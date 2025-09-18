Demisie neașteptată la Kremlin: Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin pleacă din funcție

Kremlinul a acceptat demisia numărului doi din administraţia prezidenţială, Dmitri Kozak, primul înalt oficial rus care demisionează în semn de opoziţie faţă de războiul din Ucraina, conform informaţiilor comunicate de surse oficiale agenţiei ruse Interfax.

"Cererea lui Kozak a fost acceptată. Vineri va fi ultima sa zi de lucru în funcţia actuală", conform sursei citate.

Dacă se va confirma, acesta va fi primul caz de demisie a unei figuri apropiate preşedintelui Vladimir Putin din cauza criticilor faţă de războiul din Ucraina, transmite joi EFE, potrivit Agerpres.

Ziarul Vedomosti a anunţat miercuri că Dmitri Kozak, în vârstă de 66 de ani, va prelua funcţia de reprezentant plenipotenţiar al preşedintelui în districtul federal de nord-vest al Rusiei, deşi alte media menţionează că ar putea ocupa o funcţie în lumea afacerilor.

Conform informaţiilor publicate la mijlocul lunii august de The New York Times, Dmitri Kozak a încercat să îl convingă pe preşedintele Vladimir Putin să oprească campania militară în Ucraina.

Timp de mulţi ani unul din cei mai apropiaţi colaboratori ai preşedintelui rus, Kozak ar fi prezentat chiar un plan pentru încetarea acţiunilor militare şi a propus, de asemenea, reformarea sistemului judiciar şi consolidarea controlului asupra forţelor de securitate.

Se pare că adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale l-a avertizat pe preşedintele Putin în 2022 cu privire la consecinţele războiului şi, odată ce luptele au început, a ridicat din nou problema unui armistiţiu, propunere respinsă de şeful statului.

Kozak ar fi solicitat, de asemenea, interlocutorilor săi occidentali argumente cu care să îl convingă pe şeful Kremlinului să oprească luptele, conform unui ziar american, ceea ce a declanşat tot felul de critici în rândul propagandiştilor ruşi.

Experţii consideră că Dmitri Kozak a pierdut din influenţă în ultimii ani în favoarea altui adjunct din conducerea administraţiei prezidenţiale, Serghei Kirienko, care susţine necondiţionat războiul din Ucraina, denumit în Rusia "operaţiune militară specială".

Născut în Ucraina, Dmitri Kozak a studiat Dreptul la Leningrad (Sankt Petersburg), de unde se va alătura echipei lui Putin la Moscova în 1999. De atunci, a exercitat, printre altele, funcţia de şef de campanie al lui Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din 2004 şi de viceprim-ministru între 2008 şi 2020, după care a început să lucreze la Kremlin.

În spațiul românesc, Kozak a rămas în memoria colectivă prin planul său care viza „federalizarea Republicii Moldova”.

Amintim, „Memorandumul Kozak” sau „Planul Kozak”, numit după inițiatorul său Dmitri Kozak, a fost o propunere din 2003 ce viza o soluționare definitivă a conflictului dintre Republica Moldova și regimul separatist din Transnistria, prin constituirea a unui stat moldovenesc federal asimetric.

Editor : A.R.