcool de ultimă generație pentru superiahturi. Până în decembrie 2024, un sfert din capitalul companiei a fost deținut de Evgheni Drozdov, un reprezentant nominal al lui Strjalkovski, în timp ce alte 6 procente îi aparțineau Carolinei Anne Madeleine Aldrin, care a fost, de asemenea, director al companiei și a acționat ca reprezentant autorizat al lui Strjalkovski în Monaco. În octombrie 2024, aceste acțiuni au fost transferate înapoi către Stevenson, iar Aldrin a demisionat din funcția ei.

În timp ce familia Strjalkovski a trebuit să se despartă de activele dobândite în Marea Britanie, afacerile lor continuă să prospere pe continentul european. Una dintre exploatațiile-cheie de alcool este compania franceză Maison Eugene Rene France, pe care o deține prin aceeași firmă din Monaco, Thesauro Praetor. Compania produce vermut sub marca Monte Carlo. Este înregistrat în Burgundia, deși producția are loc în Monaco, unde vinul italian din Piemont este amestecat cu „plante aromatice din Grasse, capitala mondială a parfumeriei”. O altă companie franceză legată de Strjalkovski, Gundibald Vignobles SCEA, este înregistrată și în Burgundia, unde se află cele mai scumpe podgorii din Franța.

Dar cel mai valoros bun străin al lui Evgheni se află în Piemont, Italia. Prin compania malteză Winocracy Holdings Ltd, deține crama La Scarpa. Fondată în 1854, această proprietate istorică producea vin de peste un secol și jumătate din podgoria sa de 25 de hectare. După achiziție, noii proprietari au investit atât în cramă, cât și în podgorii suplimentare, achiziționând încă cinci hectare în 2018. Deși sunt relativ mici, aceste parcele sunt binecunoscute printre somelieri din întreaga lume. Potrivit rapoartelor financiare, activele La Scarpa au fost evaluate la 20,52 milioane de euro la sfârșitul anului 2022.

Strjalkovsky deține și o fabrică de bere. Până în 2017, compania sa din Monaco deținea proprietatea deplină a fabricii de bere artizanală cehă Svabin. Deși reprezentanții fabricii de bere, ca răspuns la o întrebare din partea The Insider, au negat orice legături în curs de desfășurare cu Thesauro Praetor, există motive de a crede că vânzarea sa ulterioară a avut doar scopul de a ascunde adevăratul beneficiar al întreprinderii. Fabrica de bere este acum deținută oficial de un cetățean român, Ivan Marciuc, născut pe 6 aprilie 1975. Cu toate acestea, evidențele corporative de la compania afiliată Taiseiko Operations indică faptul că, până de curând, deținea cetățenia rusă și era înregistrat la o adresă de pe Nahimovski Prospekt din Moscova.

La fel ca Strjalkovski, Marciuk este profund pasionat de reconstituiri istorico-militare. Din 1998 până în 2011, a condus cluburile de reconstituții istorice Path of the Sword și Iwakiri și a fost unul dintre co-fondatorii Sengoku, o asociație dedicată reconstituirilor culturale japoneze. Mulți dintre prietenii lui Marciuk de pe rețeaua socială rusă Vkontakte sunt conectați direct la Strjalkovski. De exemplu, Ksenia Oia este un administrator al Federației Internaționale de Luptă Medievală (HMBIA), o organizație legată de Evgheni Strjalkovski.

„ Spionii nobili”

La începutul anilor 2000, în timp ce îi felicita pe angajații FSB de Ziua Spionilor, Nikolai Patrușev i-a numit pe ofițerii de securitate ai statului „noua nobilime”. A fost o afirmație îndrăzneață. Dar pentru colegii lui Patrușev, Vladimir și Evgheni Strjalkovski, integrarea în cercurile adevăratei aristocrații europene s-a dovedit remarcabil de ușoară.

Evgheni a reușit acest lucru prin Asociația Internațională a Bătăliei Medievale Istorice (HMBIA), care, după cum sugerează și numele, organizează și promovează lupta istorică medievală - un sport de contact complet în care participanții luptă în armuri medievale autentice folosind arme tocite din oțel. Sportul combină competiția atletică cu reconstituirea istorică. Filiala sa din Monaco, HMBSA, joacă un rol cheie în organizație, găzduind turneul internațional Buhurt Prime, adesea denumit „Liga Campionilor” a luptei medievale.

