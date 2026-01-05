De la respect reticent la neliniște: Rusia analizează capturarea lui Maduro. „Trump și-a încheiat propria operațiune militară specială”

Un raid surpriză asupra capitalei în miezul nopții, care se încheie cu capturarea liderului țării. A doua zi, puterea invadatoare anunță că va conduce națiunea pentru o perioadă nedeterminată. Așa își imagina Vladimir Putin că se va desfășura invazia sa pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În schimb, Donald Trump a fost cel care a reușit acest lucru în Venezuela, într-o operațiune considerată ilegală de mulți, capturându-l pe aliatul istoric al Kremlinului, Nicolas Maduro, care acum este judecat la New York, relatează The Guardian.

În public, oficialii ruși au reacționat cu furie, condamnând atacul ca fiind o încălcare flagrantă a dreptului internațional și un precedent periculos. Dar, dincolo de retorică, există un sentiment de respect reticent – și chiar invidie – față de eficacitatea loviturii de stat pe care Moscova însăși și-a imaginat-o cândva, dar pe care nu a reușit să o pună în aplicare din cauza unei serii de greșeli ale serviciilor de informații și a rezistenței puternice a Ucrainei.

„Operațiunea a fost desfășurată cu competență”, a scris canalul Telegram pro-Kremlin Dva Mayora, care are legături strânse cu armata rusă.

„Cel mai probabil, exact așa trebuia să se desfășoare «operațiunea militară specială»: rapid, dramatic și decisiv. Este greu de crezut că Valeri Gerasimov a planificat să lupte timp de patru ani”, se mai arată în postarea Dva Mayora, referindu-se la șeful Statului Major General al Rusiei.

Astfel de comentarii au alimentat o stare de introspecție în rândul susținătorilor războiului, unii dintre ei întrebându-se în mod deschis cum de blitzkrieg-ul promis de Rusia în Ucraina s-a transformat într-un război prelungit și mortal.

Olga Uskova, o antreprenoare din domeniul tehnologiei pro-Kremlin, a declarat că se simte „rușinată” în numele Rusiei, având în vedere cât de îndrăzneață a părut intervenția SUA.

„În decursul unei singure zile, Trump l-a arestat pe Maduro și, aparent, și-a încheiat propria «operațiune militară specială»”, a scris ea.

„Situația este extrem de incomodă”

Margarita Simonian, șefa propagandei ruse, și-a exprimat și ea părerea pe Telegram, spunând că Moscova are motive să „fie geloasă”.

Timp de mai bine de două decenii, Venezuela a încercat să creeze o rețea de aliați antiamericani – de la Rusia și China la Cuba și Iran – în speranța de a contribui la formarea unei noi axe capabile să se opună Washingtonului.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat sprijinul pentru regimul Maduro încă de la sfârșitul lunii decembrie, puțini analiști serioși se așteptau ca Moscova să vină în ajutorul acestuia într-un mod semnificativ.

Împotmolită în Ucraina, Rusia a asistat, în ultimul an, la căderea de la putere sau la slăbirea drastică a altor aliați cheie – de la Bashar al-Assad în Siria la un Iran din ce în ce mai slăbit –, dezvăluind limitele influenței Kremlinului.

„Pentru Rusia, situația este extrem de incomodă”, a spus Fiodor Lukianov, expert în politică externă și consilier al Kremlinului. „Venezuela este un partener apropiat și un aliat ideologic, iar Maduro și Putin au legături de lungă durată, ceea ce nu lasă Moscovei altă opțiune decât să-și exprime indignarea față de acțiunile SUA. Cu toate acestea, acordarea unui ajutor real unei țări atât de îndepărtate și care funcționează într-o realitate geopolitică fundamental diferită este pur și simplu imposibilă, din motive tehnice și logistice.”

Există, de asemenea, un calcul mai practic.

Prioritatea lui Putin, spun analiștii, este Ucraina – iar menținerea unei relații bune cu Trump pe acest front depășește cu mult soarta Caracasului. În ciuda promisiunilor Moscovei de a-l apăra pe Maduro, Kremlinul nu era dispus să riște să-l supere pe Trump pentru o problemă îndepărtată.

„Putin și Trump se concentrează în prezent pe o problemă mult mai importantă pentru Moscova: Ucraina. Și, în ciuda simpatiilor Kremlinului față de Caracas, este puțin probabil să răstoarne un joc strategic mult mai important cu un partener critic pentru ceea ce consideră a fi o problemă secundară”, a spus Lukianov.

Consecințe pentru Moscova

Cu toate acestea, pierderea Venezuelei de către Rusia are câteva consecințe concrete pentru Moscova. Dacă la Caracas ar apărea un guvern favorabil Statelor Unite, specialiștii militari și de apărare americani ar putea avea acces la o mare parte din arsenalul forțelor armate venezuelene, inclusiv la sistemele avansate de fabricație rusă furnizate în ultimul deceniu.

Printre acestea se numără sistemele de apărare aeriană S-300VM livrate în 2013, precum și un număr nedivulgat de sisteme Pantsir și Buk-M2 transferate la sfârșitul anului 2025.

Moscova a acordat, de asemenea, împrumuturi în valoare de miliarde de dolari Venezuelei, mare parte din acestea fiind acum improbabil să mai fie recuperate.

O preocupare mai urgentă pentru Moscova este însă petrolul: accesul SUA la vastele rezerve ale Venezuelei ar putea determina scăderea prețurilor globale, amenințând una dintre cele mai importante surse de venit ale Rusiei.

„Dacă «partenerii» noștri americani vor obține acces la câmpurile petroliere din Venezuela, mai mult de jumătate din rezervele mondiale de petrol vor ajunge sub controlul lor”, a scris Oleg Deripaska, un puternic industriaș miliardar rus, pe Telegram. „Și se pare că planul lor va fi să se asigure că prețul petrolului nostru nu va depăși 50 de dolari pe baril.”

Totuși, unii din Moscova văd motive pentru un optimism sumbru. Capturarea lui Nicolas Maduro de către Trump, susțin ei, ar putea da lovitura de grație ordinii internaționale bazate pe reguli și ar putea marca începutul unei lumi mai degrabă în stilul secolului al XIX-lea – una în care puterea, mai degrabă decât legea, modelează rezultatele, iar globul este împărțit în sfere de influență rivale, un model susținut de mult timp de Rusia.

„Echipa Trump este dură și cinică în promovarea intereselor țării sale”, a scris Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și una dintre cele mai agresive voci ale acesteia, în semn de aprobare. „Înlăturarea lui Maduro nu a avut nimic de-a face cu drogurile – ci doar cu petrolul, iar ei recunosc acest lucru în mod deschis. Legea celui mai puternic este în mod clar mai puternică decât justiția obișnuită.”

