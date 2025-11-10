Live TV

Diana Loginova , cântăreața adolescentă rusă anti-război, a fost arestată la Sankt Petersburg pentru a treia oară într-o lună

Data publicării:
Diana Loginova
Diana Loginova. Foto Profimedia

O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani și colegul ei de trupă au fost arestați duminică la Sankt Petersburg după ce au interpretat în public cântece anti-război, aceasta fiind a treia lor reținere într-o lună, informează TVP World.

Muzicienii, cântăreața Diana Loginova (numele de scenă „Naoko”) și chitaristul Alexander Orlov din trupa Stoptime, tocmai terminaseră o detenție administrativă de 13 zile pentru organizarea unei adunări neautorizate când au fost reținuți din nou.

Ultima lor arestare este a treia de la jumătatea lunii octombrie, când grupul a atras atenția virală pentru interpretarea cântecului „Swan Lake Cooperative”.

Piesa, scrisă de rapperul pro-Ucraina Ivan Alexeiev (Noize MC), în vârstă de 40 de ani, critică regimul lui Putin și condamnă apatia publică față de războiul Rusiei în Ucraina.

Citește și

Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin

Autoritățile îi acuză din nou pe cei doi de organizarea unui eveniment neautorizat, în timp ce Loginova se confruntă cu acuzația suplimentară de „discreditare” a armatei ruse, a raportat publicația independentă rusă The Moscow Times.

Toboșarul trupei, Vladislav Leontiev, ar fi fost eliberat în jurul miezului nopții, după ce și-a ispășit a doua pedeapsă.

Loginova, care a negat orice faptă ilegală, s-a logodit cu Orlov în timpul procesului de la sfârșitul lunii trecute.

Ea a fost amendată anterior cu 30.000 de ruble (320 de euro) pentru că a interpretat o melodie anti-război a unui muzician exilat, în timp ce un alt caz cu aceeași acuzație a fost trimis înapoi la poliție pentru insuficiența de detalii.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Serghei Lavrov și Marco Rubio
5
Primele declaraţii ale lui Serghei Lavrov, după speculațiile privind căderea în...
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Digi Sport
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la...
octavian berceanu
Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la...
Timur Mindich
Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în...
barbat care se fereste de viscol
Primele ninsori pot apărea la câmpie chiar din noiembrie. Ce spune...
Ultimele știri
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite”
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre”
Germania a expulzat din greşeală o minoritară uigură în China în loc de Turcia, punându-i viaţa în pericol
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Acumulare de gaze în apă, după sabotarea gazoductului Nord Stream. Foto: Profimedia Images
Germania consideră că generalul ucrainean Valerii Zalujnîi a coordonat sabotajul conductelor Nord Stream
mitropolit rus
Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul
purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov
Kremlinul insistă că Lavrov nu a căzut în dizgrația lui Putin, chiar dacă nu poate spune exact când îl vor revedea rușii pe ministru
Război în Ucraina.
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin
soldati ucraineni
Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Exclusiv. Croatul Sandro Perkovic, antrenorul lui Noah care a dominat Universitatea Craiova pe Oblemenco, pe...
Adevărul
Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor...
Playtech
Prognoza meteo pentru decembrie 2025: va fi Crăciun cu zăpadă în România?
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, declarații despre starea de sănătate a compozitorului: „Este internat tot...
Digi Sport
”Arestați! E ca o crimă!”. A auzit că mai mulți jucători din SuperLigă ar fi pariat împotriva echipei lor și...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Cel mai posibil scenariu pentru războiul din Ucraina. Armand Goșu: „Se transformă într-un Liban, 30 de ani de...
Newsweek
Pensiile intră miercuri pe card. Care pensionari vor primi mii de lei în plus prin poștă între 13-17 noiembrie
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Singurul film pe care Arnold Schwarzenegger și-ar fi dorit să-l refacă: „A fost incredibil”
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...