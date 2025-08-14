Live TV

Putin îl laudă pe Trump înainte de întâlnirea din Alaska: „Administrația lui depune eforturi susținute"

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat joi, o întâlnire cu principalii oficiali implicați în procesul de negociere cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Liderul de la Kremlin nu s-a ferit să laude eforturile președintelui american pentru a rezolva „criza ucraineană”, transmite oficiosul de la Moscova. 

Liderul rus a precizat că a decis să informeze colegii săi despre evoluția procesului de negociere privind soluționarea conflictului din Ucraina:

„V-am rugat să vă adunați astăzi pentru a vă informa despre <...> modul în care decurg negocierile bilaterale cu delegația ucraineană, dar și cu partea americană. Oricum, mulți dintre cei prezenți știu, desigur, în linii generale — voi povesti mai detaliat”.

Vladimir Putin nu s-a ferit să vorbească în termeni extrem de apreciativi față de Donald Trump și administrația pe care o conduce. 

„Administrația lui Donald Trump depune eforturi susținute pentru încetarea ostilităților pentru a crea condiții de pace pe termen lung între țările noastre, în Europa și în întreaga lume”.

Putin nu a exclus posibilitatea ca următoarea etapă a contactelor cu SUA să fie încheierea unui acord în domeniul controlului armamentelor strategice ofensive.

La rândul său, reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, a menționat că la reuniune au participat membri ai conducerii supreme a țării, ai guvernului și ai administrației prezidențiale.

Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov.

