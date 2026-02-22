În 2022, Kazahstanul a devenit unul dintre principalele refugii pentru rușii care încercau să scape de represiunile din timpul războiului și de serviciul militar. În săptămânile care au urmat anunțului Kremlinului privind mobilizarea, peste 400.000 de persoane au intrat în această țară, venind din Rusia. Pentru mulți, a fost doar o escală, dar se estimează că între 50.000 și 80.000 au rămas. Mulți ruși au considerat Kazahstanul o alegere evidentă: puteau călători acolo fără pașapoarte internaționale, iar limba rusă este ușor înțeleasă. Și, deși Astana nu a condamnat invazia Moscovei în Ucraina, nici nu a susținut-o în mod oficial. Acum însă, autoritățile locale întorc foaia, arată Meduza.

Pentru emigranții anti-război – inclusiv cei care se confruntau cu urmărirea penală în țara lor – Kazahstanul părea un refugiu convenabil, chiar sigur. Cu toate acestea, acel sentiment de siguranță nu a fost niciodată absolut. Deși Kazahstanul a returnat uneori rușii în țara lor natală, aceste cazuri păreau a fi excepția, nu regula. Dar la începutul anului 2026, ceva s-a schimbat, făcând Kazahstanul să pară un loc mult mai periculos pentru exilații politici ruși și dezertorii din armată.

Când Kremlinul a anunțat „mobilizarea parțială” în septembrie 2022, zeci de mii de ruși au fugit peste graniță. La apogeu, până la 30.000 de persoane intrau zilnic în Kazahstan. Președintele Kassym-Jomart Tokayev a declarat că țara are datoria de a le asigura siguranța. „Este o chestiune politică și umanitară”, a subliniat el.

Oficialii au precizat la momentul respectiv că persoanele care se sustrăgeau recrutării nu vor fi extrădate, cu excepția cazului în care erau urmărite penal în țara de origine. „Faptul că birourile de recrutare militară caută pe cineva nu constituie un temei legal pentru extrădare”, a declarat Marat Akhmetzhanov, ministrul de Interne de la acea vreme.

Până în primăvara anului 2024, se cunoștea un singur caz în care un militar rus nu a reușit să găsească refugiu în Kazahstan: Mikhail Zhilin, maior în Serviciul Federal de Protecție al Rusiei. El a fugit în a șaptea zi de mobilizare, a fost reținut la graniță și trimis înapoi în Rusia. Acolo, a fost condamnat la peste șase ani de închisoare pentru dezertare. Soția sa a subliniat ulterior că Kazahstanul nu l-a extrădat la cererea Moscovei; el a fost deportat pentru trecerea ilegală a frontierei.

Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Apoi, în aprilie 2024, soldatul rus Kamil Kasimov a fost reținut la locul său de muncă din Astana, în cadrul unei operațiuni la care au participat atât ofițeri de securitate kazahi, cât și ruși. El a fost dus la Priozersk – un oraș pe care Rusia îl închiriază de la Kazahstan și care găzduiește o unitate militară rusă și o filială militară a Comitetului de Investigații al Rusiei – și i s-a spus că este acuzat de dezertare. Ulterior, el a fost transferat în Rusia și condamnat la șase ani de închisoare.

În luna următoare, autoritățile kazahstaneze au încercat să localizeze și să rețină alți doi ruși acuzați că și-au abandonat unitățile. În aceste cazuri, deportările au fost în cele din urmă evitate – în parte datorită intervenției apărătorilor drepturilor omului.

Între 2022 și 2023, Kazahstanul a reținut, de asemenea, mai mulți activiști ruși căutați în țara lor, printre care Yevgenia Baltatarova, Aikhal Ammosov, Natalya Narskaya și Denis Kozak. Și extrădarea lor a fost blocată cu succes.

„Dacă vorbim despre extrădări, în trecut examinarea lor dura mult timp – uneori procesul era chiar prelungit în mod deliberat, astfel încât persoana în cauză să poată fi eliberată din arestul preventiv și să părăsească țara”, a declarat pentru Novaya Gazeta Europe Yevgeny Smirnov, avocat al grupului pentru drepturile omului Department One. „Autoritățile erau în contact cu diplomații europeni. Oamenii puteau fi scoși din țară. Dar acum toată lumea observă că procesele se accelerează, ca și cum ar fi venit un semnal de sus.”

Situația se schimbă

De la începutul anului 2026, Kazahstanul a devenit mult mai dispus să-i predea pe cetățenii ruși Moscovei.

Punctul de cotitură a fost deportarea specialistului IT Oleksandr Kachkurkin, în vârstă de 25 de ani. Născut în Crimeea, el a fost obligat să ia cetățenia rusă în adolescență, după ce Moscova a anexat peninsula în 2014. S-a mutat în Kazahstan în 2022. La sfârșitul lunii ianuarie, poliția din Almaty l-a reținut pe Kachkurkin și l-a acuzat de două contravenții care, potrivit experților în drepturile omului, au fost fabricate – una pentru traversarea neregulamentară a străzii și alta pentru fumatul narghilea în interior – și a cerut ca acesta să fie deportat. O instanță a admis cererea și l-a trimis în Rusia.

În mijlocul nopții – chiar înainte ca avionul său să aterizeze la Moscova – anchetatorii ruși au deschis un dosar penal împotriva lui Kachkurkin pentru „trădare”.

Grupul pentru drepturile omului First Department, care a făcut public cazul, a descris ceea ce s-a întâmplat ca o „operațiune specială” și o „răpire”. Activiștii au remarcat că deportarea lui Kachkurkin a fost procesată în câteva ore, deși astfel de proceduri durează de obicei săptămâni sau luni.

