Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.

Per total, blocul comunitar a importat gaze lichefiate cu o valoare totală de aproximativ 26,9 miliarde euro în primul semestru. Cele mai multe gaze lichefiate, cu o valoare de aproximativ 13,7 miliarde euro, au fost importate din SUA, transmite DPA, potrivit Agerpres.

În întregul an 2024, SUA au fost responsabile pentru aproape 45% din importurile totale de gaze lichefiate ale UE, ceea ce înseamnă că SUA au fost cel mai mare furnizor de gaze lichefiate al blocului comunitar, a raportat Comisia Europeană.

Spre deosebire de petrolul şi cărbunele rusesc, UE nu a impus până acum sancţiuni pentru gazele naturale ruseşti, din cauza dependenţei crescute a anumitor state membre. Gazele lichefiate livrate cu ajutorul navelor şi gazele naturale livrate prin conducte, inclusiv via TurkStream, continuă să ajungă în blocul comunitar.

