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Despre ce a vorbit Putin 90 de minute cu președintele Finlandei și premierul Norvegiei: false lecții de istorie și cauze fundamentale

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Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin, în cadrul primei convorbiri telefonice din acest an cu liderii europeni, nu numai că și-a reafirmat cererea privind cedarea integrală a Donbasului către Rusia, dar a ținut și o nouă prelegere istorică despre slavii din Evul Mediu. Acest lucru este relatat de Financial Times, care citează trei surse familiarizate cu conținutul discuției.

În cursul conversației de o oră și jumătate cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gar Søre, Putin, în loc să discute problemele esențiale privind căile de soluționare pașnică a conflictului din Ucraina, le-a ținut reprezentanților celor două țări nordice o tiradă extinsă despre așa-numitele „cauze fundamentale ale conflictului”. Potrivit surselor, Stubb și Stere au decis să nu-l întrerupă pe Putin în timpul monologului său istoric, pentru a-i evalua disponibilitatea de a purta un dialog serios cu Europa.

După discuție, ambii lideri europeni au declarat că au încercat să-i transmită lui Putin mesaje privind viitoarele negocieri pentru încheierea războiului, care, conform planurilor preliminare, vor avea loc în noiembrie în Emiratele Arabe Unite. Politicienii au subliniat totodată că nu au vorbit în numele întregii Europe.

Anterior, o sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru Reuters că, în cadrul discuției, președintele Federației Ruse a afirmat că poziția sa rămâne neschimbată, aceasta presupunând trecerea sub control rusesc a întregului Donbas, pe care forțele armate ale Federației Ruse nu au reușit să-l cucerească în aproape cinci ani de război pe scară largă. Stubb și Stere i-au răspuns lui Putin că în Ucraina este necesară o pace „dreaptă”, a relatat interlocutorul agenției.

Ultimul lider european care a încercat să discute cu șeful statului rus a fost președintele francez Emmanuel Macron. Acesta l-a sunat pe Putin în iulie 2025, dar acele negocieri nu au dus la niciun rezultat.

Nu este prima dată când Putin, în loc să discute chestiuni importante, se lansează în disertări ample despre propria sa versiune a istoriei. Prezentatorul de televiziune Tucker Carlson s-a plâns că interviul pe care i l-a acordat la începutul anului 2024 s-a transformat într-o prelegere care „justifica” din punct de vedere istoric apartenența Ucrainei la Moscova.

Același lucru, după cum au relatat surse bine informate ale FT, s-a întâmplat și la întâlnirea dintre Putin și Donald Trump din Alaska, în august 2025. Potrivit acestora, președintele Federației Ruse și-a încheiat monologul istoric – în care i-a menționat pe prinții medievali Rurik și Iaroslav cel Înțelept, precum și pe liderul cazaciilor din secolul al XVII-lea, Bogdan Hmelnițki – cu cererea de capitulare a Ucrainei, ceea ce l-a înfuriat puternic pe Trump.

Editor : A.R.

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