Ofițerii de securitate ruși îl așteptau la avion pentru a-l aresta. Acum se află în arest preventiv, probabil în închisoarea Lefortovo din Moscova. Kachkurkin nu era un activist public. Cazurile de trădare în Rusia sunt clasificate și rămâne neclar de ce anume este acuzat.

Cazul lui Kachkurkin nu este singurul

La începutul lunii februarie, a apărut știrea că poliția kazahă l-a predat pe Semyon Bazhukov armatei ruse. Bazhukov a obținut cetățenia rusă în 2022 și a semnat un contract cu Ministerul Apărării, dar în anul următor a fugit în Kazahstan și a solicitat azil. La sfârșitul anului 2025, a fost reținut și trimis la baza militară rusă din Priozersk. Bazhukov a reușit să fugă din nou, dar a fost prins și returnat în custodia Rusiei, chiar dacă cererea sa de azil în Kazahstan era încă în curs de soluționare.

La sfârșitul lunii ianuarie, Kazahstanul a aprobat, de asemenea, cererile de extrădare ale Rusiei pentru încă doi dintre cetățenii săi: activistul cecen Mansur Movlaev și Yulia Yemelyanova, fostă voluntară la biroul de campanie din Sankt Petersburg al regretatului politician de opoziție Alexei Navalnîi. Autoritățile ruse l-au acuzat pe Movlaev de finanțarea extremismului și au acuzat-o pe Yemelyanova de furtul unui telefon mobil de la un șofer de taxi. Ambii susțin că acuzațiile împotriva lor sunt fabricate.

Deocamdată, atât Movlaev, cât și Yemelyanova rămân în detenție în Kazahstan. Avocații lor au depus recursuri împotriva cererilor de extrădare ale Rusiei la Curtea Supremă a Kazahstanului.

Gărzile de frontieră kazahă i-au refuzat lui Murtazov intrarea în țară, invocând motive de securitate națională. Blocat în aeroport, Murtazov a solicitat azil în Kazahstan, dar cererea sa ar fi fost respinsă.

Atitudinea Kazahstanului față de emigranții ruși s-a schimbat clar. Întrebarea e de ce

Până de curând, activiștii ruși și dezertorii din armată care se confruntau cu deportarea apelau de obicei la procedura de azil. Cazurile lor se încheiau aproape întotdeauna cu respingerea cererii – potrivit avocaților pentru drepturile omului citați de Novaya Gazeta, niciun rus nu a primit statutul de refugiat în Kazahstan din 2022 – dar procesul de revizuire le-a câștigat timp.

Acum, însă, Kazahstanul aprobă extrădările chiar și pentru rușii care încă așteaptă deciziile finale privind cererile lor de azil, a declarat Artur Alkhastov, avocat al Biroului Internațional pentru Drepturile Omului din Kazahstan, pentru Mediazona.

„Bazhukov avea statutul de solicitant de azil, iar ei pur și simplu l-au predat poliției militare ruse chiar în fața mea”, a spus Alkhastov. „Stăteam acolo și spuneam: «Este solicitant de azil. În principiu, nu îl puteți extrăda în Rusia. Ce faceți?»”

Soldați ruși participă la repetiția pentru o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, Rusia. Foto: Profimedia

Potrivit lui Alkhastov, polițiștii au răspuns că îl vor transfera mai întâi pe Bazhukov și că orice obiecții pot fi adresate poliției militare ruse. Dacă rușii acționau ilegal, au sugerat ei, îl puteau returna. Alkhastov a spus că a fost uimit de răspuns, calificând ca absurdă ideea de a rezolva o astfel de problemă direct cu poliția militară rusă.

Predarea lui Bazhukov, răpirea lui Kachkurkin și expulzările aprobate ale lui Yemelyanova, Movlaev și Murtazov indică toate o deteriorare rapidă și izbitoare a poziției emigranților politici și dezertorilor ruși din Kazahstan. De ce s-a întâmplat acest lucru, nimeni nu poate spune cu certitudine, afirmă Alkhastov.

În ianuarie 2026, totul a alunecat pur și simplu de pe o prăpastie. Nu știu ce a provocat asta. Trăim într-un stat autoritar. Rareori se raportează despre deciziile sale; nu există un sistem transparent privind modul în care sunt luate. Putem doar să ghici ce le-a trecut brusc prin cap autorităților – de ce au decis să înceapă să-i alunge pe acești bieți ruși

Avocatul Yevgeny Smirnov consideră că Kazahstanul este atras tot mai profund în orbita politică a Rusiei.

Au adoptat o lege care interzice așa-numita „propagandă LGBT”. Se ia în considerare adoptarea unei legi privind „agenții străini”. Unora dintre avocații care au lucrat la cazuri legate de drepturile omului li s-au retras licențele. Toate acestea nu par a fi acțiuni izolate la nivel local. Se pare că au fost încheiate anumite acorduri la nivel înalt între Rusia și Kazahstan

Activiștii pentru drepturile omului avertizează că noua realitate amenință toți rușii din Kazahstan — chiar și pe cei care nu știu că sunt anchetați în țara lor (n.r. cazul de trădare al lui Kachkurkin a fost deschis abia după ce acesta a fost deportat) și pe cei care doar tranzitează țara (n.r. Yemelyanova a fost reținută în timpul unei escale în drumul dintre Georgia și Vietnam). Oricine se confruntă cu acuzații de contravenție sau penale în Rusia din motive politice, oricine s-a opus public guvernului rus sau războiului sau a ajutat ucrainenii, se află acum într-un risc și mai mare, arată Meduza.

„Kazahstanul nu acordă prioritate drepturilor omului; interesele statului sunt pe primul loc”, a declarat politologul Tolganay Umbetalieva. „Dacă țara refuză să predea pe cineva, ar putea exista represalii. Acest scenariu este acum luat în considerare.”

Editor : C.A.