Prezența Rusiei în organizația internațională este evidentă chiar și în conducerea HMBIA: vicepreședintele organizației este Evgheni Galușin, de PR se ocupă de Irina Kamaeva, iar chestiunile administrative sunt gestionate de Ksenia Oia.

Participarea la acest sport istoric l-a ajutat probabil pe Strjalkovski să construiască o relație mai strânsă cu Prințul Albert al II-lea de Monaco, care a prezentat personal premii câștigătorilor turneului. Printre cei care au primit recunoaștere s-a numărat Alexander Nikitin, șef adjunct al departamentului de specialitate al Serviciului Federal al Executorilor Judecătorești din Rusia din regiunea Nijni Novgorod, care a concurat pentru clubul Nijni Novgorod „Berna”.

Este posibil ca legăturile făcute prin intermediul clubului sportiv-istoric să fi influențat ușurința cu care lui Strjalkovski i s-a acordat un pașaport de Monaco - și cu care producătorul său de vermut a primit dreptul de a folosi o marcă de băutură alcoolică. Brandul Monte Carlo este protejat activ de stat și este administrat de compania publică special creată Monaco Brands.

Strjalkovski au rădăcini aristocratice, deși nu rusești. Familia lor aparținea nobilimii poloneze și era menționată pe lista familiilor din „Cea mai înaltă heraldică aprobată” a Regatului Poloniei. Vladimir a sponsorizat chiar și publicarea Stema Strzhalkovskyi Pulkociților: zece secole ale unei familii cavalerești, o carte scrisă pentru el de profesorul Oleg Nikolaevici Naumov de la Universitatea Regională de Stat din Moscova. Dar pasiunea lui Vladimir pentru titlurile aristocratice depășește mândria față de strămoșii săi: ca și Patrușev, se vede pe el însuși ca făcând parte din noua aristocrație rusă. În septembrie 2005, fostul ofițer KGB a primit „nobilimea ereditară” de la Maria Vladimirovna Romanova a Casei Hohenzollern-Romanov. În mai 2009, a fost înnobilat cu titlul de cavaler al Ordinului Sf. Ana de clasa I. Ordinul a fost prezentat de Alexander Zakatov, secretarul personal al familiei imperiale și directorul biroului Casei Imperiale Ruse.

Evitarea sancțiunilor

Nici Strjalkovski, nici membrii familiei sale nu au fost sancționați. În schimb, au evitat chiar restricțiile aplicate rușilor de rând. Natalia, prima soție a rusului, a devenit cetățean al Ciprului și continuă să dețină hoteluri în Italia și Grecia. Fostul ofițer SVR Evgheni a devenit cetățean al Monaco și și-a păstrat bunurile legate de alcool în Austria, Italia, Monaco, Franța și Republica Cehă. Singura excepție parțială de la scutirea de sancțiuni a fost Vladimir Strjalkovski, care a fost numit pe o listă publicată de Ucraina – cu toate acestea, mustrarea Kievului nu-l împiedică pe Vladimir să trăiască o viață de lux în Europa.

De fapt, în 2023, Strjalkovski a putut să-și vândă superiahtul, Ragnar, fără complicații. La un moment dat, nava de 68 de metri, capabilă să spargă gheața, prezenta un interior confortabil în stilul unui pub britanic, echipament pentru sporturi acvatice, un quad amfibie, echipament pentru helischi și un tobogan uriaș. Apoi, cu doar doi ani în urmă, Strkalkovski a vândut nava miliardarului Roy E. Carroll pentru un preț estimat de 69,5 milioane de euro. Carroll a redenumit iahtul „Q” și a plănuit să-l folosească ca navă de sprijin pentru superiahtul său principal.

Suspiciunile legate de activele europene ale soților Strzhalkovsky nu privesc doar chestiuni de spălare a banilor, ci și de securitate. The Insider raportat în mod repetat despre modul în care serviciile ruse de informații exploatează structurile comerciale din străinătate în propriile lor scopuri.

