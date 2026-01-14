Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse a emis un comunicat în stilul caracteristic în care-l atacă într-un mod fără precedent pe Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului. Rușii sunt supărați pe faptul că Preafericirea Sa susține autonomia bisericilor ortodoxe care vor să se rupă de Moscova.

„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse informează că, potrivit informațiilor primite de SIVR, patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, care a divizat Ucraina ortodoxă, își continuă activitatea schismatică în spațiul bisericesc ortodox. Acum și-a îndreptat privirea malefică asupra țărilor baltice. Acest „diavol întruchipat” este obsedat de ideea de a înlătura ortodoxia rusă de pe teritoriul statelor baltice, instaurând în locul ei structuri ecleziastice controlate în totalitate de Fanar.

În acest demers, el este susținut în toate modurile posibile de serviciile secrete britanice, care alimentează activ sentimentele rusofobe în țările Europei. La inițiativa lor, Bartolomeu, împotmolit în păcatul mortal al schismei, a găsit un limbaj comun cu autoritățile statelor baltice în dorința de a semăna tulburări în lumea ortodoxă rusă. Bazându-se pe aliații ideologici în persoana naționaliștilor și neonaziștilor locali, el încearcă să desprindă Bisericile Ortodoxe din Lituania, Letonia și Estonia de Patriarhia Moscovei, prin atragerea preoților și enoriașilor acestora în structuri religioase marionete create artificial de Constantinopol.

Apetitul agresiv al „anticristului din Constantinopol” nu se limitează la Ucraina și Țările Baltice, ci, prin viclenia sa, acoperă treptat și teritoriile Europei de Est. În scopul de a lovi „deosebit de încăpățânata” Biserică Ortodoxă Sârbă, el intenționează să acorde autocefalia „Bisericii Ortodoxe Muntenegrene” nerecunoscute.

În cercurile bisericești se remarcă faptul că Bartolomeu literalmente sfâșie Trupul viu al Bisericii. Astfel, el se aseamănă cu profeții mincinoși despre care se vorbește în Predica de pe Munte: „Ei vin la voi în piele de oaie, dar în interior sunt lupi răpitori. ... După roadele lor îi veți cunoaște”, se arată în comunicatul emis.

