„Din cei 566 de recruți, am rămas doar trei”. Cum au ajuns bărbați din Burundi și Zimbabwe să lupte pentru Putin în Ucraina

Rusia ar fi recrutat mercenari din 29 de țări pentru a lupta în Ucraina, în special din state africane sărace, iar unii dintre aceștia ar fi fost atrași prin înșelăciune sau constrânși să se alăture armatei ruse. Potrivit datelor serviciilor de informații ucrainene, citate de Bloomberg și RBC, în rândul recruților se numără sute de bărbați din Burundi și Zimbabwe.

În ultimele nouă luni, Rusia ar fi recrutat aproape 700 de persoane din Burundi, față de doar 30 în 2025. Din Zimbabwe, aproximativ 530 de bărbați ar fi plecat la război în acest an, comparativ cu 65 în anul precedent.

O comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite privind situația din Ucraina a relatat că cetățeni din 29 de țări ar fi fost determinați să intre în armata rusă prin înșelăciune sau răpire. Potrivit informațiilor prezentate, africanii recrutați ar fi folosiți în special în tentativele de ofensivă, unde pierderile sunt deosebit de mari.

Ucraina susține că a identificat aproximativ 46 000 de cetățeni din 151 de state care au semnat contracte cu forțele armate ruse. Printre aceștia s-ar afla circa 5 500 de africani. Potrivit Bloomberg, unii bărbați ar fi fost atrași în Rusia cu promisiuni false de angajare în domenii civile, inclusiv în alimentația publică, în timp ce altora li s-ar fi promis salarii mari și obținerea cetățeniei ruse.

Unul dintre cazurile relatate este cel al lui Daniel Nchama, un student în vârstă de 22 de ani din Guineea Ecuatorială, care ar fi ajuns pe front în locul postului de gardă de corp care i-ar fi fost promis. Acesta a povestit agenției AFP despre pierderile suferite de grupul său: „Din cei 566 de recruți, în cele din urmă am rămas doar trei”.

Potrivit comisiei ONU, persoanele care refuzau să lupte ar fi fost amenințate cu închisoarea, bătăi și chiar moartea.

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Editor : A.R.