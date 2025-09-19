Live TV

Din vacanță, la război. Povestea uimitoare a unui kenyan trimis cu forța pe frontul din Ucraina: „O să mă omoare”

Data actualizării: Data publicării:
kenyan prost
Evans a fugit imediat cum a ajuns pe front. Sursa foto: Captura foto/X
Din articol
„Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure”

Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg.

Cel care spune că se numeşte Evans şi că este atlet de peste 10 ani explică într-un videoclip de aproximativ zece minute că a fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. Totul ar fi început în timpul unei vizite turistice la Sankt Petersburg, la o dată nespecificată. Cu o zi înainte de întoarcerea sa programată în Kenya, Evans povesteşte că a fost abordat de un bărbat, care i-a propus să-i prelungească viza şi să-i găsească un loc de muncă, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

În aceeaşi seară, bărbatul i-a prezentat un contract redactat în limba rusă, pe care Evans s-a grăbit să-l semneze. Interlocutorul său i-a cerut apoi paşaportul şi telefonul, promiţându-i că i le va înapoia în scurt timp. Dar evenimentele s-au precipitat: alţi bărbaţi au venit să-l ia cu maşina şi l-au dus într-o destinaţie necunoscută. Când a întrebat unde se duce, i s-a răspuns să „se relaxeze”. Dar câteva ore mai târziu, atletul kenyan s-a trezit într-o tabără militară. Acolo i s-a spus că a semnat un contract cu armata şi că nu poate să se retragă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”, a povestit el în faţa Brigăzii 57 motorizate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure”

„Nu sunt un inamic al Ucrainei, eram prizonierul situaţiei”, se justifică Evans. „Această semnătură mi-a ruinat viaţa”.

Cetăţeanul kenyan explică că a urmat o săptămână de antrenament, în care a învăţat să mânuiască o armă. În tabără, „majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici”, mărturiseşte el.

El nu vorbeşte limba şi nu înţelegea nimic din instrucţiuni. La sfârşitul pregătirii, a fost trimis direct într-o zonă de luptă. În acel moment, Evans nu s-a gândit prea mult: „Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene”, povesteşte el. „Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat”. După două zile de rătăcire, atletul a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. El a ridicat mâinile în aer şi a explicat situaţia în care se afla. „M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare”, a povestestit el plângând.

La sfârşitul videoclipului, Evans imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri. „O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine”, spune el. În descrierea videoclipului său publicat pe YouTube, Brigada 57 motorizată „subliniază că interviul a fost înregistrat cu consimţământul prizonierului”. „Dar nu trebuie să uităm că este vorba de o persoană care a luptat alături de inamic şi că, prin urmare, este la latitudinea voastră să credeţi sau nu cuvintele şi lacrimile sale”, adaugă unitatea.

Recrutarea de africani de către Rusia pentru a duce războiul în Ucraina nu este deloc o noutate. Kievul a anunţat deja capturarea unor mercenari proveniţi din mai multe ţări africane. Atraşi de promisiunile de locuri de muncă şi salarii fabuloase, mulţi dintre ei se înrolează de bunăvoie, provenind din Togo, Nigeria sau Camerun. Dar o altă parte este, de asemenea, victimă a manipulării şi recrutată cu forţa, aşa cum a demonstrat o anchetă a France 24, difuzată în iunie anul trecut. Fără o pregătire reală, ei sunt adesea folosiţi drept carne de tun.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan in parlament
Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu: „Românii din Tulcea privesc războiul de pe balcon”. E...
vladimir plahotniuc
Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a...
harta china si taiwan
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea...
Ultimele știri
Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify în semn de protest față de investiția CEO-ului în domeniul AI militară
Tinerii, votanții AUR și cei din rural sunt cei mai puțin familiarizați cu George Enescu. Notorietatea compozitorului scade (sondaj)
Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Richard Moore At FCO
MI6 lansează o nouă campanie de recrutare a spionilor, inclusiv ruși
javelin
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia
Tanc rusesc
Câți militari ruși au „neutralizat” ucrainenii în acest an. Comandantul Oleksandr Sîrski tocmai a făcut publice ultimele cifre
Eurofighter Typhoon
Integrarea rachetelor ghidate cu laser APKWS ar putea transforma Eurofighter Typhoon într-un „ucigaș de drone low-cost”
muresan in parlamentul european
Avertismentul lui Siegfried Mureşan: „Rusia ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Încearcă să detoneze aceste alegeri”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne...
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
El așteaptă să fie cerut de ea în căsătorie: ”Când întemeiezi o familie, tatăl copiilor tăi este totul”
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Guvernul nu are bani să indexeze pensiile. Cheltuie milioane să știe cât timp le mai țin „înghețate”
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”