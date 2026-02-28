De la sicrie la crematorii: industria funerară din Rusia „duduie”, pe fondul creșterii mortalității. Sunt căutate coșciugele de carton

Mortalitatea în Rusia este în creștere, la fel și industria funerară a țării – unul dintre puținele sectoare care înregistrează o creștere constantă la patru ani după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Rusia a raportat 916.000 de decese în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor publicate de ministerul sănătății al țării, scrie TVP World.

Cifra este ușor inferioară celei din aceeași perioadă a anului 2019, înainte de pandemia de Covid. Însă, ajustată pentru scăderea populației, rata mortalității este acum mai mare.

Un demograf rus, într-un interviu acordat publicației independente The Insider, a declarat că rata mortalității a ajuns la 13,1 la 1.000 de locuitori la începutul anului 2025, în creștere față de 12,6 la 1.000 în 2019.

Deși mortalitatea generală a crescut cu doar 1% față de 2024, compoziția deceselor s-a modificat. Mortalitatea în rândul rușilor cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani crește mai rapid decât în rândul adulților mai în vârstă, iar decesele în rândul bărbaților cresc mai rapid decât în rândul femeilor.

Impactul demografic al războiului

O mare parte din această creștere este atribuită pierderilor de război ale Kremlinului în Ucraina. Decesele clasificate ca rezultând din „alte cauze” – o categorie larg înțeleasă ca incluzând victimele militare – au crescut la 102.000 în prima jumătate a anului 2025, față de 67.000 în aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit oficialilor militari ucraineni, victimele militare rusești au depășit 1 milion din 2022.

„În mare parte, această creștere a mortalității este efectul războiului”, a spus demograful.

Piața serviciilor funerare se extinde

Creșterea numărului deceselor s-a tradus prin extinderea pieței serviciilor funerare. Cifra de afaceri a sectorului a crescut cu 7,7% în 2024, ajungând la 108,3 miliarde de ruble (1,2 miliarde de euro), și a crescut cu încă 12,7% din ianuarie până în aprilie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, au declarat reprezentanții industriei pentru The Insider.

Numărul noilor companii funerare a crescut cu 16% în prima jumătate a anului 2024.

În același timp, presiunile economice remodelează practicile funerare. Drept urmare, incinerarea – odată o practică de nișă în afara marilor orașe rusești – devine din ce în ce mai răspândită, pe măsură ce familiile caută modalități de a reduce cheltuielile.

Țara are 38 de crematorii, iar alte zeci sunt în plan, au declarat reprezentanții industriei pentru The Insider.

„Poți îngropa o urnă într-un mormânt existent și nu trebuie să ridici un monument nou – trebuie doar să adaugi o inscripție pe cel vechi”, a declarat pentru publicație un organizator de funeralii identificat ca Yevgeny, adăugând: „Adesea, corpul este incinerat într-un alt oraș, unde este mai ieftin”.

Unul dintre cele mai clare simboluri ale acestei schimbări este utilizarea tot mai frecventă a sicrielor din carton pentru incinerare, cu prețuri cuprinse între 1.200 și 4.000 de ruble (13-44 euro).

Producătorii au declarat pentru The Insider că vând aproximativ 1.000 de unități pe lună, cererea depășind uneori oferta.

Comercializate ca fiind ecologice, sicriele ard mai repede și lasă „cenușă curată”, au declarat furnizorii pentru

