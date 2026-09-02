În regiunea Riazan, pe 31 august, nu au avut loc dezbaterile electorale ale candidaților la Duma de Stat — niciunul dintre candidații înregistrați în circumscripția electorală nr. 158 nu s-a prezentat la studioul companiei publice de televiziune și radio „Oka”.

„Candidații nu s-au prezentat în studioul nostru, așa că îmi iau rămas bun de la dumneavoastră”, a anunțat prezentatoarea Elizabeta Dorokhina, după care emisiunea a continuat cu un bloc de campanie electorală. Situația a devenit un mem politic pe canalele de Telegram dedicate acestui subiect.

Politologul din Riazan, Alexander Semenov, comentând incidentul, a declarat că campaniile electorale din regiune au devenit de mult timp controlate administrativ și lipsite de intrigă, iar platforma în sine — un canal de televiziune local cu o audiență limitată — nu îi motivează pe candidați. Potrivit acestuia, dezbaterile la televiziunea regională au trecut deja în istorie, transformându-se într-o simplă citire a programelor electorale. Consultantul politic Vitali Sergeev vede cauza în lipsa pregătirii.

„Cine va scrie discursurile și va pregăti oratorii pentru aparițiile în studiourile din regiuni? Mai ales când candidatul trebuie să joace un rol și, din cauza temperamentului, să nu spună ceva ce nu ar fi trebuit”, spune el. Participarea la dezbaterile de la televiziunile regionale, în opinia lui Sergeev, reprezintă riscul de a se face de râs și de a oferi un motiv pentru un proces, de aceea candidații preferă să „stea liniștiți pe margine”.

Viktor Poturemski, directorul departamentului de analiză politică al INSOMAR, nu a fost de acord cu opinia lui Semenov. „Oamenii vor să vadă cum se întâlnesc candidații între ei, cum își prezintă public ideile”, a explicat el, subliniind că problema nu constă în audiența redusă a canalelor regionale, ci în faptul că candidații nu știu să utilizeze canalele moderne de comunicare. Participarea la dezbateri, în opinia sa, este un semn de responsabilitate față de alegător și o tradiție care trebuie respectată.

Semenov însuși, însă, consideră că scandalul legat de studioul gol din Ryazan a fost umflat artificial, întrucât campania pentru Duma nu a adus până acum alte teme interesante, în afară de hotărârile judecătorești privind excluderea partidelor și a candidaților.

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Editor : A.R.