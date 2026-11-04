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Depozit al magazinului online Ozon, din sudul Rusiei, lovit de o dronă ucraineană

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atac ucraina - Wildberries
Drone ucrainene au lovit centrele logistice ale Wildberries. Foto: Captură video X/ Volodimir Zelenski (imagine cu caracter ilustrativ)
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O dronă a lovit, în noaptea de 4 noiembrie, un centru logistic aparţinând gigantului rus de retail online Ozon, în Republica Adîgheia, din sudul Rusiei, a anunţat compania într-un comunicat de presă, potrivit The Kyiv Independent, preluat de News.ro.

„Centrul nostru logistic din Republica Adîgheia a fost atacat de o dronă. Am evacuat imediat toţi angajaţii şi, până în prezent, nu există victime. A izbucnit un incendiu, iar serviciile de urgenţă se află la faţa locului”, a transmis compania.

Produsele din depozitul avariat au fost eliminate din magazinul online al companiei, iar comenzile care nu mai pot fi onorate vor fi anulate, a precizat Ozon.

Liderul Republicii Adîgheia, Murat Kumpilov, nu a comentat atacul, iar detaliile nu au putut fi verificate imediat de publicaţia Kyiv Independent.

Ozon şi principalul său concurent, Wildberries, au fost vizate de forţele ucrainene în ultimele luni. Cele două companii reprezintă o parte importantă a economiei ruse, ecosistemele lor extinse generând aproximativ 8,5% din PIB-ul Rusiei.

Ucraina loveşte frecvent ţinte militare aflate adânc pe teritoriul Rusiei, precum şi în teritoriile ocupate, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Potrivit unor canale ruseşti de pe Telegram, armata ucraineană a lansat, în noaptea de 28 octombrie, atacuri asupra mai multor obiective din Rusia legate de complexul militar-industrial al Moscovei.

În oraşul rus Lipeţk, spre sfârşitul zilei de 27 octombrie, s-au auzit explozii şi au izbucnit incendii în urma unui atac al forţelor ucrainene, a relatat canalul ucrainean de monitorizare Exilenova Plus.

Mai târziu, în cursul aceleiaşi nopţi, combinatul chimic Azot din Novomoskovsk, situat în regiunea Tula, a luat foc în urma unui atac atribuit Ucrainei. În ultimele luni, această unitate a fost vizată în mod repetat de drone ucrainene.

Editor : B.E.

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