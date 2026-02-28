Live TV

De la sicrie la crematorii: industria funerară din Rusia „duduie”, pe fondul creșterii mortalității. Sunt căutate coșciugele de carton

Data publicării:
Dubă funerară Rusia
Foto: Profimedia
Din articol
Impactul demografic al războiului

Mortalitatea în Rusia este în creștere, la fel și industria funerară a țării – unul dintre puținele sectoare care înregistrează o creștere constantă la patru ani după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Rusia a raportat 916.000 de decese în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor publicate de ministerul sănătății al țării, scrie TVP World.

Cifra este ușor inferioară celei din aceeași perioadă a anului 2019, înainte de pandemia de Covid. Însă, ajustată pentru scăderea populației, rata mortalității este acum mai mare.

Un demograf rus, într-un interviu acordat publicației independente The Insider, a declarat că rata mortalității a ajuns la 13,1 la 1.000 de locuitori la începutul anului 2025, în creștere față de 12,6 la 1.000 în 2019.

Deși mortalitatea generală a crescut cu doar 1% față de 2024, compoziția deceselor s-a modificat. Mortalitatea în rândul rușilor cu vârste cuprinse între 15 și 59 de ani crește mai rapid decât în rândul adulților mai în vârstă, iar decesele în rândul bărbaților cresc mai rapid decât în rândul femeilor.

Citește și

Cum s-a schimbat Rusia în cei patru ani de război. „Cred că, dacă am început deja, trebuie să mergem până la capăt”

Impactul demografic al războiului

O mare parte din această creștere este atribuită pierderilor de război ale Kremlinului în Ucraina. Decesele clasificate ca rezultând din „alte cauze” – o categorie larg înțeleasă ca incluzând victimele militare – au crescut la 102.000 în prima jumătate a anului 2025, față de 67.000 în aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit oficialilor militari ucraineni, victimele militare rusești au depășit 1 milion din 2022.
„În mare parte, această creștere a mortalității este efectul războiului”, a spus demograful.
Piața serviciilor funerare se extinde

Creșterea numărului deceselor s-a tradus prin extinderea pieței serviciilor funerare. Cifra de afaceri a sectorului a crescut cu 7,7% în 2024, ajungând la 108,3 miliarde de ruble (1,2 miliarde de euro), și a crescut cu încă 12,7% din ianuarie până în aprilie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, au declarat reprezentanții industriei pentru The Insider.

Numărul noilor companii funerare a crescut cu 16% în prima jumătate a anului 2024.

În același timp, presiunile economice remodelează practicile funerare. Drept urmare, incinerarea – odată o practică de nișă în afara marilor orașe rusești – devine din ce în ce mai răspândită, pe măsură ce familiile caută modalități de a reduce cheltuielile.
Țara are 38 de crematorii, iar alte zeci sunt în plan, au declarat reprezentanții industriei pentru The Insider.

„Poți îngropa o urnă într-un mormânt existent și nu trebuie să ridici un monument nou – trebuie doar să adaugi o inscripție pe cel vechi”, a declarat pentru publicație un organizator de funeralii identificat ca Yevgeny, adăugând: „Adesea, corpul este incinerat într-un alt oraș, unde este mai ieftin”.

Unul dintre cele mai clare simboluri ale acestei schimbări este utilizarea tot mai frecventă a sicrielor din carton pentru incinerare, cu prețuri cuprinse între 1.200 și 4.000 de ruble (13-44 euro).

Producătorii au declarat pentru The Insider că vând aproximativ 1.000 de unități pe lună, cererea depășind uneori oferta.

Comercializate ca fiind ecologice, sicriele ard mai repede și lasă „cenușă curată”, au declarat furnizorii pentru

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
2
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
4
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
racheta 9M729 rusia
5
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la...
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Digi Sport
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vehicule cobra 2 in garaj
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
portavion francez C de Gaulle
„Acest comportament nu este surprinzător”. Cum i-au prins suedezii pe ruși cu drona în apropierea portavionului Charles de Gaulle
rachetă de croazieră Flamingo dezvoltată de Ucraina
Rusia susține că a doborât o rachetă ucraineană Flamingo. 13 regiuni au fost plasate în alertă
Submarin HMS Vanguard
Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de 10 ani. Moscova construiește în ritm alert un scut impenetrabil
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Reacția furioasă a Rusiei după ce ministrul britanic al Apărării a vorbit despre trimiterea de trupe în Ucraina
Recomandările redacţiei
barbat la pacanele
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România...
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Afacerile exotice care l-au îmbogățit pe premierul unei țări...
tripleti timisoara
Un caz la 100.000. O femeie din Timișoara a născut tripleți din...
explozie-nucleara-oras-scaled
Chatboții cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în...
Ultimele știri
Când sunt Rusaliile în 2026: Weekend prelungit pentru angajații din România. Ce trebuie să știe salariații
„Fără Crocs şi fără pijamale. Ne-am săturat.” Mesajul postat de reprezentanții unui aeroport a stârnit valuri de reacții
Premiile Oscar 2026: Ce trebuie să știi despre cea mai așteptată gală a cinematografiei. Când începe ceremonia și cine sunt favoriții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...