Diana Loginova , cântăreața adolescentă rusă anti-război, a fost arestată la Sankt Petersburg pentru a treia oară într-o lună

O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani și colegul ei de trupă au fost arestați duminică la Sankt Petersburg după ce au interpretat în public cântece anti-război, aceasta fiind a treia lor reținere într-o lună, informează TVP World.

Muzicienii, cântăreața Diana Loginova (numele de scenă „Naoko”) și chitaristul Alexander Orlov din trupa Stoptime, tocmai terminaseră o detenție administrativă de 13 zile pentru organizarea unei adunări neautorizate când au fost reținuți din nou.

Ultima lor arestare este a treia de la jumătatea lunii octombrie, când grupul a atras atenția virală pentru interpretarea cântecului „Swan Lake Cooperative”.

Piesa, scrisă de rapperul pro-Ucraina Ivan Alexeiev (Noize MC), în vârstă de 40 de ani, critică regimul lui Putin și condamnă apatia publică față de războiul Rusiei în Ucraina.

Autoritățile îi acuză din nou pe cei doi de organizarea unui eveniment neautorizat, în timp ce Loginova se confruntă cu acuzația suplimentară de „discreditare” a armatei ruse, a raportat publicația independentă rusă The Moscow Times.

Toboșarul trupei, Vladislav Leontiev, ar fi fost eliberat în jurul miezului nopții, după ce și-a ispășit a doua pedeapsă.

Loginova, care a negat orice faptă ilegală, s-a logodit cu Orlov în timpul procesului de la sfârșitul lunii trecute.

Ea a fost amendată anterior cu 30.000 de ruble (320 de euro) pentru că a interpretat o melodie anti-război a unui muzician exilat, în timp ce un alt caz cu aceeași acuzație a fost trimis înapoi la poliție pentru insuficiența de detalii.

