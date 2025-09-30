Dezastrul operațiunilor militare ale Rusiei în Africa. De ce au eșuat planurile ambițioase ale lui Putin în regiunea Sahel

Rusia era până nu demult o forță militară în ascensiune în Africa. Acum, la doi ani după moartea șefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, Moscova se chinuie să își mențină prezența pe continentul african, în timp ce mai multe țări, precum Mali, Niger și Burkina Faso, au început să regrete că au alungat trupele americane și franceze în ultimii trei ani, acceptând ajutorul Rusiei în lupta contra insurgenților din al-Qaeda și Statul Islamic.

Noua forță paramilitară controlată de Kremlin, Africa Corps, nu a reușit să repete succesul financiar și politic al grupului Wagner. Unele dintre operațiunile foștilor mercenari ai lui Prigojin au eșuat, după ce liderul lor a declanșat o rebeliune de scurtă durată împotriva lui Vladimir Putin și a murit apoi când un dispozitiv exploziv a distrus avionul cu care zbura.

„Au început să ceară ajutor – malienii, mai ales”, a spus un oficial militar de top din Statele Unite pentru Wall Street Journal, precizând că orice fel de posibil ajutor oferit pe viitor va veni sub forma instruirii forțelor locale.

Strategii de la Pentagon speră că vor putea să îi izoleze și mai mult pe ruși și să se implice din nou în vestul Africii în domeniul securității. Unul dintre planuri presupune ca alte țări, precum Maroc, să instruiască armatele locale să lupte contra extremiștilor.

Prigojin a fost cândva una dintre cele mai puternice figuri implicate în conflictele contra insurgenților islamiști din regiunea Sahel. Implicarea Moscovei se poate să fi contribuit la înrăutățirea securității în regiune, iar, acum, influența Rusiei este în continuă scădere.

După uciderea lui Evgheni Prigojin, grupul Wagner a fost redenumit în Africa Corps și a intrat sub comanda directă a Kremlinului. Foto: Profimedia Images

Misiunea Rusiei în Sahel s-a transformat în haos încă dinainte ca mercenarii Wagner să fie înlocuiți cu trupele Africa Corps

În ultimul an, aproape 11.000 de oameni au murit în din cauza activităților desfășurate de insurgenții islamiști în Sahel, iar jumătate dintre ei au murit în lupte, potrivit datelor analizate de Centrul Africa pentru Studii Strategice finanțat de Pentagon.

Insurgenții și-au extins acum prezența înspre țările din apropierea Golfului Guineei de pe coasta Atlanticului.

Problemele întâmpinate de trupele Africa Corps dezvăluie capacitățile militare limitate ale Moscovei, în special când cele mai bune unități ale sale luptă în Ucraina.

O mie de mercenari Wagner au ajuns în Mali la finalul anului 2021. Guvernul din Mali plătea 10 milioane de dolari pe lună pentru a susține lupta contra insurgenților – o luptă pe care trupele franceze și ONU, ajutate de consilieri din SUA, nu au reușit să o câștige nici după mulți ani de eforturi.

Misiunea mercenarilor Wagner s-a transformat în haos încă dinainte de venirea trupelor Africa Corps.

În ambuscada din Mali contra rebelilor tuareg, trupele rusești din Africa Corps au pierdut zeci de soldați și blindate. Colaj foto: Profimedia Images

În Mali, raidurile brutale și necoordonate ale mercenarilor ruși asupra așezărilor civile „au creat haos și groază în ierarhia militară din Mali”, ceea ce i-a descurajat pe potențialii informatori să mai colaboreze și a creat și mai multe oportunități de recrutare pentru jihadiști.

Trupele Wagner nu au mai fost plătite luni de zile și nu au reușit să pună stăpânire pe resursele naturale valoroase din Mali, în special o rezervă uriașă de aur pe care plănuiau să o exploateze.

Mercenarii Wagner au părăsit Mali în luna iunie, reputația lor fiind distrusă după ce nu au reușit să oprească avansul militanților islamiști și au comis atrocități împotriva populației civile.

„Eșecurile grupului Wagner în Mali ar trebui să fie un avertisment și pentru alte regimuri din Africa, demonstrând că Rusia nu este nici un partener de încredere, nici o soluție rapidă pentru problemele lor”, a spus directorul executiv al organizației americane The Sentry, care investighează și luptă contra rețelelor multinaționale ce beneficiază de pe urma conflictelor violente, represiunii și cleptocrației.

În Sudan, grupul Wagner a extras aur în parteneriat cu Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), liderul rebel acuzat de genocid de Statele Unite. Foto: Profimedia Images

Un convoi militar uriaș distrus într-o ambuscadă și mine de aur bombardate din avioane

La doar o săptămână după ce trupele Africa Corps au ajuns în Mali ca să îi înlocuiască pe mercenarii Wagner, un convoi de soldați a fost prins în ambuscadă într-o zonă deșertică din nordul țării.

Rebelii tuareg, care luptă uneori alături de militanți islamiști, au distrus jumătate din cele 40 de blindate care circulau în convoi și au ucis zeci de luptători, potrivit oficialilor europeni.

În Sudan, grupul Wagner a extras aur în parteneriat cu Mohamed Hamdan Dagalo, liderul rebel acuzat de genocid de Statele Unite. După moartea lui Prigojin, Moscova a trimis alți soldați să păzească minele.

Planul, însă, a eșuat. Grupuri de luptători au blocat accesul spre mine și avioanele militare ale guvernului sudanez au bombardat mai multe dintre ele. Soldații ruși care stăteau de pază au plecat în luna mai, potrivit activiștilor și localnicilor.

În Burkina Faso, un grup de 300 de mercenari dintr-o companie numită „Urs” a ajuns în mai 2024, dar a părăsit țara doar trei luni mai târziu pentru a lupta în războiul din Ucraina.

Un mic grup de soldați ruși a rămas în țară ca să instruiască trupele locale să folosească drone și ca să îl protejeze pe liderul juntei, Ibrahim Traore.

Problemele întâmpinate de Rusia au creat o ocazie nouă pentru puterile occidentale să revină în regiunea Sahel, în timp ce prezența trupelor rusești este din ce în ce mai limitată.

