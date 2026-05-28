De la „grupare teroristă” la partener militar: Rusia a bătut palma cu talibanii. Ce presupune acordul semnat cu regimul de la Kabul

Rusia și Afganistanul au semnat miercuri un acord de cooperare militară, la doar un an după ce Kremlinul a scos talibanii de pe lista grupărilor teroriste interzise. Noul acord subliniază aprofundarea legăturilor dintre Kremlin și talibani și, deși detaliile exacte rămân neclare, ministrul afgan al Apărării, Mohammad Yaqoub, a declarat că acordul marchează o extindere a relațiilor bilaterale dintre cele două țări, anunță Politico.

„Interacțiunea cu Rusia este importantă pentru noi”, a spus Yaqoub după o întâlnire cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, la Forumul Internațional de Securitate de la Moscova. „Afganistanul și Rusia au relații de lungă durată și istorice, și vrem să mergem mai departe în această direcție.”

Uniunea Sovietică a invadat Afganistanul în 1979 și a petrecut următorul deceniu luptând într-un război sângeros împotriva mujahedinilor, luptători islamici de gherilă care se opuneau ocupației, mulți dintre aceștia urmând să înființeze mai târziu gruparea talibană.

În anii care au urmat retragerii trupelor sovietice, relațiile dintre Moscova și Kabul au rămas tensionate. Cu toate acestea, în urma invaziei americane în Afganistan, Rusia a fost acuzată că a furnizat arme talibanilor, pe măsură ce gruparea a început să-și consolideze controlul asupra țării.

Miercuri, Șoigu a cerut țărilor occidentale să „deblocheze” sancțiunile împotriva talibanilor și să „recunoască pe deplin responsabilitatea lor pentru prezența de 20 de ani în Afganistan”.

În aprilie 2025, Rusia a eliminat gruparea Taliban de pe lista grupărilor teroriste interzise, o desemnare care era în vigoare încă din 2003. Apoi, în iulie același an, a devenit prima și singura țară care a recunoscut oficial gruparea Taliban ca guvern al Afganistanului.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a confirmat că a invitat reprezentanți ai grupării Taliban la Bruxelles, deși un purtător de cuvânt a precizat că invitația „nu constituie în niciun caz o recunoaștere”.

Citește și:

Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile din Afganistan au ajuns să le facă din cauza sărăciei

Editor : C.A.