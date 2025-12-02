Oligarhii ruși, care au legături vechi cu președintele rus Vladimir Putin, ar fi purtat discuții secrete cu oameni de afaceri americani cu privire la potențiale acorduri în domeniul mineritului și energiei, ca parte a diplomației americane din culise menite să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post.

Oligarhii Gennady Timcenko, Iuri Kovalciuk și frații Arkady și Boris Rotenberg – toți supuși sancțiunilor și cu legături cu liderul Kremlinului încă din tinerețe – ar fi trimis emisari la întâlniri secrete cu companii americane, a relatat Wall Street Journal (WSJ).

Discuțiile au vizat mineralele rare, extracția gazelor și chiar reluarea proiectului conductei Nord Stream, potrivit surselor WSJ și oficialilor serviciilor de informații europene.

Discuțiile sugerează că, dacă războiul se va încheia, cercul restrâns al liderului de la Kremlin ar putea obține acces la noi active importante.

Potrivit unor surse, oligarhii au oferit firmelor americane concesii pentru extracția gazelor din Marea Ohotsk și, posibil, din alte patru regiuni. De asemenea, au propus oportunități de exploatare a metalelor rare în apropierea zăcămintelor de nichel din jurul orașului Norilsk – un oraș minier uriaș situat în adâncul Arcticii siberiene – și în șase zone neexploatate din Siberia.

Dintre proiectele specifice, a fost menționat doar unul legat direct de Timcenko: imensa uzină Arctic LNG-2 a Novatek.

WSJ a raportat că Gentry Beach – un donator al campaniei președintelui american Donald Trump și prieten de facultate al lui Donald Trump Jr. – a purtat discuții pentru a cumpăra o participație în proiect.

La începutul acestui an, o anchetă realizată de postul Radio Liberty „Systema” a descoperit că Rusia a cedat singurul său producător important de metale rare, uzina de magneziu Solikamsk, companiei nucleare de stat Rosatom.

Mihail Kovalciuk, fratele lui Iuri Kovalciuk, face parte din consiliul științific al Rosatom. Firma de construcții a lui Arkady Rotenberg, Stroygazmontazh, a construit anterior părți din conductele Nord Stream.

Însă pentru majoritatea celorlalte proiecte enumerate de WSJ – inclusiv câmpurile de gaze din Marea Ohotsk și zăcămintele de metale rare – reporterii independenți nu au găsit nicio legătură directă cu Timcenko, familia Rotenberg sau familia Kovalciuk.

WSJ a descris, de asemenea, o rețea mai largă de relații discrete care implică mari companii și investitori americani:

Exxon și miliardarul Todd Boehly ar fi luat în considerare achiziționarea activelor Lukoil.

Stephen Lynch, donator al lui Trump, a cerut Washingtonului permisiunea de a licita pentru Nord Stream 2.

Elliott Investment Management a luat în considerare achiziționarea unei participații în conducta TurkStream.

Șeful Roscosmos, Dmitry Bakanov, a vizitat NASA, Boeing și SpaceX.

Conducerea ExxonMobil a purtat, de asemenea, discuții secrete cu Igor Sechin, de la Rosneft, cu privire la o posibilă revenire la proiectul Sakhalin-1, a raportat anterior WSJ, deși directorul executiv al Exxon a exclus ulterior revenirea companiei.

Această inițiativă este în concordanță cu abordarea lui Trump de a urmări acorduri de pace motivate de interese economice.

Trimisul financiar al lui Putin, Kirill Dmitriev, a promovat această idee și în discuțiile cu oficialii administrației Trump, propunând un plan care ar permite companiilor americane să utilizeze aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale băncii centrale ruse pentru joint-venture-uri și reconstrucția Ucrainei.

Editor : A.M.G.