Foto: captură video DWS News

Europarlamentara Diana Șoșoacă se laudă că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today. În imagini se vede că șefa SOS România este în public, la discursul ținut de președintele Rusiei, în cadrul evenimentului. Eurodeputata prorusă apare în fotografii alături de tatăl lui Elon Musk, dar și alături de personaje controversate, cum ar fi Chay Bowes, un jurnalist irlandez, cunoscut pentru opiniile sale pro-Kremlin. 

În vizita sa la Moscova, Diana Șoșoacă a fost invitată și la postul de televiziune Russia Today, unde a criticat Uniunea Europeană și NATO, pe care le condamnă de menținerea războiului în Ucraina. 

Diana Șoșoacă este acuzată oficial de 11 infracțiuni, între care promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război și genocid, promovarea unor idei antisemite de răspândirea publică a unor doctrine fasciste, legionare, rasiste, xenofobe, precum și de ultraj. Parlamentul European a început oficial procedura privind ridicarea imunității Dianei Șoșoacă

Vladimir Putin a spus, în discursul său, că „chiar și străinii care lucrează la noi, cetățeni ai altor state, și sunt mulți, apărând propriile convingeri, ajută țara noastră să le promoveze în țările lor”. 

„Vă doresc să continuați să vă dezvoltați, să găsiți formate și teme noi în lupta acută pentru mințile și inimile oamenilor. 

Și pentru a câștiga această luptă, trebuie să folosiți în continuare arma voastră strategică, de înaltă precizie și cu rază intercontinentală, adevărul. 

Vocea adevărului, vocea Rusiei, trebuie să sune tare, sigur și convingător”, a mai spus acesta. 

